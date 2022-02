Uuvuttavatko synkät uutiset? Asiantuntijoiden 7 keinoa ahdistuneen olon helpottamiseen

Onko viime aikojen uutisointi saanut olon ahdistuneeksi, lamaantuneeksi ja uupuneeksi? Se ei ole mikään ihme.

Uutisvirran ja somefiidin selaaminen voi tuottaa tällä hetkellä ahdistusta ja pahaa mieltä. Katastrofiuutisoinnin, masennuksen ja ahdistuksen välistä yhteyttä selvittäneet tutkimukset ovat osoittaneet, että katastrofiuutisille altistuminen nostaa stressitasoja ja saa aikaan ahdistusta.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Saara Rantanen puhui Me Naisille viime elokuussa ilmastouutisoinnin ja Afganistanin kriisin puitteissa kohtaamamme sisällön aiheuttamasta väsymyksestä ja siitä, miten sosiaalisen median sisällöille altistuminen vaikuttaa hyvinvointiimme.

Hän kuvasi lamaannusta hukkumiskokemuksena.

– Arjessa kohtaamiemme ärsykkeiden tulva on valtaisa: kohtaamme jatkuvasti erilaisia sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, toiveita, odotuksia, pelkoja, kuin myös uutisvirtaa ja sosiaalisen median sisältöä. Liika kuorma lamaannuttaa ja saa aikaan tunteen hukkumisesta.

” Oman jaksamisen ja kuormituksen säätely on tosi tärkeää kaiken epävarmuuden keskellä.

Mitä uupumukselle voi tehdä?

Rantasen mukaan kaikkein yksinkertaisin tapa testata, onko uupumuksen taustalla nimenomaan synkälle sisällölle altistuminen, on lopettaa somen ja mediasisältöjen kulutus hetkeksi ja katsoa, paraneeko olo sen myötä.

Mikäli puhelimen selailu tuottaa lähinnä ahdistusta ja voimattomuutta, jonkinlainen rajanveto sille, kuinka paljon itseään altistaa uutisille ja sosiaalisen median sisällölle, voi olla paikallaan.

Terapeutti neuvoi kolme keinoa, joihin jokainen maailmantilanteesta ahdistusta poteva voi tarttua:

1. Negatiivisten tunteiden hyväksyminen Ahdistuksen ja uupumuksen tunteet ovat täysin sallittuja ja ne tulisi kyetä hyväksymään. – Paljonhan puhutaan, että tämä on vaikeaa aikaa – ja niin saakin olla. Maailmalla tapahtuvat asiat ovat isoja ja ikäviä, joten on luonnollista, että ne vetävät mielen alas. Kenenkään ei tarvitse leikkiä reipasta. 2. Karsi kuormaa Seuraava askel on ärsyketulvan karsiminen. Sen sijaan, että toimisi tutun kaavan mukaan ja täyttäisi tylsiä hetkiä uutissyötteen parissa, voisi olla järkevämpää pysähtyä kuulostelemaan omaa oloa ja sitä, palveleeko mediasisältöjen kuluttaminen sen hetkistä vointia vai olisiko somen käyttöä tarpeen vähentää. – Uutisoinnista ja somesta saa ottaa taukoja. Oman jaksamisen ja kuormituksen säätely on tosi tärkeää kaiken epävarmuuden keskellä. Ärsyketulvaan hukkuneella ei ole tilaa hengittää, ajatella ja olla. Siksi olisi äärimmäisen tärkeä luoda omaa tilaa, jotta mieli ja jaksaminen eivät kuormitu liialti. 3. Pyri löytämään arjen voimavaroja Muutos, kriisi ja epävarmat ajat saavat kaipaamaan turvallisuuden tunnetta. Hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää löytää sellaisia voimavaroja, jotka tuovat helpotusta arkeen ja lisäävät kokemusta turvasta. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi ajanvietto läheisten ihmisten tai itselle mielekkään harrastuksen parissa. – Keskeistä on yrittää keskittyä niihin asioihin, joihin omassa elämässään voi vaikuttaa. Jokainen voi itse valita, mille asioille antaa arvoa, aikaa ja energiaa. Hyvinkin yksinkertaisilla valinnoilla ja teoilla voi olla suuri positiivinen vaikutus omaan hyvinvointiin.

Psykologin vinkit: Kokeile huolihetkeä, vaali rutiineja ja mieti, milloin kannattaa avata some

Keväällä 2020 psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala puhui Me Naisille puolestaan pandemian aiheuttamasta ahdistuksesta ja siitä, miten voisi toimia, jottei ainakaan lisäisi omaa ahdistustaan tilanteessa, jossa epävarmuus omasta tulevaisuudesta, läheisistä, taloudesta ja koko maapallon tilasta on herännyt.

Koska epävarmassa tilanteessa on luonnollista tuntea ahdistusta ja pelkoa, niistä ei edes ole tarkoitus pyrkiä täysin eroon.

– Ahdistuksen tyypillinen hallintakeino on sanoa itselle, että älä ajattele ahdistavaa asiaa. Todellisuudessa ajatusten ja tunteiden kontrollointi on todella vaikeaa. Paljon helpompaa on kontrolloida omaa käyttäytymistä, Kujala totesi.

Kujala listasi karhunpalveluksia, joita itselleen saattaa ahdistuksen keskellä tehdä, ja parempia toimintatapoja niiden tilalle:

1. Mietit maailman tilannetta pitkin päivää

Liiallinen uutisten lukeminen ei tee mielelle hyvää.

– Käytän usein vertauskuvana 10 kilon selkäreppua. Kuvittele, että kannat sellaista selässäsi 24 tuntia vuorokaudessa. Se käy raskaaksi ja vie voimat. Mutta jos kannat reppua vain tunnin päivässä, se on heti helpompaa. Sama pätee murehtimiseen. Jos mielen antaa murehtia jatkuvasti, ei millään jaksa.

TEE SEN SIJAAN NÄIN: PIDÄ HUOLIHETKI Jatkuvan uutisten lukemisen sijaan Kujala neuvoo pitämään päivittäisen huolihetken. Se on paljon käytetty menetelmä ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa. Ideana on varata joka päivälle 15 tai 30 minuutin hetki, jolloin on lupa käydä huolia läpi. Kun huolehtimiselle rajaa oman ajan, pysyy toimintakykyisenä paremmin. – Kun mieleen tulee päivän aikana huoli, kirjoita se ylös. Sano sitten itsellesi, että nyt ei ole murehtimisen aika, vaan palaat asiaan myöhemmin. Samalla tulee treenanneeksi keskittymisen ylläpitoa. Se tekee hyvää, koska keskittyminen voi nyt olla monelle hankalaa. Kujala neuvoo, että huolihetkeä ei kannata pitää juuri ennen nukkumaanmenoa, jotta se ei vaikuta yöuniin. Alkuilta on monille paras aika. – Huolihetki kannattaa lopettaa rentoutumisharjoitukseen. Voi vaikka hengittää kymmenen kertaa syvään sisään ja ulos. Sitten voi sanoa itselle, että tämän päivän murehtimiset on nyt tehty, ja huomenna on uusi huolihetki. Sitten on aika kääntää huomio arjen normaaleihin puuhiin.

2. Etsit tietoa, luet uutisia ja pidät itsesi ajan tasalla

Epävarmuuden hetkellä mieli yrittää vaistomaisesti tehdä mitä tahansa, jotta saisi varmuuden tunteen takaisin.

– Tiedon etsiminen on salakavala koukku. Jos siihen käyttää valtavan määrän aikaa päivässä, tulee ylläpitäneeksi huolta ehkä huomaamattaan. Joskus tieto todella lisää tuskaa, Kujala sanoi.

TEE SEN SIJAAN NÄIN: RAJOITA UUTISTEN LUKEMISTA JA KESKITY ARKEEN Rajaa tiedon etsintää ja keskity muuna aikana elämän jatkumiseen. – Rutiinit tekevät hyvää mielelle. Kannattaa tehdä mahdollisimman paljon niitä asioita, joita omaan arkeen liittyi ennenkin. Herää järkevään aikaan, syö päivän ateriat kuten ennenkin ja liiku sopivasti. Kujala muistuttaa myös, että univaje tekee haavoittuvaksi ja altistaa ahdistukselle. Liikunta puolestaan treenaa elimistöä stressaaviin tilanteisiin. – Liikuntahan käynnistää stressireaktion kehossa, mutta sen jälkeen parasympaattinen hermosto rauhoittaa. Mutta jos huomaa käyvänsä valmiiksi kierroksilla, kannattaa ehkä valita jooga tai venyttely hikijuoksun sijaan.

3. Pyörit somessa, jotta saisit muuta ajateltavaa

Somea käytetään usein ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla sekä jokaisena päivän taukohetkenä, sillä se on helppo kaivaa esiin aina kun tylsistyttää. Somen selaaminen on Kujalan mukaan kuitenkin aina riski mielenterveyden kannalta.

– Some on kuin Ässä-arpa: palkinnot ovat satunnaisia ja kun sen avaa, voi joko voittaa tai hävitä. Koskaan ei tiedä, mitä sieltä rävähtää silmien eteen. Sen sisältö voi joko piristää tai musertaa täysin.

TEE SEN SIJAAN NÄIN: KÄYTÄ SOMEA FIKSUSTI Kujalan mukaan somea kannattaa käyttää silloin, kun on kaikkein vähiten haavoittuvainen. Jos ahdistaa jo valmiiksi, punaisten lippujen pitäisi liehua. – Ja jos käykin niin, että avaat somen ja tulee paha mieli, tunnista, ettei se ole sinun vikasi. Emme voi valita ajatuksiamme tai tunteitamme, ja some vaikuttaa niihin molempiin.

” Muiden auttaminen lisää onnellisuutta ja kiinnittää huomion siihen, että elämässä on yhä merkitystä.

Ja vielä yksi vinkki: Auta muita

Emilia Kujala kehotti yhtenä keinona ahdistuksen vähentämiseen käyttämään aikaa muiden huomioimiseen.

– Muiden auttaminen lisää onnellisuutta ja kiinnittää huomion siihen, että elämässä on yhä merkitystä, hän sanoi.

– Kun teemme toinen toistemme hyväksi jotain, epävarmuus hälvenee ja tulee tunne hallinnasta, että minäkin voin tehdä oman osani. Tee siis jotain, mikä tuntuu itsellesi tärkeältä ja minkä tiedät ilahduttavan toista.

