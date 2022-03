8 faktaa ihmiskehosta, jotka ovatkin paljastuneet humpuukiksi – moneenko olet uskonut?

Ihmiskeho se jaksaa hämmästyttää kerta toisensa jälkeen. Listasimme urbaanilegendat, joihin moni uskoo – mutta ovat silti täyttä humpuukia. Luulitko, että lämpö karkaa pään kautta?

1. Virtsa on steriiliä

Vanhana lääketieteen totuutena on esitetty, että terveen ihmisen virtsa on steriiliä. Näin ei kuitenkaan ole. Ilmeisesti ainakin naisilla on rakossa ja virtsaputkessa fysiologisesti oma, suojaava mikrobikasvusto vastaavalla tavoin kuin suolistossa, iholla ja emättimessä.

Virtsassa olevat bakteerit ovat siis pääosin harmittomia ja niitä voi olla vähäisesti – mutta niitä joka tapauksessa on.

2. Eri kielen osat tunnistavat eri maut

1900-luvun alussa teetetyn saksalaistutkimuksen mukaan kielen eri osat ovat alttiimpia tunnistamaan tiettyjä makuja. Esimerkiksi kielen kärjen on uskottu maistavan parhaiten makeaa. Tämä niin kutsuttu ”kielikartta” on kuitenkin todettu huuhaaksi jo aikapäivää sitten.

3. Detox-kuuri on oiva tapa poistaa myrkkyjä kehosta

Tosiasiassa keho puhdistaa itse itsensä, kunhan vain muistat juoda vettä, syödä, pissata ja käydä kakalla. Niin simppeliä se on. Mehudieetit saavat aikaan vain nälkää ja kiukkua.

Detox-kuurilla olet luultavasti vain kiukkuinen ja nälkäinen.

4. Jos purkan nielaisee, se jää suolistoon

Jos purukumin nielee, se jää vuosikausiksi mahaan tai tukkii suoliston. Lopulta voi kuolla suolistotukokseen. Tai näin ainakin moni uskoo.

Purkkaa ei toki ole järkevää eikä kovin maukastakaan nieltävää, mutta purkkakuolema on silkkaa legendaa. Purkka tulee elimistöstä ulos samaa rataa kuin kaikki muukin ruoka, eikä se ole mitenkään muita elintarvikkeita alttiimpi jäämään jumiin matkalla.

5. Karvojen ajelu lisää karvankasvua

Tämä kauneusmaailmasta tuttu väite ei pidä paikkaansa. Karvat tuntuvat paksummilta vain sen vuoksi, että niiden pää on leikattu teräväksi karvan paksuimmasta kohdasta.

” Ruoka vatsassasi ei aiheuta hukkumiskuolemia, vaikka moinen myytti elää edelleen.

6. Sormien naksuttelu aiheuttaa niveltulehduksia

Toisinaan on näinkin väitetty. Toisille tyydyttävää mielihyvää aiheuttava naksuttelu saattaa pidemmällä aikavälillä vaikuttaa ehkä puristusvoimaan, mutta tulehduksia se ei suinkaan aiheuta.

Tykkäätkö naksutella sormiasi?

7. Jos ui täydellä vatsalla, voi hukkua

Ruoka vatsassasi ei aiheuta hukkumiskuolemia, vaikka moinen myytti elää edelleen. Joidenkin näkemysten mukaan iso ateria lisäisi kramppaamisen riskiä ja täten hukkumista, mutta tämäkin on täyttä humpuukia.

8. Lämpö karkaa nopeiten pään kautta

Se saattaa vain tuntua siltä, sillä kasvot ja pää ovat herkempiä lämpötilojen muutoksille. Mutta sillä ei ole varsinaisesti mitään eroa lämmön karkaamisen kannalta, menisitkö pakkassäähän ilman pipoa vai ilman housuja – yhtä kylmä tulisi joka tapauksessa.

