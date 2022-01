Miksi elämänmuutokset usein epäonnistuvat? Psykologi teki havainnon, johon kiteytyy ongelman ydin

Heivaa jo itsekuri! Elämänmuutos onnistuu pikemminkin lempeyden ja joustavuuden avulla.

Täydessä vauhdissa tehty käännös moottoritiellä.

Sitä ajattelen, kun mietin sanaa elämänmuutos. Kohtaus on suorastaan elokuvallinen. Rattia käännetään vimmatusti, vaikka kaasu on pohjassa. Ilman täyttävät vastaantulijoiden varoittavat tööttäykset ja renkaiden epätoivoinen vinkuna. Kyytiläiset huutavat paniikissa aavistaessaan, että homma ei pääty hyvin.

Psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtalan mielestä mielikuva on osuva.

– Elämänmuutokseen liittyy vahvasti ”kaikki tänne heti nyt” -ajattelu. Halutaan tosi paljon tosi nopeasti.

Kohtala työskentelee Terveystalolla Fokus Mielen erikoisyksikössä. Osa hänen työtään on auttaa ihmisiä toteuttamaan erilaisia elämänmuutoksia.

Kohtala on erikoistunut hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, jossa muutokseen pyritään joustavuuden ja myötätunnon kautta.

– Viimein on alettu herätä siihen, että pysyvään muutokseen tarvitaan muutakin kuin vain ruokavalio ja saliohjelma. Ymmärretään, että muutos vaatii myös mielen taitojen harjoittelemista.

Arkeen sopivat askelmerkit

Liian rajut u-käännökset päättyvät usein onnettomasti – tutkimusten mukaan moni pysyväksi ajateltu elämänmuutos epäonnistuu.

Aino Kohtalan mukaan tyypillisin syy on se, että haukataan liian iso pala kakkua. Karsitaan ruokavaliosta kaikki epäterveellinen, aletaan käydä viidesti viikossa jumpassa ja optimoida unenlaatua älykellon palautteen mukaisesti. Kohtala sanoo ”kaikki tänne heti nyt” -ajattelun olevan ihmiselle lajityypillistä. Hidas muutos tuntuu vaikealta.

– Nopean palkinnon metsästäminen on osa biologiaamme.

Arki kuitenkin rullaa kuten ennenkin. Muutoksen sovittaminen siihen vaatii voimavaroja, arvoihin perustuvan motivaationlähteen sekä selkeät, sopivan kokoiset askelmerkit. Niiden merkitys korostuu, kun muutoksesta pitäisi myös pystyä pitämään kiinni. Aluksi salaatti maistuu fantastiselta ja salillakin jaksaa ravata. Vaikeudet alkavat tyypillisesti muutaman kuukauden jälkeen.

– Jos on kolme pientä lasta, matkatöissä oleva puoliso ja omakin työ hoidettava, ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnitelmiensa mukaista elämänmuutosprojektia. Epäonnistumisesta voi seurata pettymysten kierre.

Usein elämänmuutokseen liittyy myös myrkyllisiä ajatuksia ehdottomuudesta ja armottomuudesta. Ajatellaan, että muutos vaatii luopumista ja kärsimystä ja että onnistuminen riippuu vain omasta halusta ja itsekurista. Ei kipuu, ei hyötyy!

Ajattelutapaa vahvistetaan myös ulkopuolelta. Aino Kohtala muistaa joskus törmänneensä kuntosalin mainokseen, jonka mukaan ”itsekuri on lihas, sitä voi vahvistaa ja kasvattaa”. Häntä mainos järkytti.

– Siinä luodaan pohjaa sille, että ihminen epäonnistuu ja syyttää siitä itseään.

Todellisuudessa tahdonvoima on rajallista. Se voi auttaa muutoksen alussa ja tiukoissa paikoissa, mutta pelkällä itsekurilla ei voi tehdä isoa muutosta.

– Mielestäni itsekuriajattelusta pitäisi päästä kokonaan eroon. Joustavuus ja myötätuntoinen suhtautuminen itseen ovat onnistumisen salaisuudet.

Tavoitteena lempeä ruokasuhde

Pysyvän elämänmuutoksen tekeminen on välillä tylsää ja pitkäpiimäistä. Sen tietää myös laillistettu ravitsemusterapeutti Katarina Mäkynen. Hän on nähnyt lukemattomia uudenvuoden lupauksena aloitettuja tiukkoja dieettejä, joissa ruuat jaetaan sallittuihin ja kiellettyihin.

Mäkysen kokemuksen mukaan tällaiset dieetit eivät toimi, jos tavoitteena on pysyvä muutos. Sama pätee pakettiratkaisuihin, joissa joku lähettää sähköpostiin valmiin ruokavalion, jota sitten vain orjallisesti noudatetaan. Tahdonvoima on rajallista myös syömisessä.

– Tietenkin kaikki kielletty houkuttelee ja täyttää ajatukset. Se on täysin luonnollista.

Mäkynen lähtee liikkeelle siitä, ettei mikään ruoka ole kiellettyä.

– Pyrkimyksenä on päästä lempeään ruokasuhteeseen, jossa kaikkea saa syödä oikeassa suhteessa. Ehdottomuus on pysyvän muutoksen suurin sudenkuoppa. Riittävän hyvä syöminen riittää, Mäkynen sanoo.

Ihminen helposti ajattelee, että on karkkipussin syötyään epäonnistunut täysin, vaikka isossa kuvassa asialla ei olisi mitään merkitystä.

– Siksi ihan ensimmäisenä olisi hyvä tarkastella sekä suhdetta itseensä että ruokaan.

Esimerkiksi näitä kysymyksiä kannattaa miettiä: Mitä ruoka minulle merkitsee? Millaisia tunteita se herättää? Mitä muita tarpeita tyydytän ruualla kuin nälkää?

Arvoihin perustuva motivaatio

Elämänmuutos ei ole projekti vaan prosessi.

– Siinä luodaan ajan kanssa rutiineja, jotka tukevat omaa hyvinvointia, psykologi Aino Kohtala toteaa.

Elinikäiseen muutosprosessiin tarvitaan aitoa motivaatiota. Jotain syvempää kuin vaa’an lukemat. Motivaation pitää perustua ihmisen tärkeimpiin arvoihin.

Kohtala aloittaa arvokeskustelun usein kysymällä, millaista asiakkaan mielestä on hyvä elämä. Miltä se ihan konkreettisesti näyttää ja tuntuu? Mikä hänelle on elämässä tärkeää?

Joskus asiakkaan minäsuhde voi olla monimutkainen, eikä motivaatioksi riitä, että haluaisi tehdä itselleen hyvää. Silloin motivaation lähteenä voivat toimia esimerkiksi omat lapset, ystävät tai jopa työ: hyvinvointiini panostamalla voin olla jaksavampi vanhempi tai tehokkaampi työntekijä.

– Arvokeskustelun pohjalta lähdetään rakentamaan konkreettisia askelmerkkejä muutokselle. Mitkä ovat hyvinvointiin liittyviä tekoja, jotka tukevat arvoja ja sopivat omaan arkeen?

Muutosten pitää olla pieniä. Sellaisia, joiden toteuttaminen voi tuntua jopa naurettavan helpolta. Pysyvyyden ytimessä ovat hyvät onnistumisen kokemukset.

– Kun muutos tuntuu alussa vaivattomalta, pääsee oikeasti alkuun. Jos haluaa esimerkiksi mennä nukkumaan aiemmin, kannattaa aloittaa siitä, että menee sänkyyn 5–10 minuuttia aiemmin.

Askelmerkkien kanssa mietitään myös sopivia mittareita. Pitää kunnioittaa ihmisen tarvetta nähdä tuloksia.

– Mittarit ovat yksilöllisiä ja ne mietitään aina kunkin tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Yleensä haastan ihmistä itseään miettimään, mistä hän tietää, kun muutosta on tapahtunut.

Jälkkäriä joka päivä

Myös Mäkynen ohjaa ihmisiä arvojen äärelle.

– Laihtumisen taustalla voi olla esimerkiksi toive siitä, että pysyy terveenä ja toimintakuntoisena, mahdollisimman pitkään mukana lastenlasten leikeissä ja elämässä.

Pienet askelmerkit pätevät niin ikään syömiseen. Voi aloittaa vaikkapa sillä, että vaihtaa tavallisen riisin ja pastan kuitupitoisempiin täysjyväversioihin.

– On kaksi isoa teemaa, joihin pienet muutokset tähtäävät: säännöllinen ateriarytmi ja riittävä syöminen.

Tavoitteena on oppia syömään 3–4 tunnin välein eli viisi ateriaa päivässä. Usein suurin ongelma ruokavaliossa on, ettei päivällä syödä tarpeeksi. Illalla syöminen riistäytyy käsistä, koska energiavaje on niin suuri.

– Sillä ei ole mitään tekemistä itsekurin kanssa, vaan kyseessä on aito nälkävelka. Se on täyttä fysiologiaa.

Säännöllinen syöminen auttaa nälän ja kylläisyyden hahmottamisessa. Mäkysen mukaan ihannetilanne olisi, ettei syömisiään tarvitsisi juurikaan miettiä. Ihminen söisi, kun on nälkä ja sitä, mitä tekee mieli.

– Ihmisiä usein pelottaa, kun sanon, että jälkkäriä voi syödä vaikka jopa päivä. Kun keho on saanut tarvitsemansa ruuasta, ei herkkuja tee niin paljoa mieli.

Lisää itsemyötätuntoa

Lempeys ja joustavuus ovat sekä Aino Kohtalan että Katarina Mäkysen mielestä pysyvän elämänmuutoksen kaksi tärkeintä ominaisuutta. Pelkkä tieto ja tahto eivät riitä.

– Emme ole robotteja, jotka voivat vain toteuttaa valmista ohjelmaa elämänsä loppuun, Kohtala sanoo.

Lempeään muutosprosessiin kuuluu, että ihminen alkaa kohdella itseään myötätuntoisesti. Itsemyötätunto ei ole sitä, että huonon olon päälle liimataan hymiötarra, vaan että harjoitellaan suhtautumaan itseen samalla tavalla kuin rakkaaseen ihmiseen.

– Se on käytännön joustavuutta. Jos on ollut rankka päivä, ei pakota itseään salirääkkiin. Voi ajatella, että olen nyt tosi väsynyt ja se on täysin ok.

Kohtala muistuttaa, että niin kutsutut ”epäonnistumiset” kuuluvat väistämättä prosessiin. Niihinkin kannattaa valmistautua etukäteen.

– Elämänmuutoksessa onnistuvia yhdistää se, että on tutustuttu ensin omiin ajatuksiin, tunteisiin ja historiaan. Ymmärretään, miten ne vaikuttavat muutokseen.

Tutkimusten mukaan useimmille ainoa toimiva ratkaisu pysyvään muutokseen on arkea huomioiva ja hidas prosessi, joka valmistellaan ensin pään sisällä. Kun prosessi on pitkä, eivät yksittäiset valinnat ole ongelma. Silloin voi välillä valita pullan porkkanan sijaan.

– Pysyvä muutos on sitä, että toistetaan pääosin hyvinvointia tukevia valintoja. Sekaan mahtuu myös monia toisenlaisia valintoja, Kohtala sanoo.

Alkuvuoden u-käännöstä suunnitteleva voisi nostaa hetkeksi jalan kaasulta . Pienellä pysähtymisellä on suuri merkitys muutoksen pysyvyyden kannalta.

– Elämänmuutos ei ole kuuri, se on elämää.

Näin onnistuin – Me Naisten lukijat kertovat ”Muutokseni alkoi ajatuksesta, että haluan olla työkykyinen vielä pitkään. Kolesteroli oli koholla ja iltaviini enemmän sääntö kuin poikkeus. Elämä ei muuttunut kuukaudessa tai vuodessa, vaan tiellä on oltu vuosia. Onnistuin motivoitumalla hyvinvoinnista. Sallimalla itselleni herkut ja luomalla rutiinit arkeen. Esimerkiksi menen sänkyyn kello 21, jotta uneni olisi laadukasta. Levänneenä jaksan urheilla eikä tee mieli ylimääräisiä ruokia. Kun miettii, mitä muutoksella saa aikaan, muttei ole ehdoton itselleen, onnistuu kyllä.” Nainen, 46 ”Reilu vuosi sitten osallistuin Husin terveyslaihdutusvalmennukseen. Olen saanut ruokavalion pikkuhiljaa parempaan suuntaan ja lisännyt liikuntaa. Tärkeintä on joustavuus. Ennen laihdutin aina kaikki tai ei mitään -asenteella, joko diettasin tai söin överit. Nykyään syön perusterveellisesti, viikoittain myös herkkuja, ja viiden kilometrin juoksulenkki onnistuu.” Nainen, 38 ”Tein testin, jonka mukaan puoli tuntia liikuntaa päivässä oli minulle paras tapa välttää diabetesta. Urheilin tuolloin 1–2 kertaa viikossa kovaan tahtiin, mutta tiesin, etten jaksaisi sellaista joka päivä. Annoin itselleni luvan harrastaa kevyttä ja hauskaa liikuntaa muina päivinä, jotta liikunnasta ei tulisi liian vaativaa ja että siitä tulisi pysyvä tapa. Käyn esimerkiksi rennolla kävelyllä tai tanssin Youtuben tanssivideoiden tahtiin.” Nainen, 46

