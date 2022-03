Kun kaipaa muutosta, mutta elämä tuntuu junnaavan paikoillaan, kehityskeskustelu itsen kanssa voi auttaa.

Työelämässä kehityskeskustelut ovat jo peruskauraa, mutta pitäisikö vastaavia keskusteluita käydä myös henkilökohtaisessa elämässä? Niistä voisi olla hyötyä etenkin silloin, kun elämä on jo pitkään junnannut samalla radalla, mutta muutos olisi tervetullut. Keskustelun avulla voi esimerkiksi oppia tunnistamaan omaa arkea hiertävät asiat.

Kysyimme asiantuntijoilta, millaisia kysymyksiä tällaisessa oman elämän kehityskeskustelussa olisi hyvä kysyä itseltään. Organisaatiopsykologi Annamari Heikkilä pohti aihetta työelämän ja arjen muutostarpeiden näkökulmasta, psykoterapeutti Jari Hautamäki on erikoistunut parisuhteisiin ja niiden dynamiikkaan.

Sekä Heikkilä että Hautamäki ovat yhtä mieltä siitä, että useimmissa tilanteissa muutoksen tiellä on ihan ihminen itse.

Hautamäki ja Heikkilä listasivat kuusi kysymystä, jotka auttavat meitä hahmottamaan, onko elämässämme kaikki niin kuin toivoisimme.

” Kysymysten ääreen voi pysähtyä vaikka kerran kuukaudessa.

Heikkisen mielestä kysymyksiä voisi pitää ikään kuin mielen lakisääteisenä vuosihuoltona. Hautamäki taas ajattelee, että kysymysten äärelle kannattaisi pysähtyä kerran kuukaudessa.

– Samalla tulee kirkastaneeksi itselleen asiat, jotka ovat elämässä hyvin. Nekin on hyvä oppia huomaamaan.

1. Miten minulla menee, oikeasti?

Pysähdy ja kuulostele, millaiset fiilikset ovat arjessasi keskeisiä. Onko olo useimmiten iloinen, stressaantunut, alakuloinen vai kutkuttava?

On selvää, että jokainen päivä ei voi olla ilotulitusta. Kädenlämpöisiä hetkiä on jokaisen elämässä väistämättä. Mutta kädenlämpöisyydenkään ei pitäisi olla jatkuvaa eikä koskea kaikkia elämän osa-alueita.

Ihminen harvoin pyrkii muutokseen, mikäli elämän peruspalikat ovat näennäisesti ok – olkoonkin, että ne eivät enää varsinaisesti aiheuttaisikaan sydämentykytystä tai riemun kiljahduksia.

– Monelle tuttu helvetti on parempi kuin tuntematon taivas, Annamari Heikkilä kiteyttää.

Sama ajattelu näkyy Jari Hautamäen mukaan parisuhteissa ja hänen vastaanotollaan.

– Ihan ok päivästä toiseen riittää monelle, hän sanoo.

Jos vastaus miten menee -kysymykseen kuitenkin on, että voisi mennä paremminkin, muutos saattaa kannattaa: sen avulla arjesta voisi tulla täysipainoisempaa ja rikkaampaa. Kun tyytyväisyys elämään lisääntyy, valintojaan ei myöhemmin tule katuneeksi.

” ”On helppo jäädä kiinni asioihin ja rakenteisiin, joihin olemme tottuneet.”

Muutostarpeen tunnistaminen ja muutoksien toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

– Tämä johtuu siitä, että tutut asiat palvelevat jatkuvuuden ja turvallisuuden kokemusta elämässä. Siksi on niin helppo jäädä kiinni ja jopa vangiksi asioihin ja rakenteisiin, joihin olemme tottuneet, Heikkilä sanoo.

Omia kuulumisiaan voi hahmottaa muistelemalla ystävien kanssa käytyjä keskusteluja. Oletko jatkuvasti tuskaillut, kuinka epäkiinnostavaa työsi on? Tai onko ensimmäinen tunteesi harrastustasi kohtaan ahdistus tai tylsistyminen? Palaako pinna kotona joka ikinen ilta?

Pysähtyminen voi olla käännekohta uuden ja erilaisen äärelle, sanoo Hautamäki.

– On hyvä pohtia säännöllisin väliajoin, onko elämässä jotain sellaista, jonka muuttaminen lisäisi omaa onnellisuutta.

2. Mikä minulle on tärkeää?

Yksi tapa päästä arjen onnellisuuden äärelle on kirkastaa asiat, jotka ovat juuri nyt elämässä tärkeitä. Joku voisi kutsua niitä arvoiksi, mutta Annamari Heikkilän mielestä kannattaisi puhua ennemmin asioista.

– Arvot ovat melko juhlava ja korkealentoinen nimitys. Arvojen sijasta kannattaa miettiä, mitkä asiat tuovat elämään hyvinvointia, ja pohtia niiden tärkeyttä sitä kautta, hän sanoo.

Itselleen tärkeistä asioista voi tehdä listan, tai ne voi visualisoida esimerkiksi unelmakartan avulla.

Elämän mittaan prioriteetit muuttuvat, joskus myös lyhyessä ajassa.

Siksi niiden pohtiminen useamman kerran vuodessa on hyvästä.

– Sitä kautta pystymme oivaltamaan itsellemme tärkeitä asioita ja arvoja, jotka motivoivat meitä syvällisemmin, sanoo Jari Hautamäki.

3. Pystynkö muuttamaan jotain?

Oikeastaan se, että voimme pohtia muuttavamme elämäämme nykyistä paremmaksi, on suuri etuoikeus: hyväosaisen ihmisen luksusta, josta kaikki eivät pääse osaksi.

– Jos elämä menee siihen, että joutuu huolehtimaan perustarpeista, ihmisellä ei välttämättä ole enää resursseja pohtia elämänmuutosta, Annamari Heikkilä toteaa.

Ja vaikka asiat olisivat päällisin puolin kunnossa, elämänmuutokseen vaaditaan silti ylimääräisiä voimavaroja.

Ruuhkavuosiarjessa jopa asunnon vaihtaminen kivempaan voi tuntua ylivoimaiselta, vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista ja parantaisi elämänlaatua. Ajatus muutosta voi tuntua arjen keskellä mahdottomalta.

Jos työpäivän jälkeen olo on lähinnä kuormittunut, voimia ei aina löydy edes lempiharrastukseen.

” Kasvuhistoria ja temperamentti vaikuttavat siihen, miten paljon ihminen tarvitsee pysyvyyttä elämäänsä.

Ihmisen muutosmyönteisyyteen vaikuttavat myös monet muut asiat kuin voimavarat. Esimerkiksi persoonalla, kasvuhistorialla ja temperamentilla on kaikilla osansa siinä, miten paljon ihminen tarvitsee turvallisuutta ja pysyvyyttä elämäänsä.

Usein muutoksen tiellä on myös pelkoa ja epävarmuutta tulevasta: mitä jos elämä ei paranekaan vaihtamalla? Epätyydyttävääkin työtä voi olla vaikea jättää, sillä takeita mielekkäämmän löytämisestä ei ole. Väljähtäneestä parisuhteestakaan ei välttämättä halua lähteä, jos kaikki on muuten näennäisesti kunnossa.

Osa ihmisistä on luontaisesti uutuushakuisempia, sanoo Heikkilä. Toiset puolestaan kokevat muutokset stressaavina ja pyrkivät välttämään niitä.

– Ihminen ei kuitenkaan ole persoonallisuutensa vanki, ja moni muukin asia vaikuttaa, Heikkilä muistuttaa.

4. Mitä olen valmis tekemään?

Kun itselle hyvää oloa tuovat asiat on tiedostanut, Heikkilä kehottaa ”realiteettiterapian” ääreen. Olenko käyttänyt hyvää oloa tuovien asioiden parissa aikaa viimeisen viikon sisällä?

– Tämä on melko raakaa peliä, sillä usein ihminen huomaa, että näin ei ole. Arvot näkyvät ajankäytössä.

Tämän ilmiön tunnistavat kaikki: tiedämme, mihin haluamme panostaa, mutta vuorokauden tunnit eivät riitä. On siis karsimisen aika.

Tämä on pointti, joka kahvipöytäkeskusteluissa usein unohdetaan. Varsinkin isojen elämänmuutosten kohdalla kuulemme usein vain lopputuloksesta ja onnistumisesta. Todellisuudessa muutos on usein vaatinut paljon työtä, niin oman mielen ja pelkojen suhteen kuin konkreettista arjen uudelleen organisointia.

– Ei muutos ole pelkästään kivaa ja helppoa: jos haluaa harrastaa enemmän, pitää luopua jostain. Kaikkea ei voi saada, Heikkilä muistuttaa.

Usein ajatellaan, että elämästä tulee rikkaampaa silloin, kun hyppää mahdollisimman usein oman mukavuuskuplansa ulkopuolelle ja kerää paljon muistoja kokemuspankkiinsa. Osin tämä onkin totta, mutta Heikkilä haluaa myös kritisoida tuttua neuvoa:

– Ei ole järkevää olla jatkuvasti epämukavuusalueella. Kehottaisin ihmisiä tekemään enemmän niitä asioita, jotka ovat heidän luontaisten kykyjensä ja taipumustensa mukaisia.

5. Kenen elämää elän?

Kaiken ytimessä on tunnistaa se, miksi oikeastaan toimimme niin kuin toimimme.

Elämme maailmassa, jossa selaamme somesta muiden ihmisten elämää useita tunteja päivässä. Meille voi syttyä mielihaluja, jotka eivät edes edusta sitä, mitä todella haluamme. Saatamme esimerkiksi ihailla paljon aikaansaavaa vaikuttajaa ja pyrkiä suorittamaan myös omaa arkeamme, vaikka todellisuudessa olisimme tyytyväisempiä Netflixin äärellä.

” Teetkö elämässäsi asioita vain siksi, että niin on aina ollut tapana tehdä?

Somen ja ympäristömme lisäksi myös yhteiskunnan normeilla on iso vaikutus. Teetkö elämässäsi asioita siksi, että niin on aina ollut tapana tehdä? Vaikka omannäköisen elämän elämisestä on tullut aiempaa hyväksytympää, voi olla silti pelottavaa haastaa normeja.

Jari Hautamäki kehottaa pohtimaan, mitkä itselle tärkeistä arvoista kumpuavat lapsuudenkodista ja omilta vanhemmilta.

– Tämä lisää itsetuntemusta. Lapsuudenkodin arvojakaan ei kannata purematta niellä. On hyvä pohtia, onko elämässä jotain vanhaa, josta voi luopua. Siten elämästä tulee entistä enemmän omannäköistä.

Muiden ihmisten mielipiteet korostuvat Hautamäen mukaan erityisesti silloin, kun pohditaan parisuhteen tulevaisuutta.

– Parin asenne voi olla se, että kun on kerran naimisiin menty, liitossa myös pysytään. Moni saattaa pelätä, miten lähipiiri reagoi, jos ero tulee, Hautamäki kertoo.

Hautamäki on uransa aikana työskennellyt satojen elämänmuutosta havittelevien asiakkaiden parissa. Moni pariterapiassa käyvä pohtii paljon muitakin teemoja kuin pelkkää parisuhdetta. Pinnalle nousevat usein myös yksilöön liittyvät kysymykset, kuten kuka minä olen ja mitä minä haluan.

Parisuhteessakin olisi tärkeää elää elämää, jota itse haluaa, eikä muovata arkea kumppanin mielihalujen mukaiseksi.

6. Mistä unelmoin?

Mutta hetkinen: eikös ihan kiva ole elämä ole vallan hyvä tavoite? Miksi edes pitäisi tavoitella jotain isompaa?

Heikkilän mukaan ihmisille on lajityypillistä haluta elämässä aina vähän jotain suurempaa ja parempaa.

– Eihän meillä olisi mitään ihmiskunnan suuria keksintöjä, kuten lääketiedettä, internetiä tai avaruusmatkailua, jos ihmiset eivät olisi uskaltaneet unelmoida. Unelmointi on hyvin inhimillinen tapa, Heikkilä sanoo.

” ”Arki oksennustauteineen ja yt-neuvotteluineen huolehti kyllä siitä, että elämä ei ole pelkkää ilotulitusta.”

– Arki oksennustauteineen ja yt-neuvotteluineen huolehtii kyllä siitä, että elämä ei ole pelkkää ilotulitusta. Niiden vastapainoksi mahtuu kyllä unelmointia.

Heikkilä muistuttaa, ettei unelmoinninkaan tarvitse välttämättä olla irti realiteeteista. Ihminen saattaa esimerkiksi haaveilla siitä, että lähtisi vielä joskus opiskelemaan uuden ammatin.

Mutta koska kyse on uudesta asiasta, se voi myös pelottaa. Joskus epäonnistumisen pelko voi olla niin suuri, että se alkaa ohjata toimintaa.

– Tällöin uuden tilaisuuden kohdatessamme ajattelemme automaattisesti, että tuo ei ainakaan onnistu, Heikkilä havainnollistaa.

Jari Hautamäki puolestaan kehottaa hyväksymään sen, että elämänmuutoksiin liittyy oikeastaan aina paljon vaikeita ajatuksia ja tunteita.

– On kuitenkin hyvä miettiä, ovatko ne kaikki ajatukset sellaisia, joita kannattaa kuunnella, hän summaa.