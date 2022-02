Nämä ovat suomalaisnaisten mielestä 7 parasta ehkäisymenetelmää – naiset kertovat kokemuksistaan

Ehkäisyasiat jakavat mielipiteitä. Kun yksi luottaa pelkkään kondomiin, valitsee toinen sen rinnalle e-pillerit, minipillerit tai vaikkapa hormonikierukan. Osa haluaa välttää hormonivalmisteita ja on löytänyt avun esimerkiksi kuparikierukasta.

Erilaisia ehkäisyvalmisteita on markkinoilla lukuisia, ja suurin osa niistä on suunnattu naisten käytettäväksi. Itselle parhaiten sopivan ehkäisyn löytäminen ei ole aina aivan suoraviivainen juttu. Kaverille sopiva metodi saattaa aiheuttaa itsellä ikäviä sivuoireita tai olla muuten vain epämieluisa. Monella naisella onkin kokemusta useammista ehkäisymenetelmistä.

Me Naiset kysyi hiljattain lukijoilta, millaisia kokemuksia heillä on eri ehkäisykeinoista. Suureen ehkäisykyselyymme vastasi 734 ihmistä, joista 709 oli naisia.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa se, mikä on lukijoidemme kokemuksen mukaan heille itselleen paras ja toimivin ehkäisymetodi. Kysymyksessä sai valita halutessaan useamman vaihtoehdon.

Listasimme alle 7 ehkäisymetodia, jotka olivat kyselyyn vastanneiden naisten kokemuksen mukaan heille itselleen parhaat:

Vaikka edellä mainitut nousivat kyselyssä suosituimmiksi ehkäisymetodeiksi, jakoivat ne silti mielipiteitä. Keräsimme vastausten joukosta erilaisia kokemuksia kustakin eniten ääniä saaneesta metodista.

”Käytössä on ollut kaikenlaista pillereistä kierukkaan. Kaikissa paino nousi, mielialat viskeli laidasta laitaan, viikko ennen menkkoja olin itkuinen ja raivostuin ihan pienistä. Vuotojen määrä lisääntyi. Lopulta nostin kädet pystyyn. Kondomilla pärjätään.” Nainen, 48

”Muut ehkäisykeinot tuntuvat vaikeilta. Kumeja saa ruokakaupasta. Hormonaalinen ehkäisy pelottaa ja ahdistaa. Kondomin kanssa on myös se etu, ettei spermaa valu emättimestä koko seuraavan päivän ajan.” Nainen, 37

”Kondomi on aina pakollinen, koska se on ainoa, joka suojaa sukupuolitaudeilta.” Nainen, 29

”E-pillereitä tarjottiin nuorempana joka paikassa. Pillerit eivät sopineet ja siirtymä kondomeihin oli luonteva. Kondomeja on saatavilla niin laaja skaala erilaisia, että oli helppoa löytää omiin mieltymyksiin sopivat.” Nainen, 34

”E-pillerit ja hormonikierukka eivät sopineet. Kondomi olisi paras vaihtoehto, mutta puoliso ei tykkää sitä käyttää, joten on vaikeaa löytää sopivaa ehkäisyä.” Nainen, 41

”Sterilointi oli paras ratkaisu, koska lapset oli tehty ja en halunnut käyttää enää hormonaalista ehkäisyä. Vaikka lääkärit miten vakuuttivat, että hormonaalinen ehkäisy on hyvä, niin minulta se vei halut täydellisesti. Kun sain hormonaalisen ehkäisyn pois steriloinnin myötä, halut palasivat ryminällä takaisin.” Nainen, 47

”Ensin mentiin kondomilla, mutta sitä oli vaikea muistaa. Sen jälkeen söin minipillereitä, mutta ne aiheuttivat jatkuvaa tiputtelua. Sen jälkeen asensin ehkäisykapselin, joka kerkesi olla reilun vuoden, mutta otatin pois jatkuvien menkkojen takia. Nyt on käytössä eri merkin minipillerit ja menkat ovat kokonaan poissa.” Nainen, 22

”Aloitin e-pillereiden käytön endometrioosin oireiden lieventämiseksi. Ehdin kokeilla kolmen vuoden aikana viittä eri valmistetta, joista yksikään ei sopinut minulle. Lääkäreideni mukaan e-pillerit ovat minipillereitä tehokkaampi ehkäisykeino, ja lisäksi e-pillereiden avulla kuukautisten hallittavuus on helpompaa. Siksi kokeilin jatkuvasti uusia valmisteita. Lopulta päätin kokeilla minipillereitä. Ne ovat toimineet. Kipuja ei juurikaan ole, ja kuukautisvuodot ovat loppuneet. Migreenistäkään en ole enää kärsinyt." Nainen, 23

”Hormonaalinen ehkäisy vie halut ja vaikuttaa mielialaan. Kondomi on epämukava. Luonnollisilla menetelmillä mennään.” Nainen, 47

”Mielialavaihteluni olivat niin kovat, että päätin poikaystäväni kanssa lopettaa pillerit ja kokeilla ehkäisyapplikaatiota, johon kuului lämpömittari. Appi on sopinut minulle hyvin. Tiedän, milloin on varmat päivät ja milloin kuukautiseni alkavat. Minusta kuitenkin tuntuu, että yhdynnät tähdätään nykyään vain varmoihin päiviin, koska kondomi on miehelle hankala.” Nainen, 28