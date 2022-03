Elina, 33, on kärsinyt jatkuvista kivuista 20 vuotta – nyt hänellä on viimein diagnoosi, mutta tehokas hoito puuttuu

Kivut olivat kovat ja vuoto oli todella runsasta.

Elina Kynnysmaan, 33, kuukautiset alkoivat hänen ollessaan 13-vuotias, ja samalla ilmaantuivat myös ensimmäiset oireet.

Oli päiviä, kun Elina joutui jäämään pois koulusta, koska tavalliset särkylääkkeet eivät auttaneet kipuihin.

– Se oli aikaa, kun kipuja ei ymmärretty ja ainoa vaihtoehto oli sinnitellä, Elina kertoo.

Kivut eivät olleet normaaleja, ja onneksi Elinan äiti ymmärsi tämän. Ensimmäinen käynti gynekologilla tapahtui hyvin pian kuukautisten alkamisen jälkeen.

Hoitona kipuihin tarjottiin yhdistelmäehkäisypillerit, joiden myötä kivut helpottivat sen verran, että Elina pystyi käymään koulussa.

Myös särkylääkkeet alkoivat tepsiä ja vuodot pysyivät kurissa sen verran, etteivät ne haitanneet arkielämää aktiivisesti. Kivut ja vuoto eivät kuitenkaan poistuneet kokonaan, vaan oireet ainoastaan lievenivät.

Voisiko kyse olla endometrioosista?

Yhdistelmäpillereiden syöntiä jatkui kymmenen vuotta, kunnes parikymppiselle Elinalle puhkesi aurallinen migreeni, ja hän vaihtoi minipillereihin. Niistä ei ollut lainkaan apua Elinan oireisiin.

– Tiputteluvuotoa oli jatkuvasti, mikä ei ollut elämän kannalta kauhean kivaa, Elina kertoo.

Synnytysten ja naistentautien professori Terhi Piltonen kertoi aiemmin Me Naisille, että ehkäisyvaihtoehdoista valitaan henkilölle terveysriskin puolesta sopivin, mutta kolikon kääntöpuolena on, että jokin toinen sivuoire on todennäköisempi.

Aurallisesta migreenistä kärsivälle eivät sovi yhdistelmäehkäisyvalmisteet, kuten yhdistelmäpillerit, ehkäisyrengas tai ehkäisylaastari. Siksi Elinan ehkäisy vaihdettiin minipillereihin, vaikka niissä oli muiden sivuoireiden mahdollisuus.

Kun aurallinen migreeni laukesi ja pillerit vaihdettiin, pohti lääkäri ensimmäisen kerran, josko kyse olisi endometrioosista.

Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta on kohdun ulkopuolella, usein kiinnittyneenä muihin sisäelimiin. Gynekologi voi havaita syvät endometrioosipesäkkeet ultraäänellä, mutta joskus sairaus pystytään todentamaan vain leikkauksella. Diagnoosin voi kuitenkin saada ilman leikkaustakin.

Einalle tehtiin tähystysleikkaus, mutta siinä ei löytynyt endometrioosipesäkkeitä. Hän ei saanut diagnoosia.

Endometrioosi on yksi yleisimmistä naistentaudeista, ja siitä kärsii Suomessa arviolta joka kymmenes nainen eli noin 200 000 ihmistä. Tarkkoja lukuja ei ole, sillä läheskään kaikkia tapauksia ei diagnosoida.

” Kipu oli todella voimakasta ja veti koko lantion alueen lihakset kramppiin.

Elinan kivut jatkuivat edelleen. Kipu muistutti alkuun menkkakipuja ja -kramppeja lantion alueella ja kohdun ympärillä.

– Kipu oli todella voimakasta ja veti koko lantion alueen lihakset kramppiin.

Elina söi minipillereitä viisi vuotta, kunnes kyllästyi ainaisiin vuotoihin. Elina lopetti kaiken hormonaalisen ehkäisyn, ja kipu- ja vuototilanne vain paheni.

Seuraavaksi kokeiltiin hormonikierukkaa. Sen kanssa kävi kuitenkin samalla tavalla kuin minipillereiden, eli tiputteluvuoto jatkui ja oireet tuntuivat vain pahenevan.

Elina lähestyi kolmeakymppiä ja alkoi olla jo hyvin turhautunut.

– Kyselin tuttavapiiriltäni vinkkejä gynekologin valintaan ja löysin vihdoin sopivan, jolta sain myös myöhemmin vihdoin diagnoosin.

Lääkäri totesi oireiden perusteella Elinalle endometrioosin kaksi ja puoli vuotta sitten. Ultrassa tai magneettikuvissa ei koskaan näkynyt merkkiäkään sairaudesta, mikä ei poista endometrioosin mahdollisuutta.

” Vastaanotolla saatetaan myös kehottaa sinnittelemään, eikä se varsinaisesti lisää luottamusta hakeutua lääkäriin.

Endometrioosissa pitkä diagnoosiviive ei ole ollenkaan tavatonta. Endometrioosidiagnoosin saaminen kestää keskimäärin jopa 6–9 vuotta.

– Voisi ajatella, että osittain taustalla on sinnittelyn kulttuuri ja se, että lääkäriin hakeudutaan vasta, kun oireista on kärsitty jo pitkään, naistentauteihin erikoistuva lääkäri Henrika Pulliainen on arvioinut Me Naisille aiemmin.

Elinan kokemuksen mukaan diagnoosiviiveen takana voi olla myös se, ettei lääkäreilläkään aina ole tarvittavaa tietoa endometrioosista, eikä naisten kipuja aina oteta todesta.

– Vastaanotolla saatetaan myös kehottaa sinnittelemään, eikä se varsinaisesti lisää luottamusta hakeutua lääkäriin, Elina toteaa.

Diagnoosilla oikeaa hoitoa, muttei apua oireisiin

Diagnoosi mahdollisti asianmukaisen hoidon ja helpotti näin Elinan elämää. Kierukan kanssa otettiin käyttöön endometrioosin hoitoon kehitelty hormonaalinen valmiste, joka sisältää keltarauhashormonia.

– Olen pysynyt täysin vuodottomana valmisteen käytön aloitettuani. Tiputteluvuoto oli iso ongelma, eikä mikään aiemmin tuntunut auttavan siihen.

Valitettavasti isoimpaan ongelmaan, eli kipuihin, valmistekaan ei tepsinyt. Elinan gynekologi ei keksinyt enää muita hoitokeinoja kuin lähetteen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin endometrioosiklinikalle. Elina sai sinne ajan kuukauden päähän, koska kivut häiritsivät hänen jokapäiväistä elämäänsä.

” Toimenpiteistä ei ole toistaiseksi ollut apua.

Endometrioosiklinikalla Elina on kokeillut hermokipulääkkeitä, lantionpohjafysioterapiaa ja pistoshoitoa, joka luo elimistöön väliaikaisen vaihdevuosia muistuttavan tilan. Lisäksi hänellä on käytössä muita vahvoja kipulääkkeitä, joilla kroonistuneita kipuja yritetään hillitä.

Joulukuussa 2021 Elinalle tehtiin kierukan vaihdon yhteydessä tähystysleikkaus vatsaonteloon. Nyt endometrioosikasvustoa löytyi, ja sitä poltettiin pois sekä irroteltiin elimistä.

– Toimenpiteistä ei ole toistaiseksi ollut apua, Elina toteaa.

– Suunnitelmissa on kokeilla uusia kipulääkkeitä ja sähköstimulanttihoitoa, mutta mitään ei ole lyöty vielä lukkoon.

” Usein neuvoksi sai ”ota buranaa vaan, kyllä se siitä” tai ”on ihan normaalia, että sattuu ja kivut kuuluvat asiaan”

Vähättelyä myös ammattilaisilta

Elina on aiemmin hoidattanut sairauttaan yksityisillä gynekologeilla, sillä hän ei kokenut tulevansa kuulluksi julkisella puolella.

– En voi kuitenkaan sanoa, että kaikki yksityisetkään lääkärit olisivat kovin tietoisia tai valveutuneita. Usein neuvoksi sai ”ota buranaa vaan, kyllä se siitä” tai ”on ihan normaalia, että sattuu ja kivut kuuluvat asiaan”.

” Purskahdin itkuun vastaanotolla, koska koin, että tilannettani ymmärrettiin.

Onneksi myös positiivisia kohtaamisia on sattunut matkalle. Elina muistelee lämmöllä gynekologia, jolta sai endometrioosidiagnoosin:

– Purskahdin itkuun vastaanotolla, koska koin, että tilannettani ymmärrettiin ja minut kohdattiin empaattisesti. Se oli hyvin koskettavaa, sillä olin elänyt oireiden kanssa 18 vuotta.

Elina toivoo, että endometrioosin mahdollisuus otettaisiin esiin jo peruskoulun kouluterveydenhuollossa.

– Puhetta ja tietoa tulisi olla enemmän. Endometrioosi on kuitenkin esiintyvyydeltään melkein yhtä yleinen kuin astma, ja aika moni tietää astmasta, vaikka sekään ei näy päällepäin.

Kivut pakottivat jättämään liikuntaharrastukset

Endometrioosin aiheuttamat kivut ovat jo vuosia määritelleet Elinan arkielämää ja hyvinvointia. Esimerkiksi urheiluharrastukset ja liikunta jäivät kipujen takia pois.

– En ole sairauden myötä pystynyt liikkumaan oikein kunnolla. Se turhauttaa. On päiviä, kun koiran ulkoilutuskaan ei onnistu. Onneksi puoliso auttaa todella paljon.

” Toivottomuuden tunne siitä, etten pysty tekemään mitään, oli valtava.

Suuri, pitkäkestoinen ja jatkuva kipukuorma vaikuttaa väistämättä myös mielenterveyteen.

– Minulle puhkesi noin vuosi diagnoosin jälkeen masennus, josta olin jo aiemmin parantunut. Toivottomuuden tunne siitä, etten pysty tekemään mitään, oli valtava.

Sairaus on pakottanut etsimään myös uusia keinoja läheisyyteen kumppanin kanssa, kun perinteinen yhdyntäkeskeinen seksi ei välttämättä tule kysymykseen.

” On todella voimaannuttavaa olla osa yhteisöä, jossa on muitakin gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa kamppailevia ihmisiä.

Elinan perhe, ystäväpiiri sekä ymmärtäväinen ja empaattinen puoliso ovat olleet apuna ja tukena läpi prosessin. Lähiaikoina Elina on myös löytänyt vertaistuenpiiriin, ja ystävä- ja lähipiirissä on tultu kertomaan endometrioosidiagnooseista.

– Olen ollut raa’an rehellinen sairaudesta omassa somessani, ja luulen että se on madaltanut tuttujeni kynnystä tulla puhumaan asiasta.

Tällä hetkellä Elina on mukana gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n hallituksessa.

– On todella voimaannuttavaa olla osa yhteisöä, jossa on muitakin gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa kamppailevia ihmisiä. Oman sairastamisen myötä ymmärrystä ja empatiaa toisten oireilulle löytyy.