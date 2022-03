Miksi loukkaannumme? Psykoterapeutti kertoo yleisimmän syyn – ja kehottaa kysymään itseltään yhden kysymyksen

Loukkaantumista tapahtuu ihmissuhteissa jatkuvasti. Ammattilainen avaa tunnetilan syyt ja seuraukset – ja kertoo, kuinka väärinymmärrysten kehän voi katkaista.

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa loukkaantumisen tunteet ovat varsin tavallisia – ja usein tarpeettomia. Ilmiön vahvistaa Tanja Hiekkataipale, Terapiatalo Nosteen kognitiivinen psykoterapeutti, seksuaalineuvoja ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Hiekkataipaleen mukaan on yleistä loukkaantua pienestä ja helposti. Miksi – mitä loukkaantumisen tunne palvelee?

Suurin syy loukkaantumiselle

Hiekkataipaleen mukaan loukkaantuminen tunteena kertoo siitä, että jokin raja omassa itsessä on ylitetty. Loukkaantumisen tunne syntyy, kun toinen tahallaan tai tahattomasti osuu itselle arkaan kohtaan.

– Loukkaantua voi esimerkiksi, kun kokee, että minua ei ymmärretä, minua ei kuulla oikein tai minua ei huomioida. Tai kun kokee tulleensa torjutuksi, mitätöidyksi, arvostelluksi, alistetuksi tai aiheettomasti syytetyksi.

– Suurin syy on kuitenkin varmasti se, että minua ei kuulla oikein.

Kynnys loukkaantumiselle riippuu siitä, kuinka paljon arkoja kohtia itsessä on. Arat paikat syntyvät etenkin lapsuudessa.

– Me kaikki rakennamme oman kokemusmaailmamme sen mukaan, millainen elämäntarina meillä on. Se, millainen perhe ja varhainen vuorovaikutus on ollut, miten tarpeemme ja tunteemme on huomioitu lapsena ja minkälaisena minut tai maailma on perheeni silmin nähty, vaikuttavat siihen, miten koemme asioita, Hiekkataipale selittää.

Sellaista ihmistä, jolla ei ole yhtään arkaa paikkaa, ei ole.

– Vaikka vanhemmat tekisivät kaiken oppikirjan mukaan, jokainen lapsi kokee, ettei ole saanut vanhemmiltaan sitä kaikkea, mitä olisi tarvinnut.

Mökötätkö tai hyökkäätkö?

Se, miten loukkaantumisen tunteeseen reagoi, riippuu omista aroista kohdista. Loukkaantuminen voi herättää esimerkiksi surua, vihaa, pettymystä, häpeää, hämmentyneisyyttä, ahdistusta, pelkoa tai riittämättömyyden tunnetta. Nämä tunteet ohjaavat sitä, kuinka loukkaantuessa käyttäytyy.

– Esimerkiksi mököttämisen taustalla on usein pieni toive siitä, että toinen lukisi ajatuksia ja ymmärtäisi, mitä minä tarvitsen, Hiekkataipale sanoo.

” Mököttämisen taustalla on usein pieni toive siitä, että toinen lukisi ajatuksia ja ymmärtäisi, mitä minä tarvitsen.

Reaktion voimakkuuteen vaikuttaa se, ajatteleeko olevansa yhtä tärkeä ja rakas tai pystyvänsä samoihin asioihin kuin kuka tahansa muukin. Usein ihminen, joka ajattelee itsestään myönteisesti, pystyy käsittelemään loukkaantumistilannetta neutraalisti ja keskustelemaan asiasta.

Vääristynyt käsitys itsestä voi puolestaan ohjata alistumaan tai kääntymään pois tilanteesta, puolustautumaan hyökkäämällä tai vaikkapa mököttämään.

Elämän aikana rakentuneita vääristyneitä uskomuksia voivat olla esimerkiksi kokemus siitä, että on huonompi kuin muut, että kuka tahansa voi yrittää loukata tai että tulee joka tapauksessa hylätyksi.

Väärinymmärrykset työntävät toista kauemmas

Joskus loukkaantumiset seuraavat toistaan. Kun toinen on loukkaantunut esimerkiksi toisen sanoista, vastapuoli voikin kokea loukkaantumista siitä, ettei häntä kuulla oikein.

– Väärinymmärrykset lähtevät viemään negatiivista kehää eteenpäin, jos kumpikaan ei tiedä, mistä toinen puhuu. Usein oletetaan, että puhutaan samasta asiasta, mutta todellisuudessa kummallakaan ei ole käsitystä siitä, mistä toinen on loukkaantunut.

” Usein oletetaan, että puhutaan samasta asiasta. Todellisuudessa kummallakaan ei ole käsitystä siitä, mistä toinen on loukkaantunut.

Hiekkataipale muistuttaa, että lähtökohtaisesti ihmiset eivät tarkoita loukata. Ilman molemminpuolista avoimuutta väärinymmärryksen verkko kasvaa ja työntää osapuolia vain kauemmas toisistaan.

Kun joku loukkaa, kysy itseltäsi tämä kysymys

Mitä omalle loukkaantumisen tunteelle sitten voi tehdä, kun sellainen seuraavan kerran tulee vastaan?

– Kysy itseltäsi, mikä tilanteessa loukkasi. Mikä toisen sanoissa, teossa tai vaikkapa tekemättä tai sanomatta jättämisessä loukkasi?

Vastausten kautta voi löytää omia arkoja kohtiaan ja syitä loukkaantumiselle.

– Pelkäänkö jääväni yksin? Tunnenko olevani huonompi kuin muut? Enkö riitä tai kelpaa? Miksi toinen ei näe minua? Hiekkataipale luettelee.

” Kysy itseltäsi, mikä tilanteessa loukkasi. Mikä toisen sanoissa, teossa tai tekemättä tai sanomatta jättämisessä loukkasi?

Kun loukkaantumisen tunteen huomaa, on tärkeää sanoa se ääneen. Toisen osapuolen on tärkeää kuulla, että sana tai teko on loukannut.

Avoimuus kannattaa, oli kyseessä sitten turha väärinkäsitys tai aivan aiheellinen loukkaantuminen.

– Hirveän paljon on sellaista, että nieleskelemme tai toisaalta toivomme, että toinen tajuaisi pienestä vihjeestä, mikä on pielessä, Hiekkataipale sanoo.

– Olisi tärkeää, että tilanteesta pystyisi puhumaan. Voi sanoa, että minun maailmassani tämä sana tai teko tarkoittaa tällaista asiaa.

Myös loukkaantumisen nostattamat tunteet on hyvä kertoa ääneen.

– Voi sanoa, että tämä satutti minua, sai minut surulliseksi, aiheutti pettymyksen tai sai kokemaan häpeää, ahdistusta tai riittämättömyyttä. Siitä päästään toivottavasti rakentavaan keskusteluun ihmisten välillä, Hiekkataipale neuvoo.

Loukatulle voi kertoa, ettei tarkoittanut, että tässä olisi vikaa tai että tämä olisi huono tai vähempiarvoinen.

Anna ääni myös toiselle

Myös osapuolen, joka on tahattomasti loukannut toista, on tärkeää tulla kuulluksi.

– Olisi tärkeää puhua siitä, että toinen ei halua tahallisesti osua arkaan kohtaan. Hänellä pitäisi olla mahdollisuus pyytää anteeksi sitä, mikä toista on loukannut. Kummankin osapuolen tulisi tulla ymmärretyksi ja kuulluksi.

” Myös osapuolen, joka on tahattomasti loukannut toista, on tärkeää tulla kuulluksi.

Koska vertaamme toisen sanoja ja tekoja aina elämäntarinamme taustalla oleviin kokemuksiin ja niiden muokkaamiin uskomuksiin, vastapuolelta kannattaa kysyä, mitä sanat tai teot hänelle merkitsevät.

– Jos emme kysy, pohjaamme tilanteen vain omaan kokemusmaailmaamme. Se voi olla täysin erilainen vastapuolen kokemusmaailmaan nähden. Silloin syntyy helposti tunne siitä, ettei tule nähdyksi ja kuulluksi.

Jos keskustelua ei voi käydä sen ihmisen kanssa, johon loukkaantuminen liittyy, puhua voi myös jollekulle ulkopuoliselle.

Lue lisää: Yhden asian ymmärtäminen omassa käyttäytymisessä voi pelastaa parisuhteen – psykologi selittää, miten kiintymyssuhdemalli vaikuttaa meihin

Lue lisää: Listasimme 10 merkkiä, joista tunnistaa erityisherkän – moniko näistä täsmää sinuun?