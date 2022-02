7 tavallisinta kysymystä, joihin nuoret naiset etsivät vastausta seksuaalineuvojalta

Seksuaalineuvontaan hakeutuva on tyypillisesti alle 30-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta. Seksuaalineuvoja kertoo, millaisia seksiin seksuaalisuuteen liittyviä huolia nuorilla naisilla on.

Seksistä ja seksuaalisuudesta keskusteleminen on monelle vaikeaa. Etenkin seksiin liittyvien pulmien esiin ottaminen voi tuntua hankalalta ja kiusalliselta.

Siksi on tuskin ihme, että seksuaalineuvonnan palveluiden suosio on jatkuvassa kasvussa. Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpon vastaava seksuaalineuvoja Sari Hälinen kertoo, että Sexpoon saapui viime vuonna netin kautta 566 kysymystä ja puhelinneuvontaan yli 200 soittoa. Toteutuneita asiakaskohtaamisia oli yli 300.

– Puhelin pirisee heti, kun se avataan ja soi sulkemisaikaan asti. Miehet lähestyvät useimmiten puhelimitse, kun taas naiset hakeutuvat kohtaavan palvelun pariin. Nuoret suosivat anonyymeja nettilomakkeita, Hälinen kertoo.

Tyypillinen seksuaalineuvonnan asiakas on alle 30-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nainen. Millaiset seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat nuoria naisia mietityttävät?

Hälinen nimeää seitsemän tavallisinta teemaa ja kertoo, miten ammattilaiset vastaavat niihin:

1. Seksistä ja seksuaalisista tarpeista puhuminen kumppanin kanssa

Seksiin liittyvä kommunikaatio on monella hukassa. Omista tarpeista kertominen voi tuntua vaikealta, sillä harva kasvaa ympäristössä, jossa seksipuhe on avointa ja mutkatonta.

– Toisaalta moni nainen kokee, ettei kukaan kumppani ole kysynyt hänen tarpeistaan. Kysyminen on yhtä tärkeää kuin kertominen, Hälinen sanoo.

” Jokainen saa itse määritellä, kuinka tärkeä orgasmi on.

Naisia mietityttää usein orgasmi ja se, että kehossa on jokin vialla, jos sitä ei saa. Samalla moni kertoo saavansa orgasmin helposti itsetyydytyksessä. Silloin ratkaisu voi olla juuri kommunikaatiossa. Hälinen vinkkaa, että jos kumppanin kanssa keskustelu jännittää, voi sen avata vaikkapa Whatsapp-viestillä.

– Tai voi kirjoittaa valmiiksi ylös, mitä haluaisi kertoa toiselle itsestään, haluistaan tai siitä, miten toivoo tulevansa kosketetuksi. Tai jos huomaa, ettei klitoris saa kosketusta seksin aikana, voi hankkia seksilelun ja pyytää, että voitaisiin kokeilla tätä yhdessä.

Hälisen mukaan on tärkeää pohtia myös sitä, kenelle orgasmittomuus on ongelma.

– On niitäkin naisia, joille itselleen se ei ole mikään juttu, mutta kumppani saattaa joka kerta stressata, että joko sinä tulit. Jokainen saa itse määritellä, kuinka tärkeä orgasmi on.

Lue lisää: Naiset saavat orgasmin liki puolta harvemmin kuin miehet, mutta asia olisi helppo korjata – taustalla on syy, joka yllättää

2. Halu ja haluttomuus

Toinen monia yhteydenottajia huolettava aihe on halu, haluttomuus ja halujen eriparisuus parisuhteessa.

Hälisen mukaan on tärkeää tiedostaa, että seksuaaliseen haluun voivat vaikuttaa monet asiat stressistä väsymykseen ja hormoneista mielentilaan. Myös seksiin liitetyt tuntemukset vaikuttavat: jos seksistä ei saa nautintoa tai se ahdistaa, ei ole ihme, jos sitä ei tee mieli. On niitäkin soittajia, joita seksi ei yksinkertaisesti kiinnosta.

Haluttomuuden taustalla voi olla myös suhteeseen liittyvää eripuraa.

– Jos on ollut vaikka riitoja, toinen voi reagoida vetäytymällä. Toinen taas saattaa ajatella, että yrittää pitää yhteyttä yllä juuri seksin avulla, minkä toinen kokee ahdistavana. Molemmat siis reagoivat samaan asiaan, mutta eri tavoin.

” Toivoisin, että aikuiset uskaltaisivat käydä näitä vaikeitakin keskusteluja yhdessä läpi.

Osalle oma haluttomuus ei ole ongelma, mutta he ovat huolissaan siitä, miten haluttomuus vaikuttaa kumppaniin.

– Silloin ongelma onkin ehkä itse asiassa kumppanilla ja voidaan miettiä, pitäisikö molempien tai kumppanin tulla juttelemaan vastaanotolle. Toivoisin, että aikuiset uskaltaisivat käydä näitä vaikeitakin keskusteluja yhdessä.

3. Seurustelupaineet

Monet nuoret naiset kokevat painetta pariutua. Osa haluaa itse löytää kumppanin ja tuskailee ihmisiin tutustumisen vaikeutta tai on huolissaan siitä, että perhehaaveet jäävät toteutumatta. Taustalla voi olla myös sydänsuruja, joiden vuoksi on vaikeaa luottaa muihin.

– Ihmisillä on välillä kauhean kohtuuttomia ajatuksia itsestään. Saatetaan kysyä, että mikä minussa on vikana kun en kelpaa, miksi suhteeni aina kaatuvat tai minua aina petetään. Silloin mietitään, miten voitaisiin lähteä rakentamaan itsetuntoa vahvemmaksi.

Toisia mietityttää se, onko pakko seurustella, jos siihen ei tunne tarvetta.

– On fakta, että yhteiskunnassa puhutaan hirvittävän paljon suhteista, kumppanin tarpeesta ja kaipuusta. Mutta olennaista on selvittää, mikä on ihmisen oma toive. Miten voisi elää omannäköistä elämää ilman huolta siitä, että se olisi jollain tavalla väärää tai erilaista kuin muilla?

4. Seksuaaliväkivalta ja seksuaaliset rajat

Hälisen mukaan seksuaaliväkivallan kokemukset ja omiin seksuaalisiin rajoihin liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet nuorten naisten keskuudessa parin viime vuoden aikana.

Hälinen kertoo, että moni nuori nainen ei tiedosta kohdanneensa seksuaalista väkivaltaa eikä myöskään tule ajatelleeksi sitä, millainen vaikutus väkivallalla on ollut omaan seksuaalisuuteen.

Keskustelu saattaa alkaa usein siitä, että asiakas kokee seksin ahdistavaksi. Kun keskustellaan tarkemmin, voi taustalta paljastua rajojen ylittämistä ja seksiin liittyviä väkivallan tai turvattomuuden kokemuksia.

– Voi olla esimerkiksi vaikeaa kertoa kumppanille, mitä seksissä haluaa, koska joku on jo loukannut omaa seksuaalista itsemääräämistä. On saatettu omaksua ajatus, että omilla haluilla ei ole väliä.

” Ja kas: siinä on se sinun rajasi. Sitten mietitään, miten sitä vahvistetaan.

Tällöin neuvojan kanssa mietitään, miten omia seksuaalisuuden rajoja voi alkaa vahvistaa ja miten seksistä voisi taas oppia nauttimaan.

– Asiakasta voidaan auttaa tunnistamaan, että jotkut seksuaaliset teot voivat tuntua hyvältä, mutta toisenlainen kosketus tai seksitapa taas pahalta. Ja kas: siinä on se sinun rajasi. Sitten mietitään, miten sitä vahvistetaan ja miten siitä voi kommunikoida kumppanille.

5. Seksiin liittyvä kipu ja sairaudet

Osaa Sexpon naisasiakkaista huolettavat seksin aikaiset kipukokemukset ja muut oireet. Niistä keskustellessa on olennaista selvittää, mistä kipu voisi johtua.

– Esimerkiksi endometrioosi ja vulvodynia ovat erittäin alidiagnosoituja, kipua aiheuttavia vaivoja. On tärkeää tiedostaa, ettei seksin kuulu sattua eikä kipu ole normaalia.

6. Suorituspaineet seksissä

Miltä näytän seksin aikana? Tuoksunko oudolta, millaisesta karvoituksesta toinen pitää? Millaisia ääniä tuli päästettyä orgasmin hetkellä? Millaisiin asentoihin pitäisi taipua?

Seksiin liittyvät suorituspaineet mietityttävät monia. Hälinen lohduttaa:

– Välittävä kumppani tuskin miettii, mitä ääniä suusta pääsee tai onko vatsa makkaralla. Tärkeintä on toisen nautinto ja sen näkeminen. Ja jos kumppanilla onkin vaatimuksia ulkonäön, kehon tai seksitapojen suhteen, voi miettiä, haluaako sellaisen tyypin kanssa oikeasti olla.

” Välittävä kumppani tuskin miettii, mitä ääniä suusta pääsee tai onko vatsa makkaralla.

Paineita voivat aiheuttaa myös mielikuvat siitä, millaista hyvän seksin pitäisi olla. Jos tilastot kertovat, että suomalaispariskunnilla on tietty määrä yhdyntöjä viikossa eikä luku täsmää omaan suhteeseen, saattaa herätä huoli, että jokin on vikana.

– Pahinta on se, jos asiasta ei keskustella yhdessä. Voi paljastua, että on oletettu toisen haluavan vaikkapa niitä yhdyntöjä, vaikka tosiasiassa molemmat nauttisivat enemmän vain sormi- ja suuseksistä.

7. Seksitautien pelko

Myös seksitaudit mietityttävät nuoria naisia. Esimerkiksi viime syksynä Sexpoon saapui paljon herpekseen liittyviä kysymyksiä. Seksitaudit koetaan stigmaksi, vaikka ne ovat tosiasiassa varsin yleisiä.

Pidempiaikaiset seksitaudit, kuten herpes ja HPV, huolestuttavat, koska niistä ei pääse eroon lääkekuurilla.

– Saatetaan miettiä, miten uudelle kumppanille uskaltaa kertoa seksitaudista. Silloin kysyisin, että mitäs jos kumppani sanookin, että ei se haittaa ja tehdään yhdessä asioita sen eteen, ettei se tarttuisi. On aika julmaa ajatella, että jos saa pidempiaikaisen seksitaudin, pitäisi elää ilman suhteita ja seksiä.

