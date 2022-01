Elina Mäkinen, 28, sinnitteli jäisessä vedessä lähes puoli tuntia, vaikka hetken hän luuli hukkuvansa – nyt Elinan rohkeutta ihmetellään maailmalla

Elina Mäkinen, 28, ei ole mikä tahansa avantouimari vaan ensimmäinen jäämailin uinut suomalainen. Uimarin poikkeuksellinen kylmän sietokyky aiheuttaa ihmetystä 1,3 miljoonassa seuraajassa ympäri maailman.

On kylmä pakkaspäivä Muoniossa. Elina Mäkinen saapuu järvelle ja ryhtyy sahaamaan jäähän aukkoa. Kun aukko on valmis, Elina laskeutuu hitaasti kaulaa myöten hyiseen avantoon. Kasvoille leviää hymy.

Koko tapahtumasarja tallentuu puhelimeen, jonka Elina on laskenut maahan kuvaamaan.

Elinan avantovideoille on kertynyt huikeat 1,3 miljoonaa seuraajaa Tiktokissa. Kaikkein suosituimmassa klipissä on lähes 75 miljoonaa näyttökertaa. Videot ovat sisällöltään Tiktokille hyvin tyypillisiä: sketsejä, lauluimitointia ja tanssiliikkeitä – erona vain on, että ne toteutetaan vedessä, jonka lämpötila hipoo nollaa.

Videoita katsoessa hytisyttää, mutta Elina ei kylmyyttä kaihda. Toki välillä on myös huonoja päiviä, jolloin lyhytkin aika avannossa voi jo aiheuttaa vilunväreitä, mutta tyypillisesti Elina viettää avannossa muutamia minuutteja, välillä pinnan alle sukeltaen.

– Tiedän, että pieni kylmän puraisu kuuluu asiaan ja siksi pyrinkin vain sulkemaan kylmyyden pois mielestä. Epämukavuuden yli pääsee, kun tietää, miten hyvä fiilis uinnin jälkeen tulee.

Elinan ulkomaisille seuraajille ajatus jäisessä vedessä polskuttelusta tuntuu vieraalta. Kommenttikentät ovatkin täynnä paitsi ihailua ja vitsailua, myös ihmettelyä ja jopa huolta.

– Usein kysellään, miksi vesi on niin mustaa. Seuraajat myös ihmettelevät, eikö minua pelota, mitä kaloja tai petoja vedessä mahdollisesti lymyää.

– Kaikkein eniten kauhistuttaa kylmyys. Moni luulee, että hypotermian saa heti kun menee kylmään.

Ja osa taas kommentoi minun olevan Frozen-elokuvan Elsa, Elina naurahtaa.

Kylmäpäisesti kohti haasteita

Sietokykyä kylmälle ovat kasvattaneet erilaiset talvi- ja jääuintikilpailut, joita varten Elina on harjoitellut uimaan pitkiäkin matkoja kylmässä vedessä. Entisenä kilpauimarina itsensä haastaminen uudessa lajissa tuntui houkuttelevalta, ja ensimmäisen kerran Elina osallistui avantouintikisoihin vuonna 2014, uiden 25 metriä.

– Huomasin, että viihdyn ja pystyn olemaan kylmässä vedessä aika pitkään, ja aloin harjoittelemaan päättäväisesti pidempiä uintimatkoja. Loppuvuodesta 2014 Puolan Gdanskissa järjestettiin isot kilpailut, jossa uinkin jo 450 metriä.

Pikkuhiljaa uintimatkat pitenivät kilometriin, ja kisaamaan mentiin ulkomaille asti. Matka on ollut voittoisa: Elina on voittanut neljä talviuinnin MM-kultaa ja jääuinnista yhden MM-hopean vuonna 2015.

Kenties tähän asti päätähuimaavin suoritus on ollut jäämaili, jonka Elina ui ensimmäisenä suomalaisena Pohjois-Irlannissa vuonna 2017.

Myös avantouimarien kuninkuusmatkana tunnettu jäämaili on yksi maailman haastavimmista uintimatkoista, jossa uidaan yhteensä 1,6 kilometriä alle viisiasteisessa vedessä. Elinan aika hyisevän kylmässä vedessä oli 26 minuuttia ja 19 sekuntia.

Pitkäjänteistä harjoittelua vaativa uintisuoritus on paitsi keholle ja elimistölle, myös mielelle äärimmäisen haastava. Kun kylmyys alkoi turruttaa kehon koordinaatiota ja motoriikkaa, Elinasta tuntui hetkellisesti siltä kuin hän hukkuisi.

– Uintisuorituksen jälkeen keskityin vain hengittämiseen, ettei keho kohtaisi yhtään enempää ärsykkeitä pitkän kylmäaltistuksen jälkeen.

Sittemmin kilpailuja on tullut kierrettyä vähemmän, mutta Elinalla on jo uusi tähtäin mielessään.

– Tavoitteenani on uida jäämaili Norjan Huippuvuorilla miinus- tai nolla-asteisessa merivedessä.

Rentoutumista ja rajojen rikkomista

Avantouinti on ollut Elinalle lähes päivittäinen rutiini pian kymmenen vuoden ajan. Avanto on myös paikka, jossa voi rauhoittua ja purkaa stressiä. Vapaapäivinään Elina saattaa pulahtaa avannossa kahdesti: ensin päivällä kuvaten samalla videoita someen, ja pimeän tullen uudelleen ihan vain itseään varten.

Tiktokin myötä avantouintiharrastus on saanut uuden merkityksen.

– Minusta on ihana näyttää videoillani ihmisille, miten omia rajoja voi puskea. Samalla pääsen tuomaan myös Suomen kaunista luontoa ja avantouintia esiin hauskalla ja rennolla tavalla.

Uinnin päätteeksi Elina sujauttaa jalkaan huopatossut ja kääriytyy isoon pyyhkeeseen.

– Joskus lämmitän kotona saunan, mutta yleensä tykkään jättää iholle sen freesin kihelmöinnin, jonka kylmä vesi saa aikaan. Minulle tunne on endorfiininen.

Katso videolta, miten Elina viihtyy avannossa: