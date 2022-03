Susanna huomasi rinnassaan vahingossa patin. Satunnaisen omatarkkailun ansiosta hän tiesi heti, että kyhmy oli uusi.

Lauantai-iltana heinä-elokuun taitteessa Susanna Koistinen luki iltasatua lapselleen. Kun hän vaihtoi asentoa sängyn laidalla, käsi osui oikeaan rintaan. Rinta tuntui jotenkin erilaiselta kuin ennen.

– Vaivihkaa kokeilin rintaa kädellä ja tunsin patin. Mutta ei siinä auttanut kuin lukea satu loppuun.

Vasta sen jälkeen Susanna tunnusteli rintaa kunnolla. Sormet huomasivat selvän, pari–kolmesenttisen patin.

Susanna oli tehnyt rintojen omatarkkailua aika nuoresta lähtien, ehkä nelisen kertaa vuodessa. Iän myötä hän oli yrittänyt muistaa tehdä sitä useammin, mutta 36-vuotiaalle ajatus rintasyövästä tuntui kaukaiselta.

– Se hyöty omatarkkailusta oli, että tiesin, että en ollut ikinä aikaisemmin tuntenut rinnoissani patteja.

Ensimmäinen reaktio oli säikähdys. Seuraavana päivänä Susanna keskusteli asiasta puolisonsa kanssa. Patti tuskin oli mitään vakavaa, mikä lie kysta tai rasvapatti, mutta totta kai sitä pitäisi käydä näyttämässä lääkärille.

Heti maanantaina työterveyslääkäri tutki rinnan ja sanoi tekevänsä kiireelliseen lähetteen, jotta rinnalle tehtäisiin mammografia- ja ultraäänitutkimus.

Huonot uutiset

Tutkimusaika oli viikon kuluttua.

Susannan sisään pyytänyt sanoi, että lääkäri ensin ultraa rinnan, koska nuorille ei välttämättä tarvitse tehdä mammografiaa ollenkaan.

Ultraus tuntui kestävän pitkään. Lääkäri kysyi, milloin Susanna oli huomannut kyhmyn ja kuinka kauan se oli ehtinyt olla rinnassa. Susanna yritti miettiä, milloin oli edellisen kerran tutkinut rintansa itse. Ei montaa kuukautta sitten.

Kun lääkäri totesi, että otetaan mammografiakin, pahat ajatukset hiipivät Susannan mieleen. Lääkäri sanoi, että sen perusteella hän ei pystynyt vielä sanomaan, mistä on kyse, mutta koepala pitäisi ottaa.

Viikon Susanna odotti koepalan ottoa, pari viikkoa sen tuloksia.

Sitten Susannalle soitettiin sairaalasta: pääsisikö hän kuulemaan diagnoosin jo päivää ennen varattua aikaa?

– Tiesin, että uutiset eivät voi olla hyviä, kun kiirehditään. Mutta ihmispää on jännä – halusin ajatella, että ehkä he haluavat päästää minut pälkähästä aikaisemmin.

Sitten kirurgi kertoi, että Susannalla on rintasyöpä.

Tunnustellako vai ei?

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä. Vuosittain siihen sairastuu noin 5 000 naista.

Rintasyövän riski suurenee iän myötä. Yli 60 prosenttia rintasyövistä löydetään yli 60-vuotiailta naisilta, runsaat 20 prosenttia 50–59-vuotiailta ja yli kymmenen prosenttia 25–49-vuotiailta. Vuosittain vain muutama alle 25-vuotias sairastuu rintasyöpään.

Kaikki suomalaiset 50–69-vuotiaat naiset kutsutaan joka toinen vuosi maksuttomaan mammografiaan. Seulontatutkimuksen avulla rintasyövät pyritään löytämään mahdollisimman aikaisin. Suomessa todettavista rintasyövistä 40 prosenttia löytyy mammografiaseulonnoissa.

Suuri osa rintasyövistä todetaan naisen itsensä löytämän muutoksen perusteella. Kehotus tutkia omat rinnat säännöllisesti on tuttu suomalaisnaisille. Viime vuosina julkisuudessa on kuitenkin keskusteltu siitä, onko rintojen omatarkkailusta hyötyä vai ei.

Toiset sanovat, että omatarkkailu ei vähennä rintasyöpäkuolleisuutta: siitä on jopa haittaa, jos se johtaa turhiin tutkimuksiin.

Toiset taas vastaavat, että jos kerran merkittävä osa rintasyövistä löytyy naisten omien havaintojen ansiosta, eikö se merkitse, että omatarkkailu alentaa rintasyövän kuolleisuutta.

Mitä tästä keskustelusta oikein pitäisi ajatella?

Tunne tissisi

Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri ja Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n sihteeri Riikka Huovinen kertoo, että Suomessa on pitkät perinteet opastaa naisia tunnustelemaan rintansa kerran kuukaudessa.

Se oli erityisen tarpeen aikana ennen seulontamammografiaa.

– Seulontamammografia tuli käyttöön vuonna 1987. Sen avulla rintasyöpä voidaan todeta paljon luotettavammin kuin itse tunnustelemalla. Seulontamammografia on merkittävä asia, jonka ansiosta Suomessa rintasyövän ennuste on maailman parhaita, Huovinen sanoo.

” ”Rintojen tunnustelu käsin ei voi korvata mammografiaa.”

Mammografian lisäksi ennustetta on parantanut hoidon kehittyminen. Sairastuneista 91 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista.

– Rintojen tunnustelu käsin, teki sen sitten itse tai lääkäri, ei missään nimessä voi korvata mammografiaa, Huovinen toteaa.

Hän kertoo, että rintojen omatarkkailun hyödystä ei ole tieteellistä näyttöä. Tiedetään, että omatarkkailu voi aiheuttaa huolta ja tarpeettomia tutkimuksia, koska rintarauhaskudos on terveenäkin kyhmyistä.

Huovisen mukaan seulontaikäryhmässä, jossa rintasyöpäkin on yleisintä, joka toinen rintasyöpä havaitaan seulonnassa.

– Nuoremmilla rintasyöpä on harvinaisempi, mutta se on silti työikäisten naisten yleisin syöpäsairaus. Seulonnan ulkopuolella rintasyöpä kieltämättä tulee esiin siten, että nainen itse huomaa rinnassaan jotain, usein kyhmyn tai jonkin tuntemuksen.

Huovinen sanookin, että hän ei vähättele omatarkkailun merkitystä tai ole sitä kieltämässä.

– Varmastikaan siitä ei ole mitään haittaa. Jos rintojen omatarkkailuun on tottunut ja se on luontevaa, sitä saa ilman muuta jatkaa.

Huovisesta naisten ei kuitenkaan pitäisi tuntea painetta tunnustella rinnat säännöllisesti kerran kuukaudessa.

– Mutta omat rintansa kannattaa oppia tuntemaan. Silloin huomaa paremmin, jos niihin on ilmestynyt jotain outoa.

Tärkeintä on, että menee lääkärin, jos huomaa rinnassaan jonkin muutoksen.

Susanna Koistisen ystäviä on järkyttänyt, että alle nelikymppinenkin voi sairastua rintasyöpään. Enää he eivät aio lintsata rintojen tarkkailusta.

”Onneksi huomasit kasvaimen ajoissa”

Viikkojen odottelun jälkeen Susannan elämässä alkoi tapahtua rytinällä. Kun diagnoosi tuli torstaina, ensimmäinen sytostaattihoito oli jo seuraavana keskiviikkona.

Kasvain oli 3,7-senttinen ja Susannan syöpä tyyppiä kolmoisnegatiivinen. Se tunnetaan tautina, joka voi edetä ärhäkästi ja iskee keskimääräistä nuoremmalla iällä.

Hoidon alku oli rankka, lääkeannoksia ja hoitoväliä jouduttiin välillä muuttamaan. Hoitovastetta kuitenkin tuli: lokakuun jälkeen Susanna ei enää ole löytänyt pattia rinnastaan käsin tunnustelemalla, vaikka se marraskuisessa magneettikuvassa yhä näkyikin. Hänet on kuvattu päästä varpaisiin, eikä etäpesäkkeitä ole löytynyt.

Sytostaattihoidot loppuivat tammikuussa, ja Susannan oikea rinta poistettiin helmikuussa. Edessä on vielä jatkohoitoja.

– Lääkäri oli sitä mieltä, että viimeistään syksyllä kaikki on ohi, jos mitään ihmeempiä viivästyksiä ei tule.

Koska hoidot alkoivat vauhdilla, pää pääsi mukaan asioihin vähän jälkijunassa, Susanna kertoo. Tukea hän on saanut esimerkiksi paikallisesta syöpäyhdistyksestä ja Europa Donna Finland -rintasyöpäyhdistyksestä.

” ”Onkologi sanoi, että jos olisin ollut kuukauden myöhemmin liikenteessä, tilanne olisi nyt toisenlainen.”

Ystäviä on järkyttänyt, että rintasyöpä voi iskeä alle nelikymppiseen. Susanna on halunnut olla sairaudestaan avoin. Osin se on ehkä ollut asian käsittelemistä, mutta toisaalta hän on halunnut tuoda esiin sitä, että sairaus voi iskeä nuoreenkin.

Susanna kertoo, että hänen ystäväpiirissään oikeastaan kaikki ovat sanoneet, että pyrkivät jatkossa tekemään rintojen omatarkkailua aiempaa säännöllisemmin.

– Koska olin tarkkaillut rintojani, tiesin kyhmyn tuntiessani, että se oli uusi. Onneksi huomasin kasvaimen ajoissa. Tuntui kylmäävältä, kun onkologi sanoi, että jos olisin ollut kuukauden myöhemmin liikenteessä, tilanne olisi nyt toisenlainen.

Europa Donna Finland -rintasyöpäyhdistys on sairastuneiden oma järjestö, joka tarjoaa vertaistukea: europadonna.fi.