Tällä keinolla kuka tahansa voi testata minuutissa, onko ylikierroksilla – asiantuntija kertoo myös järeimmän palautumisvinkkinsä

Jatkuva ylikierroksilla käyminen on nykypäivän vitsaus. Tahtia kannattaa välillä höllätä, jos ei halua pudota korkealta ja kovaa.

Tuntuuko rauhoittuminen ylivoimaisen vaikealta? Kun yrität rentoutua tv:n ääressä, kätesi hapuilee samalla puhelinta ja olo on kaiken kaikkiaan hermostunut. Kyse saattaa olla ylivireystilasta.

Ylivireys on stressireaktio, jossa keho on virittynyt toimimaan nopeasti. Ylivireystilassa lihaksiin siirtyy pikaisesti energiaa ja keskittyminen terästyy hetkellisesti. Tila on kehittynyt evoluution saatossa ja on peräsin ajalta, jolloin ihmisen on selviytyäkseen pitänyt kyetä saalistamaan, pakenemaan ja pysymään valppaana.

Tänä päivänäkin reaktio voi äkillisessä vaaratilanteessa parhaimmillaan pelastaa henkiä. Ongelmia on kuitenkin luvassa, jos kierrokset ovat koholla liian usein tai tila jää päälle pidemmäksi aikaa.

– Turbovaihdetta tulisi käyttää säästeliäästi. Koska nykyinen elämäntyyli ohjaa helposti ylikierroksille, meille alkaa kehittyä palautumisvelkaa, sanoo tietokirjailija ja psykologi Hanna Markuksela.

Markuksela on työskennellyt pitkään työhyvinvoinnin parissa ja kirjoittanut vireystilan säätelystä kirjan Suorituskyvyn salaisuus (Tammi 2021). Hänen mukaansa moni luulee virheellisesti, että sata lasissa paahtaminen on tehokasta. Totuus on päinvastainen. Kun ylikuormitus pitkittyy, päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukyky sekä luovuus kärsivät.

Krooninen stressi voi pahentaa tai jopa aiheuttaa sairauksia ja vaivoja. Se on haitaksi esimerkiksi sukuhormonituotannolle.

Kehon ja mielen kannalta parasta olisikin, että vireystila säilyisi kohtalaisen tasaisena.

Unenlaatu paljastaa ylivireyden

Ylivireys tekee pysähtymisestä vaikeaa. Ihminen saattaa alkaa jättää taukoja väliin tai laiminlyödä perustarpeitaan, kuten säännöllistä syömistä tai riittävää veden juomista. Ylivireyden merkkejä ovat myös pinnalliseksi muuttunut hengitys, kohonnut syke tai verenpaine, keskittymisvaikeudet ja yleinen levottomuus.

Mielikin saattaa oireilla. Toiset ahdistuvat, toiset ovat ärtyneitä. Joillain on jatkuvasti kiukku- tai itkukohtauksia.

Kaikilla mieliala ei aluksi laske, vaan kierroksia kohottaa innostus, joka voi häiritä yöunia.

” Unenlaatu on selkeä vireystilan mittari.

Markukselan mukaan unenlaatu on selkeä vireystilan mittari. Tavanomaisesta poikkeavat nukahtamisvaikeudet tai aamuyön heräily voivat kieliä ongelmista. Toisaalta uni ei välttämättä enää palauta, vaikka sitä saisi kelpo määrän.

– Ihminen saattaa olla fyysisesti niin väsynyt, että nukahtaa, mutta hermosto käy silti koko ajan kierroksilla. Silloin unenlaatu heikkenee, uni voi muuttua pinnallisemmaksi eikä REM-unta ja syvää unta enää tule samassa määrin.

Jatkuva ylivireys on nykypäivän vitsaus.

– Tarjolla on yhä enemmän ”pikaruokaa aivoille” eli mahdollisuuksia lukea, katsoa tai kuunnella jotain. Älypuhelin vei viimeisetkin hetket, jolloin piti hengähtää ja hiljentää myös aivojen tasolla, Markuksela sanoo.

Siinä missä hermosto pääsi ennen rauhoittumaan vaikkapa bussia odotellessa, täytämme nykyisin senkin hetken herkästi virikkeillä.

– Ihmiset eivät enää ole tottuneet olemaan yksin itsensä ja päänsä kanssa. Siitä seuraa helposti alitajuinen paniikki siitä, mitä nousee esiin, jos pysähtyy.

Nousukiitoon voi jäädä koukkuun

Työelämäkin on muuttunut. Jos kyhjöttää päivät pitkät tietokoneen ääressä, stressi ei pääse purkautumaan liikkeen kautta. Se olisi ihmiselle luonteva tapa ja toteutuu paremmin esimerkiksi ruumiillisessa työssä tai urheillessa. Vaikkapa jalkapallopelin aikana pelaajien vireys on korkealla, mutta he purkavat jännitystä juoksemalla pallon perässä. Kunnolla palautuminen pääsee käynnistymään pelin jälkeen.

– Nyky-ympäristö vaatii ihmiseltä enemmän omaa aktiivisuutta käynnistää palautumista ja pätkiä stressiä.

Välillä kannattaa katsella myös maisemia.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Erilaiset ärsykkeet palkitsevat aivoja adrenaliinilla ja dopamiinilla, kun taas rentoutuminen ei aikaansaa vastaavaa reaktiota. Siksi jatkuvaan nousukiitoon voi jopa jäädä koukkuun.

Jos remontti- tai työprojekti vie ajoittain mennessään ja puristaa mehut, ei siitä Markukselan mukaan ole haittaa. Kenenkään keho ja mieli eivät kuitenkaan kestä ylivireyttä loputtomiin. Jos tahtia ei itse hidasta ajoissa, kroppa vetää hätäjarrusta. Seurauksena voi olla raju pudotus.

– Yleensä käy niin, ettei yhtäkkiä vain jaksa mitään. Halusi tai ei, keho menee virransäästötilaan, jossa voi olla aloitekyvytön olo, jatkuvaa väsymystä ja vaikea tarttua yksinkertaisiinkaan asioihin.

Terveydelle olisikin parempi, että ihminen säätelisi itse vireystilaansa hyvissä ajoin ennen kuin voimat on kulutettu loppuun.

Koko päivä loikoilua

Koska ylivireys näkyy eri ihmisillä eri tavoin, kannattaa opetella tunnistamaan, miten itse kuormittuu. Markuksela neuvoo valitsemaan pari kolme merkkiä, jotka omalla kohdalla kertovat, että pitää höllätä.

Parhaassa tapauksessa nämä merkit ovat nähtävissä jo ennen kuin on aivan stressin kourissa. Tällöin vireyspiikit pysyvät loivempina, jolloin välttyy myös tulemasta rytinällä alas.

Markukselan mukaan kaikilla toimiva mittari on, malttaako pysähtyä hetkeksi hengittämään syvään. Jos minuuttikin on liikaa vaadittu, kierroksia on jo aivan liikaa.

Hengityksen hidastaminen on myös hyvä keino laskea kierroksia. Se rauhoittaa hermoston toimintaa välittömästi, jolloin syke laskee ja palautuminen aktivoituu.

” Määrää itsellesi pyjamapäivä, se voi ennaltaehkäistä uupumista.

Jotkut saavat apua rauhoittumiseen ohjatuista harjoituksista, kuten meditaatiosovelluksista tai rentoutusvideoista.

Vaikka keinot kuulostavat helpoilta, Markuksela on nähnyt, että hidastaminen on monilla työn ja tuskan takana. Silloin voi aloittaa vielä pienemmin askelin ja etsiä jotain rauhoittavaa, mutta samalla sopivan jännittävää tekemistä. Tarkoitukseen voi toimia vaikkapa suosikkisarjan katselu, äänikirjan kuuntelu tai taukojumppa. Sen jälkeen voi yrittää hengähdyshetkeä uudelleen.

Jos ylivireydestä on tullut elämäntapa, rauhoittuminen herättää usein ahdistusta. Tällöin kalenteroinnista voi olla apua: varaa aikaa hengähdyshetkille ja sitoudu niihin.

Markukselan järein palautumisvinkki onkin niin kutsuttu pyjamapäivä, jolloin suorastaan määrää itselleen lepoa.

– Itsensä ja läheistensä kanssa voi sopia, että koko päivän saa vaikka katsoa leffoja ja loikoilla. Se voi ennaltaehkäistä uupumista.

Jos nostaa kierroksia kerta toisensa jälkeen, on tärkeää pureutua myös syvempiin syihin sen takana. Mahdolliset lukkiutuneet ajatusmallit liittyvät usein perfektionismiin, uhrautuvuuteen ja liialliseen vaativuuteen.

– Elämässä saa ja kuuluu olla stressiä, mutta palautumista pitää olla riittävästi suhteessa siihen ja oman hermoston tarpeisiin.