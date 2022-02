Yli 20 000 saattaa jättää hampaidenpesun väliin, mutta yhdessä asiassa valtaosa on tarkkana – tällaisia epähygieenisiä tapoja suomalaisilla on

Ei ole niin justiinsa, pitääkö alushousuja ja sukkia pidempään kuin päivän. Näin ajattelee moni suomalainen, Me Naisten hygieniakyselyssä selvisi.

Yli 112 000 ihmistä puhunut – ja kertonut, millaisia hygieniaan liittyviä tapoja heillä on. Tiedustelimme asiaa hiljattain kyselyssämme.

Kysyimme muun muassa, kuinka moni jättää hampaidenpesun usein väliin, kuinka moni pitää samoja alushousuja pidempään kuin päivän ja jäävätkö kädet pesemättä sen jälkeen, kun on kaivanut nenää.

Hammaspeikolle tilaisuuksia

Hammaslääkäreillä on selkeä linja: he suosittelevat, että hampaat pestäisiin kahdesti päivässä. 18 prosenttia vastaajista eli 20 360 ihmistä kertoi, että he jättävät hampaidenpesun usein väliin. Kysymykseen vastasi 113 116 ihmistä.

Hammasharjan vaihtamisväliin liittyvässä kysymyksessä vastaukset jakaantuivat tasaisemmin kuin hammaspesussa. Suositusten mukaan hammasharja olisi hyvä vaihtaa uuteen noin kolmen kuukauden välein tai sitten, kun harjakset alkavat menettää puhdistustehoaan. (Paitsi jos sairastaa jotain tarttuvaa tautia, vaihtovälin tulisi olla lyhyempi.)

Yli puolet, 51 prosenttia noudattaa tätä hammaslääkärien suositusta. Sitä emme tiedä, miten usein – tai harvoin – 49 prosenttia vaihtaa hammasharjansa.

Nenän kaivaminen ja rahaan koskeminen ei valtaosan mielestä vaadi käsienpesua

Käsienpesuun liittyvissä asioissa moni on kyselyn perusteella melko epähygieeninen. Jopa 77 prosenttia eli 86 500 ihmistä kertoi, että jättää kädet joskus pesemättä sen jälkeen, kun on kaivanut nenäänsä.

Myöskään rahojen käsitteleminen ei monen mielestä vaadi käsienpesua. 57 prosenttia kertoi, ettei yleensä pese käsiään sen jälkeen, kun on koskenut seteleihin tai kolikoihin. Melko monelta jäävät kädet pesemättä myös vessakäynnin jälkeen. 113 507:sta vastaajasta 24 prosenttia eli yli 27 200 ihmistä sanoi, ettei pese käsiään vessassa asioituaan.

Yhdessä asiassa suomalaiset ovat todella tarkkoja

Vaikka hampaisiin ja käsienpesuun liittyvissä asioissa moni on melko epähygieeninen, yhdessä asiassa suomalaiset ovat tarkkoja. Huulipunaa tai ripsiväriä ei kaverille lainata. 91 prosenttia vastaajista nimittäin sanoi, ettei lainaa kyseisiä tuotteitaan kaverilleen eikä kaveriltaan. Kysymykseen vastasi yli 109 275 ihmistä, joista jopa 99 440 ihmistä sanoi, ettei lainaaminen tule kysymykseen.

Myös peseytyminen hikiliikunnan jälkeen on suurimmalle osalle tärkeää, sillä 82 prosenttia kertoi, ettei jätä suihkua väliin sen jälkeen, kun hiki on virrannut.

Moni pitää sukkia ja alkkareita pidempään kuin yhden päivän

Alushousujen ja sukkien vaihtoväliin suomalaiset eivät tunnu suhtautuvan kovin tiukkapipoisesti. 63 prosenttia nimittäin saattaa pitää samoja sukkia ja 43 prosenttia samoja alkkareita pidempään kuin yhden päivän.

Lakanoiden vaihtoväliksi Marttaliitto on jo vuosikausia suositellut paria viikkoa. Tätä ohjetta noudattaa yli puolet, 53 prosenttia vastaajista.