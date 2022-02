Borrelioosin pelko pakotti Kaislan, 34, muuttamaan pois luonnon keskeltä – tällaista on arki pakko-oireisen häiriön kanssa

34-vuotias Kaisla pelkää niin paljon sairastumista, että on valmis menemään äärimmäisyyksiin helpottaakseen oloaan. Hän pesee jatkuvasti käsiään ja desinfioi hissin nappuloita, ulko-oven kahvoja ja kauppaostoksiaan.

Kaisla kärsii pakko-oireisesta häiriöstä, joka tunnetaan myös englanninkielisellä lyhenteellään OCD (obsessive-compulsive disorder). Sairaudelle ovat ominaisia itseen ja läheisiin kohdistuvat, tilanteeseen nähden kohtuuttomat, elämää rajoittavat ja toistuvat pakkoajatukset ja -toiminnot. Pakko-oireet aiheuttavat sairastavalle merkittävää ahdistusta. Pakko-oireisesta häiriöstä kärsii arviolta 2–3 prosenttia aikuisista.

Missä tahansa Kaisla liikkuukin, havainnoi hän kaikkia mahdollisia uhkia ympärillään. Uhat eivät katoa mielestä, vaan jäävät pyörimään ajatuksiin. Koronaviruspandemia on lisännyt Kaislan oireilua.

– Kerran pelkäsin saavani koronatartunnan kotiin tilaamistani susheista, joten paistoin ne uunissa, hän kertoo esimerkin.

” OCD vastaa ihan kokopäivätyötä.

Kaislalla pakkoajatukset kohdistuvat usein isompiin asioihin, kuten terveyteen ja turvallisuuteen, mutta myös pienempiin pelkoihin.

Yksi isoista peloista on punkkien aiheuttama borrelioosi. Pelko yltyi niin valtavaksi, että se pakotti Kaislan muuttamaan pois Lauttasaaresta keväällä 2018.

– Pelko vaikutti minuun niin paljon, että päätin muuttaa pois vehreältä alueelta betonin ja asfaltin keskelle. En pystynyt nauttimaan siitä, vaan ahdistuin aina nähdessäni vihreää luontoa. Minulle se ei ollut kaunista ja rauhoittavaa, vaan päinvastoin.

Pakko-oireinen häiriö rajoittaa elämää

Kaisla muistaa elävästi ensimmäisen vaikean pakko-oireisen jaksonsa. Hän oli siitä kärsiessään ävasta 12-vuotias.

– Ajattelin, että kotimme ulko-ovenkahva ja kaksi lankapuhelinta olivat saastuneita. Seurasin, missä kaikkialla puhelimet ovat ja kuka niihin koskee. Jos puhelin oli pöydällä, en voinut koskea pöytään. Jos joku perheen jäsenistä koski puhelimeen, seurasin, mihin hän koski seuraavaksi. Lopulta ei enää ollut paljoa paikkoja, joihin olisin voinut koskea. Se oli todella vaikea jakso.

Pakko-oireita kesti puoli vuotta. Nuori Kaisla ei tiennyt mistä oli kyse, eikä osannut kertoa tuntemuksistaan kellekään. Perhe kyllä huomasi kumman käytöksen, mutta eivät hämmennykseltään osanneet oikein auttaa.

” Olen vasta parin vuoden sisään havahtunut oireisiin, ja siihen, ettei kaikilla muilla ole esimerkiksi pakkoajatuksia.

Ensimmäisen kerran Kaisla haki apua vuonna 2010, muttei pakko-oireisiin, vaan oireiden aiheuttamaan ahdistukseen. Pakko-oireiseen häiriön diagnoosi vahvistui vasta vuonna 2021. Kaislalla on ollut myös masennuksen ja ahdistuneisuushäiriön diagnoosit ennen pakko-oireisen häiriön diagnoosia.

Pitkään pakko-oireinen häiriö oli Kaislalle kauan kuin huomaamaton ja automaattinen, rutinoitunut tapa toimia arjessa.

– Olen vasta parin vuoden sisään havahtunut oireisiin, ja siihen, ettei kaikilla muilla ole esimerkiksi pakkoajatuksia.

Elämä pakko-oireiden kanssa vie paljon voimia.

– Kuin olisi jatkuvasti hälytystilassa. Psykiatrikin sanoi, että on ihan normaalia, etteivät opinnot etene muiden kanssa samaa tahtia, sillä OCD vastaa ihan kokopäivätyötä.

Avoin puhe ja läheisten tuki auttaa jaksamaan

Nykyään pakko-oireet ovat hyvin kausittaisia ja ahdistuksen kohde voi vaihtua. Oman terveyden ja kehon tarkkailu on pysynyt kuitenkin alusta asti.

Tällä hetkellä Kaisla pystyy opiskelemaan ja käymään töissä ja selviytyy arjesta hyvin.

– On ollut todella vaikeita jaksoja oireiden kanssa, mutta nyt koen olevani onnellinen perusarjessani, vaikken jaksakaan tehdä niin paljon kuin haluaisin.

” Auttaa paljon, kun pystyy puhumaan oireista ja sanomaan ääneen ahdistavissa tilanteissa, että jokin ahdistaa.

Kaisla on pikkuhiljaa pyrkinyt altistamaan itseään ahdistaville asioille ja koettanut olla tottelematta niistä syntyviä pakkoajatuksia. Tämä onkin yksi pakko-oireisen häiriön hoitotapa.

Koska itsensä altistaminen on hyvin on vaikeaa, Kaisla on aloittanut helpommista asioista. Hänellä on esimerkiksi tapana täyttää tiskikone aina tietyllä tavalla, jolloin väärin täytetty kone jää pyörimään mieleen ja se täytyy täyttää uudelleen.

– Puolisoni oli täyttänyt tiskikoneen miten sattuu. Yleensä korjaan järjestyksen puolisoni jäljiltä, mutta nyt päätin olla tekemättä niin. Täytin koneen loppuun ja laitoin sen käyntiin. Se oli helpompaa harjoitusta, sillä en pelkää, että kuolen siihen tiskikoneeseen.

” On helpottavaa tietää, että minun ei ole pakko tehdä jotain asiaa, jolloin myös pystyn siihen todennäköisemmin.

Toinen apu on ollut pakko-oireista puhuminen ja läheisiltä saatu tuki. Kaisla päätti viime vuonna, että puhuu sairaudestaan avoimesti. Siihen on liittynyt aiemmin paljon häpeää sekä tunnetta yksinäisyydestä ja erilaisuudesta.

– Auttaa paljon, kun pystyy puhumaan oireista ja sanomaan ääneen ahdistavissa tilanteissa, että jokin ahdistaa.

Myös läheiset ovat näin pystyneet paremmin ymmärtämään, olemaan tukena ja auttamaan Kaislaa. On haastavaa löytää tasapaino siinä, paljonko ystävien tulisi joustaa Kaislan toiveiden mukaan ja kuinka paljon häntä olisi hyvä kannustaa ahdistavien asioiden kokeiluun.

– Hyväksyvä ja ymmärtävä tuki ystäviltä on tärkeää ahdistavissa tilanteissa. Kannustus ja painostus ovat eri asioita. On helpottavaa tietää, että minun ei ole pakko tehdä jotain asiaa, jolloin myös pystyn siihen todennäköisemmin.

Aiempi pakko-oireiden salailu aiheutti tilanteissa vain enemmän ahdistusta Kaislalle, ja joskus myös konflikteja läheisten kanssa.

– Oli tilanteita, joissa varmistelin jotakin useaan otteeseen ja ystäväni saattoi loukkaantua tästä, sillä ajatteli, etten luota häneen. Läheiset kokivat tekevänsä kaiken väärin tai että arvostelin heitä.

Diagnoosin saaminen ja siitä puhuminen on auttanut ahdistavissa tilanteissa. Nyt läheiset ystävät ymmärtävät, että varmistelu ei johdu heistä, eikä Kaisla ole tahallaan ärsyttävä tai hankala, vaan on kyse todellisesta sairaudesta.

” Tiktokin kautta on tullut olo, etten ole oireideni kanssa yksin.

Kaisla puhuu avoimesti myös Tiktokissa OCD-matkastaan. Erityisesti sairaudesta julkisesti puhuminen on tuntunut helpottavalta, ja ihmiset ovat reagoineet hyvin.

– Ihmiset ovat jakaneet todella paljon omia kokemuksiaan. Tiktokin kautta on tullut olo, etten ole oireideni kanssa yksin. Toivon, että olen myös itse pystynyt helpottamaan muiden kokemaa yksinäisyyttä ja häpeää pakko-oireisesta häiriöstä.

Muita lähteitä: Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ja Terveyskirjasto.

