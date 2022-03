Nyt puhuvat epämukavuusalueella käyneet suomalaiset – tällaista siellä oikeasti oli

”Ilmoittauduin kansalaisopiston karaokeryhmään, vaikka olen kova jännittämään. Nyt olen jo osallistunut moneen konserttiin ja selvinnyt niistä hengissä. Samalla olen huomannut, että jännittämistä on turha hävetä. Muut jännittävät ihan yhtä lailla.”

Näin kertoo 56-vuotias nainen kokemuksistaan epämukavuusalueella.

Epämukavuusalueelle meneminen tuntuu olevan yksi suorituskeskeisen yhteiskunnan kulmakivistä. Kysyimme hiljattain Me Naisten lukijoilta, millaisissa tilanteissa he ovat käyneet epämukavuusalueellaan ja oliko siitä heille hyötyä.

Me Naisten kyselyyn vastanneista noin 60 prosenttia kertoo, että omalta mukavuusalueelta poistuminen kannatti. 30 prosentille sukelluksesta oli sekä hyötyä että haittaa. Vain kymmenisen prosenttia oli sitä mieltä, että epämukavuusalueelle menosta oli pelkkää haittaa.

Omista kokemuksistaan tässä jutussa kertoo heistä seitsemän.

Valitsen itse musiikit, mietin koreografiat ja ompelen esiintymisasut. Vaikka harjoittelen numeroitani paljon, on ennen esiintymislavalle nousua melkoinen jännitys. Parasta on burleskiyhteisön ystävät, kanssakäyminen yleisön kanssa ja esityksen jälkeinen huumaava tunne!

”Haastan itseäni mielelläni, vaikka teen työkseni tavallista palkkatyötä. Vien itseni säännöllisesti epämukavuusalueelle burleskiesiintyjänä. Burleski on monipuolinen taidemuoto, jonka harrastaminen antaa paljon onnistumisen kokemuksia.

Toiset sietävät uusia ja epämukavia tilanteita paremmin, toiset huonommin. Omaa mukavuusaluettaan voi kuitenkin laajentaa. Tähän ajatukseen perustuvat erilaiset motivaatiolauseet siitä, kuinka todellinen tai oikea kehitys tapahtuisi epämukavuusalueella.

Oikeasti ihminen joutuu epämukavuusalueelleen aina, kun hän kokeilee elämässään jotain uutta, psykoterapeutti Mia Stellberg kertoi Helsingin Sanomille viime elokuussa.

Epämukavuuden sietämisessä on kyse henkilön resilienssistä eli siitä, kuinka hyvin ihminen palautuu muutoksista ja sopeutuu uuteen.

Enää itsensä puskemista epämukavuusalueelle ei pidetä yhtä tärkeänä kuin vielä vuosikymmen sitten. Tiedetään, että liikaa epämukavuutta sietämällä polttaa itsensä nopeasti loppuun.

”Minulla on diagnosoitu masennus ja ahdistus. Epämukavuusalueeni alkaa heti, kun astun ovesta ulos lähteäkseni töihin tai kauppaan – oikeastaan minne tahansa, missä joudun olemaan muiden ihmisten seurassa. Myös etäopiskelu on tuonut omat haasteensa. Ahdistun, jos luennoilla on pidettävä päällä kameraa, tai vielä pahempaa, sanottava jotain.

Olen oppinut selviäväni hengissä, vaikka muiden ihmisten joukossa oleminen olisi kuinka ahdistavaa. Tiedän myös, että epämukavuusalueella kasvaa vahvemmaksi. Samaan aikaan se on todella kuluttavaa – jos vietän ihmisten seurassa pidemmän aikaa, olen illalla henkisesti aivan loppu.” –Nainen, 31.