Yksi kysymys paljastaa parisuhteen todellisen tilan – asiantuntija listaa merkit, joista tunnistaa toimivan suhteen

Hyvän parisuhteen mittari on jännittäminen, sanoo parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow. ”Hyvässä suhteessa ei tarvitse jännittää yhtään mitään.” Siksi itseltään kannattaa kysyä säännöllisesti yksi kysymys.

1. Hyvässä parisuhteessa ei tarvitse jännittää mitään.

”Parisuhteessa ei pitäisi joutua jännittämään mitään. Hyvään suhteeseen ei saa mahtua yhtään pelkoa eikä jännitystä. Ei yhtään.

Kumppanin seurassa täytyy voida sanoa ja paljastaa itsestään ihan kaikkia, kipeimpiä, oudoimpia ja noloimpiakin asioita. Toinen ei saa väheksyä, arvostella eikä halveksia mitään, mitä itsestäsi kerrot.

Arjessa täytyy voida olla aivan oma itsensä.

” ”Jännittäessäsi muokkaat itseäsi erilaiseksi, jotta kelpaisit kumppanillesi.”

Jännittäminen on hyvän parisuhteen mittari. Siksi kannattaa aina välillä kysyä itseltään: jännitänkö kumppanini seurassa jotain?

Hermoilenko sitä, mitä sanon, mitä teen, miltä näytän?

Pelkäänkö paljastaa, millainen oikeasti olen?

Alanko muokata mielipiteitäni hänelle suotuisampaan muotoon?

Jännittäminen paljastaa, mitä piirrettä itsessäsi yrität peitellä. Jännittäessäsi muokkaat itseäsi erilaiseksi, jotta kelpaisit kumppanillesi. Se johtaa pikkuhiljaa siihen, että olet epämääräisen tyytymätön sekä itseesi että häneen.”

2. Puhu siitä, mistä eniten jännität puhua.

”Mieti, mikä on se piirre, jota pelkäät itsessäsi paljastaa. Mikä on asia, josta et uskalla hänelle puhua?

Vaikeinkin asia on otettava puheeksi. Pelon yli pitää päästä. Muuten riskinä on se, että voi itse aina pahoin tai suhde näivettyy.

Suhteeseen on turha olla tyytymätön, jos ei itse ole kantanut korttaan kekoon, rohkaissut mieltään ja puhunut.

” ”Lopulta tuntuu, kuin eläisit vieraan ihmisen kanssa.”

Mitä enemmän puhumattomia asioita suhteeseen kasautuu, sitä huonommin toinen sinut tuntee. Lopulta tuntuu, kuin eläisit vieraan ihmisen kanssa.

Puhumattomuus luo loistavaa maaperää sille, että ihastuu johonkin toiseen. Uuden vieraan ihmisen seurassa voikin yhtäkkiä olla helpompi olla avoin oma itsensä.”

3. Syy jännittämiseen ei aina ole kumppanissa (mutta joskus on).

”Mieti, kuka estää sinua olemasta oma itsesi. Onko se todella kumppanisi? Vai oletko se sinä itse, kaikkea kritisoiva sisäinen arvostelijasi?

Jos kumppanillasi tapana vähätellä ja piikitellä sinua, on selvää, että alat jännittää hänen seurassaan. Kumppanisi käytöstä et voi muuttaa, siitä on vastuussa vain hän itse.

” ”Vaikeista asioista, huolista ja haaveista on uskallettava puhua silläkin uhalla, että toinen suuttuu tai lakkaa tykkäämästä.”

Vaikka kumppanilla olisi taipumus reagoida töykeästi, kannustan pelottomuuteen. Vaikeista asioista, huolista ja haaveista on uskallettava puhua silläkin uhalla, että toinen suuttuu tai lakkaa tykkäämästä.

Jos rohkaiset mielesi ja puhut, ja toinen siitä huolimatta vähättelee tai arvostelee, kannattaa miettiä: miksi ylipäätään olen tässä suhteessa?”

Asiantuntijana parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, joka on tuttu myös Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta.

Juttu on alun perin julkaistu Kodin Kuvalehdessä.

Lue lisää: Moni unohtaa arjessa yksinkertaisen teon, jolla voisi hoitaa ahdistusta tehokkaasti joka päivä – psykologi kertoo tavan, joka vie alle minuutin