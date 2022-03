Klamydiaa todetaan nyt enemmän kuin koskaan, ja sillä voi olla vakavia seurauksia – kysely paljasti mahdollisen syyn hurjalle leviämiselle

Klamydiatartuntojen määrä nousi Suomessa viime vuonna ennätyslukemiin, kertoo Yle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi yhteensä 16 790 klamydiatartuntaa vuonna 2021. Toissa vuonna tartuntoja todettiin 16 280, mikä oli sekin siihen mennessä suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu vuosittainen määrä.

Klamydia on yleisin seksitauti Suomessa. Se on etenkin nuorten tauti: vuonna 2020 tartunnoista 79 prosenttia todettiin 15–29-vuotiailla.

Klamydia on usein oireeton, joten moni ei tiedä sairastavansa sitä, minkä vuoksi tauti pääsee leviämään. Tauti vaatii kuitenkin hoitoa myös oireettomana, sillä hoitamattomana klamydialla voi olla vakavia seurauksia. Miehillä se voi johtaa lisäkivestulehdukseen ja naisella sisäsynnytintulehdukseen. Tulehduksista voi seurata lapsettomuutta ja naisilla kohdun ulkopuolinen raskaus. Miehillä klamydia voi alentaa hedelmällisyyttä.

Me Naisten aiemmin haastatteleman Husin iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Backin mukaan on vaikea sanoa, johtuuko klamydiatapausten lisääntyminen taudin yleistymisestä vai esimerkiksi siitä, että testeissä käydään aiempaa aktiivisemmin.

Ylen haastattelema THL:n erikoistutkija Kirsi Liitsola puolestaan sanoo, ettei uusimmista tuloksista voi vetää kummempia johtopäätöksiä:

– Yhden vuoden perusteella ei voida päätellä, onko esimerkiksi tapahtunut merkittäviä muutoksia käyttäytymisessä, vaan tarvitaan pidemmän aikavälin seurantaa.

Se kuitenkin on fakta, että klamydia tarttuu suojaamattomassa seksissä, ja muiden seksitautien tapaan sen voi välttää käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa. Siitä huolimatta kondomi jää käyttämättä monilta – niin nuorilta kuin aikuisilta.

– On paljon aikuisen polven ihmisiä, jotka eivät mielellään kondomia käytä. Voi jopa olla, että kondomi on nuorille enemmän itsestään selvä asia. Eivät nuoretkaan kondomia välttämättä käytä, mutta he edes tietävät, että pitäisi käyttää, Hiltunen-Back arvioi aiemmassa haastattelussa Me Naisille.

Osalle kondomi on itsestäänselvyys

Me Naisten taannoinen ehkäisykysely paljasti, että kondomin käyttöön liittyvät asiat ovat tavallisin ehkäisyyn liittyvien riitojen syy.

Selvitimme kyselyssä, miten suomalaiset suhtautuvat kondomin käyttöön. Kyselyyn vastasi 746 ihmistä, joista 96,9 prosenttia oli naisia.

Me Naisten kyselyssä 34 prosenttia kertoi käyttävänsä kondomia aina ollessaan yhdynnässä uuden kumppanin kanssa. Viidesosa käyttää kondomia joskus, hieman yli 6 prosenttia ei koskaan. Vastaajista 38,5 prosenttia totesi, ettei kysymys koske heitä.

Monen kyselyyn vastanneen naisen mielestä kondomin käyttö on vaivatonta, ja se koetaan luonnollisena osana seksiä.

”Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mies sujauttaa kondomin paikalleen, kun on sen aika. Säästytään sotkuiltakin, joten mikäs sen mukavampaa.” Nainen, 37

Osa totesi, ettei varsinaisesti nauti kondomin käytöstä, mutta pitää sitä pakollisena etenkin uuden tai satunnaisen seksikumppanin kanssa.

"Saan enemmän nautintoa ilman kondomia, mutta en ota riskejä. Uusien kumppanien kanssa aina kondomi, kunnes kaikki taudit on testattu ja olen nähnyt niistä mustaa valkoisella.” Nainen, 28

Jotkut kertoivat käyttävänsä kondomia uuden kumppanin kanssa, mutta jättävänsä sen mielellään pois vakituisessa pari- tai seksisuhteessa.

Erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back kertoi aiemmin Me Naisille, että kondomi voi unohtua monilta keski-ikäisiltäkin, etenkin eron jälkeen. Heteroparisuhteessa on saatettu keskittyä ehkäisemään raskautta esimerkiksi e-pillereiden tai kierukan avulla, eikä kondomia ole käytetty. Kun vakituinen suhde loppuu, ei välttämättä muisteta, että ehkäisyssä on kyse muustakin kuin raskauden ehkäisystä.

”Olen yleensä elänyt pitkissä parisuhteissa, ja jos niiden välissä on sattunut olemaan yhden illan juttuja, ei kondomin vaatiminen ole aina edes tullut mieleen." Nainen, 34

”Tulevat turhan kalliiksi”

Moni nainen kertoi pitävänsä kondomia epämukavana tai vaivalloisena käyttää. Kondomin koetaan vähentävän tuntoherkkyyttä, aiheuttavan kitkaa ja hiertymiä ja vievän seksistä läheisyyden tunnetta. Myös kondomien hajua ja makua moitittiin.

”Välillä hinkkaavat ja tuntuu että mikään määrä liukkaria ei riitä. Siksi joskus menemme riskillä ja harrastamme ilman.” Nainen, 27

”Saan kutina- ja kirvelyoireita joistakin kondomeista. Sopivan ohuet ja lateksittomat kondomit tulevat turhan kalliiksi päivittäisessä käytössä. ” Nainen, 27

”Harvoin tulee käytettyä, edes uusien kumppaneiden kanssa. Tyhmää, tiedän, mutta parilla klamydialla selvitty kolmekymppiseksi, vaikka pantu on ja paljon.” Nainen, 29

Joidenkin mielestä kondomipaketin esiin kaivaminen voi latistaa tunnelman kesken seksin. Toisaalta joidenkin mielestä kyse on oikeasta asenteesta: kun kondomin käyttöön suhtautuu rennosti ja innostuneesti, se voi jopa lisätä kiihotusta.

”Nykyisen aviomieheni kanssa kondomin käyttö on luontevaa ja jopa kiihottava osa seksiä. Johtuu paljolti siitä, että hän on varma kondomia käyttäessään eikä tee asiasta numeroa. Lisäksi löysimme molemmille mieluisan merkin, joka ei juuri tunnu seksiä harrastaessa.” Nainen, 38

"Minua on syytetty itsekkyydestä, kun olen vaatinut kondomia”

Kysyimme naisilta myös sitä, miten heidän miespuoliset seksikumppaninsa ovat suhtautuneet kondomin käyttöön.

Vastausten kirjo oli suuri. Osa kertoi mieskumppaniensa käyttävän kondomia mukisematta tai jopa mielellään.

”Onneksi on tullut vain fiksuja miehiä vastaan. Ikinä ei ole tarvinnut vaatia kondomin käyttöä, vaan se on ollut itsestäänselvä asia.” Nainen, 31

”Omat kumppanit ovat suhtautuneet ihanasti, ollaan fiilistelty yhdessä kivoja kumeja.” Nainen, 36

Jotkut totesivat, että vaikka kondomin käyttö onkin joskus hankalaa tai aiheuttaa pientä säätämistä, siitä ei tarvitse tehdä numeroa.

”Seksi on usein keskeytynyt, jos kondomia on alettu laittamaan paikalleen eikä se onnistu heti. Turhautuminen pilaa tunnelman. Siinä vaiheessa kannattaa pitää tauko ja kokeilla hetken päästä uudestaan.” Nainen, 39

Isolla osalla vastaajista oli kuitenkin kokemusta miespuolisista seksikumppaneista, joille kondomin käyttö on ongelma. Naiset arvioivat, että miehet eivät halua käyttää kondomia siksi, että se vähentää heidän tuntoherkkyyttään tai sen käyttö koetaan hankalaksi.

”Yksikään kumppani ei ole ollut täysin mukisematta kondomin käytöstä. Hyvin ahdistavaa se painostus olla ilman. On myös tullut miehiltä kommenttia, ettei voisi seurustella ihmisen kanssa, jonka kanssa täytyy käyttää kondomia.” Nainen, 26

”Minua on syytetty itsekkyydestä, kun olen vaatinut kondomia. On sanottu, etten välitä miltä seksi miehestä tuntuu.” Nainen, 41

Muutamat kertoivat joutuneensa seksin aikana tilanteeseen, jossa mies on poistanut kondomin kesken seksin. Tällöin kyse on seksuaalisesta väkivallasta, joka voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Kerroimme aiemmin, että moni nainen on kokenut mieskumppanin taholta painostusta hormonaalisen ehkäisyn käyttöön, jottei kondomia tarvitsisi käyttää. Jotkut kyselyyn vastanneet kokivatkin, että osa miehistä ajattelee vain raskauden ehkäisyä eikä tunnu muistavan, että vain kondomi suojaa seksitaudeilta yhdynnässä.

”Ainoastaan mies voi valita omaan värkkiin sopivan”

Muutamat huomauttivat, että seksiä harrastaessa tunnelmaa ei pilaa itse kondomi, vaan miesten nihkeä suhtautuminen sen käyttöön.

”Omat seksihaluni kärsivät, jos aikuinen mies alkaa vinkumaan kondomin käytöstä tekosyihin vedoten.” Nainen, 37

”Joskus on naurattanut, kuinka nopeasti ja passiivis-aggressiivisesti kortsu napataan pois yhdynnän jälkeen ja paiskataan roskiin. Ei ole minun vikani, jos et ole vaivautunut opettelemaan kondomin käyttöä tai etsimään muodoillesi sopivaa kumia.” Nainen, 39

Turhautumista koettiin myös siitä, että osa miehistä jättää kondomin muistamisen tai sen hankkimisen naisen tehtäväksi.

”Ongelma on, että ainoastaan mies itse voi valita juuri omaan värkkiin sopivan vaihtoehdon. Jos on käytettävä naisen sokkona valitsemaa mallia, ei ole mikään ihme, jos ei tunnu kivalta. Voi kun miehet oikeasti hommaisivat niitä itselleen sopivia kortsuja!” Nainen, 38

