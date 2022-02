Trendiruokavaliot voivat aiheuttaa suolisto-ongelmia – asiantuntija kehottaa välttämään yhtä terveelliseksi miellettyä välipalaa

Ravitsemusterapian kultainen sääntö on turhien rajoitusten välttäminen, sanoo ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.

Karppaaminen, ketoilu, paleo. Listaa eri ruokavalioista voisi jatkaa loputtomiin, sillä ruokavaliotrendit vaihtuvat lähes yhtä nopeasti kuin muotitalojen mallistot. Ensin ruokavaliosta karsittiin rasva ja lisättiin kasvisten syöntiä. Seuraavaksi minimoitiin hiilihydraatit ja alettiin syödä enemmän lihaa ja rasvaa.

Samaan aikaan, kun keskitymme ruokavalioomme tarkemmin kuin koskaan, yleistyvät myös tulehdukselliset suolistosairaudet. IBS eli ärtyvän suolen oireyhtymä on ainakin yhdellä kymmenestä suomalaisesta. Ärtyvä suoli oireilee vatsakipuina, turvotuksena sekä erilaisina suolen toiminnan muutoksina aina ripulista ummetukseen.

Voiko jatkuva ruokailutottumusten muuttaminen trendien perusteella vaikuttaa suolen toimintaan, ravitsemusterapian professori Ursula Schwab?

– Tähän ei toki ole yksiselitteistä vastausta, mutta siitä esimerkiksi on tutkimustietoa, että gluteeniton ruokavalio muuttaa paksusuolen bakteeristoa epäoptimaaliseen suuntaan. Bakteeristo siis muuttuu pitkäaikaisten ruokailutottumusten mukana, eli huvikseen ruokavaliotrendejä, kuten gluteenitonta ruokavaliota, ei kannata noudattaa. Keliakia ja muut sairaudet ovat tietenkin asia erikseen.

Schwab kertoo, että tutkimusta tehdään aktiivisesti, mutta se ei pysy jatkuvasti muuttuvien ruokavaliotrendien perässä, sillä pitkäaikaistutkimus vie aikaa ja trendit vaihtuvat nopeasti. Siksi monesta hittiruokavaliosta ei ole vielä julkaistuja tutkimuksia. Karppaamisesta eli vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta kuitenkin on.

– Karppaamista tutkiessa kävi ilmi, että karppauksen myötä ulostenäytteissä oli aineenvaihduntatuotteita, jotka on yhdistetty paksu- ja peräsuolisyöpään, Schwab kertoo.

Hän lisää, että tutkimusnäytön mukaan myös ketoilua muistuttava, vähäkuituinen ja runsaslihainen ruokavalio altistaa samoille syöville.

Personal trainer ei ole ravitsemusterapeutti

Vaikka ruokavalio tutkitusti muuttaa suoliston bakteereja, Schwab ei usko laihduttamisen olevan osa ongelmaa. Hän ei silti suosittele tarkkaa ja rajoitettua ruokavaliota kenellekään ilman ravitsemusterapeutin apua.

– Kun puhutaan tavallisesta laihduttamisesta, jossa kaikkea terveellistä syödään, mutta vain hillitysti, en näe mitään ongelmaa. Ongelmat syntyvät todella rajoitetuista ja erikoisista ruokavalioista.

Ravitsemussuositusten mukaan mitään ruoka-ainetta ei ole syytä jättää pois, ellei se selkeästi aiheuta oireita. Trendiruokavaliot usein rajaavat ruokavaliosta tiettyjä ruoka-aineita pois ”terveellisyyden” nimissä. Näitä ruoka-aineita voivat olla esimerkiksi viljatuotteet tai juurekset kuten peruna. Samaa tekevät myös personal trainereiden laatimat tiukat ruokavaliot, joita voi ostaa esimerkiksi nettivalmennuksina.

– Personal trainerit ovat harvoin ravitsemuksen asiantuntijoita. Usein heidän koulutukseen sisältyy enimmilläänkin vain muutama tunti ravitsemuskoulutusta. Ruokavalio-ohjeet tehdäänkin valitettavan usein henkilökohtaisen tuntuman perusteella, Schwab sanoo.

Hän on törmännyt työssään myös personar trainereiden tarkkojen ruokavalioiden aiheuttamiin suolisto-ongelmiin.

– Minulla on ollut useampia potilaita, jotka ovat tuoneet esille personal trainerin ohjeistaman tiukan ruokavalion. Ruokavaliota tarkastellessa perusteita rajoitetuille ruokavalioille on ollut hankala löytää. Ravitsemusterapian kultainen sääntö on turhien rajoitusten välttäminen.

” Jos vatsa oireilee, tarkistaisin ensin käyttämieni ruoka-aineiden ja ravintolisien ainesosat.

Myös proteiinilisät, kuten proteiinijauheet ja -patukat ovat tuttuja personal trainereiden ruokavaliosuosituksista. Schwab uskoo, että suurin ongelma piileekin näissä tuotteissa.

– Jos vatsa oireilee, tarkistaisin ensin käyttämieni ruoka-aineiden ja ravintolisien ainesosat. Esimerkiksi terveelliseksi mielletyt proteiinipatukat ja -lisät saattavat usein sisältää tunnettuja vatsavaivojen aiheuttajia, kuten laktoosia, makeutusaineina käytettyjä sokerialkoholeja ja inuliinia tai kosteuden säilyttäjänä käytettyä sorbitolia.

Schwab myös muistuttaa, että ilmavaivat ja turvotus ovat paikoin normaaleja vatsan reaktioita.

– Jo vanha kansa tiesi, että lanttulaatikko ja hernekeitto aiheuttavat ilmavaivoja. Niitä syötiin, kun oltiin kotosalla. Sekin on selvää, että ilma lähtee liikkeelle liikkumalla. Ei siis ole ihme, jos kahdeksan tunnin toimistotyöpäivän jälkeen on turvonnut olo. Silloin paras apu on lähteä liikkeelle!

