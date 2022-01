3 paljon meikkaavaa naista kertoo, mitä laittautuminen heille merkitsee – ”Haluan näyttää terveeltä ja hyvinvoivalta, vaikka minulla olisi paljon kipuja”

Annie omistaa jopa 1 500 eri kosmetiikkatuotetta, Emmi on ilman meikkiä vain öisin. Maisalle laittautumisen merkitys korostui traagisen tapahtuman myötä.

Meikittömyyttä pidetään rohkeana tekona – mutta rohkeutta on myös laittautua joka päivä sen näköiseksi, mistä itse tykkää.

Tässä jutussa kolme eri syistä laittautumista rakastavaa naista kertoo, millainen vaikutus ulkonäöllä ja laittautumisella on heidän elämäänsä.

Annie, 36: Intohimo meikkaamiseen sai vaihtamaan alaa

36-vuotias Annie Muukka rakastui laittautumiseen jo nuorena. Visuaalisen ja taiteellisen Annien äiti ei meikannut koskaan, eikä ymmärtänyt tyttärensä intoa lainkaan.

– Meikkaaminen on aina ollut intohimoni. Olen aina ollut visuaalinen ja taiteellinen tyyppi. Minulla ja isosiskollani on melko suuri ikäero, joten olen nuorena oppinut meikkaamisesta paljon myös häneltä.

1990-luvulla ei kuitenkaan ollut Youtubea tai Instagramia. Kun Annie vuonna 2008 löysi Youtuben meikkitutoriaalit, hän jäi koukkuun. Vuotta myöhemmin hän perusti Youtubeen oman kanavansa.

Annie Muukka vaihtoi yliopisto-opinnot työhön meikkaaja-maskeerajana.

Kiinnostus laittautumista kohtaan kasvoi vuosi vuodelta suuremmaksi. Vuonna 2014 Annie päätti jättää englannin kielen opintonsa yliopistossa ja opiskella täysipäiväiseksi meikkaaja-maskeeraajaksi. Sitä päätöstä hän ei ole katunut päivääkään.

Nykyään Annie tekee töitä kosmetiikkamyyjänä ja maskeeraajana. Lisäksi hän tuottaa meikkisisältöjä Youtuben lisäksi Instagramiin.

Vaikka suomalainen kauneusihanne on mahdollisimman luonnollinen, Annie pitää eniten näyttävistä meikeistä.

– Harva miettii, että luonnollisuushan on ihanteista kaikista vaativin. Pitäisi näyttää todella luonnolliselta, mutta samaan aikaan todella kauniilta. Toisin sanoen naisilla ei ole edes mahdollisuutta näyttää länsimaisten kauneusihanteiden mukaan kauniimmalta, jos he eivät sitä ole syntyessään, hän pohtii.

Näyttävät lookit herättävät usein huomiota Annien asiakkaiden keskuudessa.

– Ajattelen, että joka päivä on uusi mahdollisuus kokeilla uusia lookkeja ja värejä. Rakastan kaikkea, mikä kimaltaa ja kyllästyn, jos käytän samaa silmämeikkiä kaksi päivää putkeen.

Annie ei arastele glitteriä tai kimallusta työpaikallakaan.

Intohimo näkyy myös sisustuksessa. Annien olohuoneeseen on asennettu meikkauspöydän lisäksi ammattimaiset kuvausvalot. Kosmetiikkaa ja hiustuotteita hänen kotoaan löytyy laskutavasta riippuen 500–1 500.

– Onhan se ihan järjetön määrä. Sellainen yhden naisen kauneushoitola, Annie naurahtaa.

Annie kertoo saavansa tuotteita testiin niin työpaikaltaan kuin PR-toimistoilta. Silti hän käyttää uusiin tuotteisiin myös omia rahojaan satoja euroja kuussa.

– Haluan aina kokeilla kaikkea uutta ja olla perillä tuotteista, jotta osaan suositella ja valikoida niistä sopivimpia ihmisille paremmin. Tietysti mukana on paljon omaa kiinnostusta aiheeseen.

Intohimostaan huolimatta Annie ei ajattele, ettei voisi näyttäytyä missään ilman meikkiä. Siihen on auttanut äidiltä opittu asenne.

– Jos menisin vaikka treffeille tai töihin ilman meikkiä, se olisi tosi outoa. Vähän sama, kun osa persoonallisuuttani otettaisiin pois. Mutta onneksi äitini on aina jaksanut muistuttaa, kuinka kauniilta näytän ilman meikkiä. Minut on kasvatettu siihen, että meikittömyys on tosi ok.

Maisa, 39: Vammautuminen antoi ulkonäölle uuden merkityksen

Itsensä ehostaminen sai Maisa Kakriaisen, 39, elämässä täysin uuden merkityksen, kun hän vammautui työtapaturmassa kymmenen vuotta sitten.

– Alaraajat ovat niin sanotusti poissa pelistä. Se on vaikuttanut tietysti paljon itsetuntoon, kun joutui ottamaan käyttöön apuvälineitä ja muita. Korkkareilla kävelykään ei onnistu, hän kertoo.

Meikki tuo Maisalle arkeen ryhtiä ja rutiinia.

Kehtaamisen tai pakon asia meikkaaminen Maisalle ei ole. Hän pitääkin laittautumista lähinnä yhtä tavallisena askareena kuin vaatteiden pukemista. Pienikin ehostautuminen tuo ilon lisäksi Maisan arkeen kaivattua rutiinia ja ryhtiä.

– Vaikka olen liikuntavammainen, en halua, että minut nähdään vammaisena. Pidän itseäni näyttävänä ilman ehostustakin, mutta saan suojaa meikistä, Maisa kertoo.

– Mitä enemmän meikkaan, sitä paksumman panssarin siitä saan. Haluan näyttää terveeltä ja hyvinvoivalta, vaikka minulla olisi paljon kipuja. Se on myös tärkeä osa arjen hallintaa, etten ajautuisi vain makaamaan verkkareissa sohvalla.

Hoitoalalla ennen vammautumistaan työskennellyt Maisa kertoo muistavansa, kuinka työpaikalle ei tullut mieleenkään mennä ehostautumatta.

– Kun ihmiset ovat tottuneet näkemään sinut laittautuneena, meikittömät kasvot saavat luulemaan, että jokin on huonosti. Saman huomaa nykyään tutun lääkärin vastaanotolla. Jos sinne menee ilman meikkiä, lääkäri ihmettelee heti, että mitä minulle on oikein tapahtunut.

Laittautuminen sai kymmenen vuotta sitten Maisan elämässä täysin uuden merkityksen.

Maisan ulkonäkö on vienyt häntä vuosien varrella mitä erikoisempiin tilanteisiin – tai tarkemmin sanottuna hänen yhdennäköisyytensä entiseen Miss Suomeen.

– Minut sekoitetaan jatkuvasti Heidi Sohlbergiin. Aina, kun hän on otsikoissa tai jossain ohjelmassa, niin saan kyllä huomata sen, Maisa naurahtaa.

Helsingistä aikuisiällä Mikkeliin muuttanut Maisa kertoo päätyvänsä hämmentäviin keskusteluihin erityisesti vanhempien naisten kanssa, mutta sattuu sekaannuksia tutuillekin.

– Kerran Heidi oli Mikkelissä puhujakeikalla. Sain puolitutuilta viestejä koko päivän, että olivat nähneet minut siellä puhumassa.

Emmi, 37: Ystävätkin ihmettelevät meikitöntä olemusta

Emmi Musakalle, 37, itsensä ehostaminen on lähes automatisoitu toimenpide, jolla hän aloittaa aamunsa. Rutiini on aina sama, järjestyskin: meikkivoide, poskipuna, aurinkopuuteri, kulmat ja ripset.

Meikkien poistamisen Emmi suorittaa vasta silloin, kun päivän suuntana on varmasti enää iltasuihkun kautta oma sänky.

– Suihkautan joka ilta hajuvettä vielä nukkumaan mennessäni. On ihanaa herätä aamulla, kun tuoksuu hyvältä, Emmi sanoo.

Emmi Musakalle meikkaaminen on jokapäiväinen rutiini.

Emmi aloitti meikkaamisen yläasteella. Tuolloin hän kärsi pahasta aknesta, joka vaikutti nuoren naisen itsetuntoon. Emmi pyrki parhaansa mukaan peittämään aknen jälkiä meikkivoiteella ja puuterilla.

Akne talttui lääkekuurilla vasta aikuisiällä, mutta meikkausrutiinit jäivät. Päivätöissä julkisella sektorilla käyvä Emmi ei voisi ajatellakaan, ettei laittautuisi töihin.

Tuttu look on muodostunut Emmin tavaramerkiksi, jota ilman olisi vaikeaa olla. Tavallisesti hän käyttää ripsienpidennyksiä. Jos niitä ei ole, on ainakin ripset ja kulmat laitettava ojennukseen.

– Olen tottunut piirtämään melko voimakkaat kulmat. Ilman niitä en lähtisi minnekään. Minulla on myös aika suuret silmät. Jos en laittaisi niihin ripsiväriä, niin kasvoni näyttäisivät ihan paljailta. Pitäähän sitä ihmisellä olla silmät päässä, Emmi heittää.

Ystäviään Emmi tapaa meikittä vain harvoin. Jos tapaa, hänen ehostamaton ulkonäkönsä herättää muissa hämmennystä. Emmiä se ei yllätä.

– Jopa lapseni ystävät ovat yökylässä ollessaan ihmetelleet, että näytänpä erilaiselta meikkien pesun jälkeen. En ota siitä itseeni, sillä näytän myös omasta mielestäni oudolta ilman meikkiä.

Laittautuminen on aina ollut tärkeä osa Emmin identiteettiä. Aikuisiällä se on saanut hänet pohtimaan meikin vaikutuksia omaan itsetuntoon.

– Ajattelen, että näytän meikattuna viehättävämmältä. Toisaalta nykyään ymmärrän myös sen, että voin meikata myös ihan sen vuoksi, että siitä tulee itselle parempi olo.

