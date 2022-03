Psykologi varoittaa yleisestä psykoterapiaan liittyvästä harhaluulosta – näin tiedät, oletko valmis lopettamaan terapian

Psykoterapia on suosittua ja tutkitusti hyödyllistä. Mutta mistä tietää, milloin terapian on valmis lopettamaan?

Psykoterapiaan liitetty stigma on vähentynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Tähän on auttanut aktiivisen kampanjoinnin lisäksi muun muassa avoin terapiapuhe. Niin sanottu terapiabuumi on saanut monet jopa pohtimaan, jääkö jostain paitsi, jos ei itse käy terapiassa.

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvisi, että kuntouttavasta psykoterapiasta on tosiaan konkreettista hyötyä. Psykoterapia esimerkiksi parantaa työllisyyttä ja tuloja sekä vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle päätymisen riskiä.

Tutkimuksessa arvioidaan, että Kelan kuntoutuspsykoterapiaan käytettävä raha maksaa itsensä takaisin muun muassa vähentämällä työttömyyskorvauksien määrää.

Mutta millainen määrä psykoterapiaa on tarpeeksi? Mistä tietää, että on valmis lopettamaan terapian ja pärjäämään itsekseen?

Psykoterapiassa olennaista jo sitä aloittaessa on asettaa terapeutin kanssa selkeät tavoitteet siitä, mitä terapiassa halutaan saavuttaa, psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Vera Gergov sanoo. Hän on Suomen Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi.

Psykoterapian kesto määrittyy terapiasuuntauksesta, lähtötilanteesta ja omista tavoitteista

Psykoterapiaa on olemassa hyvin eri tarkoituksiin. Lyhytpsykoterapiasta puhutaan usein silloin, kun terapiassa käydään alle 20 kertaa. Pidempijaksoinen psykoterapia kestää tavallisesti vuodesta kolmeen vuotta.

Psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Vera Gergov.

Kela myöntää kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille suomalaisille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi. Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Tukea voi hakea enintään kolme vuotta.

Gergov muistuttaa, että Kelan tukema psykoterapia on lähtökohtaisesti kuntouttavaa toimintaa, ei sairauden hoitoa.

– Pitkässäkään psykoterapiassa ei automaattisesti käydä kolmea vuotta, vaan tilannetta arvioidaan vuosittain. Se on mielestäni hyvä, sillä jatkoa hakiessa tulee verrattua omaa tilannettaan lähtötilanteeseen.

Gergovin mukaan Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian käynnit jakautuvatkin melko tasaisesti niin, että noin kolmasosa kuntoutuspsykoterapiaa saavista käy terapiassa vuoden ja noin kolmasosa kaksi vuotta. Vain reilu kolmannes käyttää kaikki kolme vuotta. Toki on myös sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat terapiaa pidempään kuin kolme vuotta.

Gergovin mukaan jokaisen yksilölliset tavoitteet ja lähtötilanne vaikuttavat olennaisesti siihen, millaisesta psykoterapiasta ihminen voisi hyötyä eniten – ja kuinka paljon terapiaa on tarpeeksi.

– Jos tavoitteena on yksittäisen ongelman tai oireiden lievitys, niin sellaiseen tavoitteeseen voidaan päästä nopeastikin. Mutta jos lähdetään perehtymään ongelmien syihin ja palauttamaan ihmistä työkykyiseksi, niin kyllä siinä myös kestää kauemmin.

Jos siis psykoterapiassa lähdetään hakemaan apua johonkin yhteen ja helposti rajattavaan ongelmaan, esimerkiksi työssä jaksamiseen tai hetkellisesti kuormittavaan elämäntilanteeseen, lyhytaikainen psykoterapia voi olla toimiva vaihtoehto.

Jos taas ongelmat ovat monisyisempiä ja niihin liittyy esimerkiksi toistuvia traumakokemuksia tai samanaikaista masennusta, ahdistusta ja toimintakyvyn menettämistä, tarvitaan tilanteen selvittämiseen usein enemmän aikaa – ja siten pitkäkestoisempaa psykoterapiaa.

Psykoterapian lopettaminen on myös surutyötä

Psykoterapian aikana tulisi säännöllisesti pysähtyä tarkastelemaan sen alussa asetettuja tavoitteita ja sitä, kuinka oma toimintakyky on parantunut. Pitkäkestoisessa psykoterapiassa saatetaan myös asettaa uusia tavoitteita.

Terapian odotuksiin liittyykin Gergovin mielestä myös varsin yleinen virheajatus.

– Asiakkaalla saattaa alkuun olla ajatus tai toive siitä, että psykoterapian jälkeen kaikki oireet ja ongelmat katoaisivat. Mutta eihän se mene niin. Aika harvoin päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa elämässä ei olisi enää mitään haasteita tai hankalia hetkiä.

Gergov ajattelee ihmisen olevan valmis lopettelemaan psykoterapiaa, kun hänen elämäntilanteensa on kohtuullisen vakaa, ja hän pärjää arjessaan omien voimavarojensa ja verkostonsa tuella.

– Psykoterapian tavoitteena on, että asiakas oppii tulemaan mahdollisten oireidensa ja ongelmiensa kanssa toimeen niin, että ne eivät hallitse häntä, vaan hän niitä.

Pitkäkestoisen psykoterapian lopettaminen on oma prosessinsa, eikä terapiaa koskaan tulisi lopettaa yhtäkkiä, Gergov kertoo. On melko harvinaista, että ihminen haluaa lopettaa sovitusti edenneen terapian kesken silloin, kun se ei terapeutin mielestä ole vielä kannattavaa.

– Usein keskeyttäminen liittyy siihen, että terapiasuhteessa on jotain pulmaa, johon asiakas ajattelee ratkaisuksi terapian lopettamista. Uskon, että tämä on ehkäistävissä sillä, että asiakkaan kanssa käydään säännöllisesti keskustelua siitä, kuinka terapia on edennyt ja miten yhteistyö terapeutin ja asiakkaan välillä sujuu.

On myös tavallista, että pitkästä terapiasuhteesta on vaikeaa päästää irti, Gergov kertoo. Psykoterapeutista tulee vuosien varrella tärkeä ihminen, ja elämä ilman häntä saattaa tuntua vaikealta.

”Tuhannen taalan paikka” koittaa vasta terapian jälkeen

Psykoterapeutin työhön kuuluu arvioida säännöllisesti asiakkaan vointia ja sitä, kuinka kauan terapiaa on tarvetta jatkaa.

Gergov kertoo, että lyhytpsykoterapiassa työskentelyssä pidetään jatkuvasti mielessä jäljellä olevien kertojen määrä. Tällöin myös lopettaminen on usein helpompaa.

Pitkässä psykoterapiassa lopetuspäivä asetetaan usein kuukausia ennen varsinaista loppumista. Terapiaprosessia lopettaessa varmistetaan, että ihmisellä on varmasti luottavainen olo tulevaisuudesta ja siitä, että hän pärjää terapian jälkeenkin.

– Varmistetaan, että asiakas varmasti tuntee omat voimavaransa ja vahvuutensa. Että hän tietäisi, mitä voi tehdä esimerkiksi ahdistuksen tai muun vaikean tilanteen kohdatessa.

Psykoterapiaa lopettaessa on tärkeää käydä läpi toimintasuunnitelma jatkoa varten – myös sen varalle, että oma vointi heikkenisi.

– Asiakkaan kanssa käydään läpi myös se, miten hakeudutaan takaisin hoidon piiriin, jos ei pärjääkään enää ilman ammattiapua. Samalla muistutetaan, että voinnin heikkeneminen, tai vaikka masennuksen uusiutuminen ei tarkoita sitä, että psykoterapia olisi ollut turhaa tai prosessi epäonnistunut.

” ”Psykoterapeutin tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi.”

Oikeastaan oman voinnin hetkellinen heikkeneminen psykoterapian jälkeen on varsin tavallista, Gergov sanoo. Se melkein kuuluu lopetusprosessiin.

Juuri vastoinkäymisiä kohdatessa mitataan terapiassa opittuja taitoja ja sitä, kuinka niitä on oppinut itsenäisesti hyödyntämään.

– Se on se tuhannen taalan paikka, että kuinka hyvin asiakas lopulta pystyy käsittelemään niitä haastavia tunteita ja tilanteita. Psykoterapeutin tehtävä on kuitenkin tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Psykoterapiaa lopettavan huoneentaulu 1. Tarkastele, millaisia tunteita terapian loppuminen itsessä herättää. Terapeutista irti päästäminen on omanlaisensa suruprosessi, johon voi liittyä myös ikäviä tunteita. 2. Listaa ylös omat keinot, jotka ylläpitävät omaa toimintakykyäsi ja voimavarojasi. Kirjaa ylös myös omat vahvuutesi, haasteesi, apukeinot ja läheisverkosto, joka kanssa pystyt tulevaisuudessa käsittelemään vaikeita tunteita. 3. Epävarmuus ja hetkellisesti voimistuneet oireet ovat terapian loppumisen jälkeen tavallisia, eikä niitä tule säikähtää. Ne ovat myös osa lopetusprosessia. + 1 Muista, että avun piiriin hakeutuminen terapian jälkeenkään ei ole merkki epäonnistumisesta.

