Hammaslääkäri kertoo 2 virhettä, jotka suomalaiset tekevät hammastahnan kanssa: ”Ajatus on jäänyt ihmisille vanhasta suosituksesta”

Tunnetko uudet hampaidenpesusuositukset? Hammaslääkäri kertoo, kuinka paljon tahnaa on hyvä määrä – ja miksi suuta ei kuulu huuhdella vedellä.

– Hammastahnan määrä ei todellakaan ole kaikille itsestäänselvyys. Yleisesti sitä käytetään liian vähän, sanoo Terveystalon hammaslääkäri Fanny Bjondahl.

Nykyisin hammastahnaa saa käyttää runsaasti. Virallinen suositus on 0,5–2 senttimetriä. Bjondahlin mukaan hammastahnaa voi käyttää huoletta kaksikin senttiä.

– Mieluummin reilusti – niin, että sitä saa varmasti kaikkialle. Tietysti tahnan määrään vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka iso suu on.

Lapsille on omat erilliset tahnasuosituksensa. Nyt puhutaan aikuisten hammashoidosta.

Unohda vesihuuhtelu

Kun hampaat on harjattu, tahna syljetään pois eikä suuta huuhdella, Bjondahl kertoo.

Tällöin tahnan jämiä jää suuhun juuri sen verran, että se vahvistaa kiillettä, mutta jäämistä ei ole nieltäessäkään haittaa.

– Aikaisemmin oli ohje, että tahna huuhdellaan runsaalla vedellä kokonaan pois. Ajatus on jäänyt ihmisille vanhasta suosituksesta.

Tahnan huuhtelematta jättämisellä on Bjondahlin mukaan käytännössä sama vaikutus kuin apteekeissa myytävillä fluorihuuhteilla. Fluorihuuhteella voi purskutella harjaamisen jälkeen, jotta kiille vahvistuu. Huuhtelematta jätetty ja vain pois syljetty hammastahna ajaa saman asian.

– Jos huuhtelematta jättäminen tuntuu epämukavalta, suosittelen 0,2-prosenttista fluorihuuhdetta.

Vanhanaikainen runsas vesihuuhtelu ei vahingoita hampaita, mutta fluorin hyödyt eli kiilteen vahvistaminen ja reikien välttäminen jäävät saamatta.

Kiille vahvistuu ja reikiintyminen vähentyy, jos käyttää fluorihammastahnaa. Langalla tai hammasväliharjalla hammasvälien puhdistaminen ehkäisee ientulehdusta ja parodontiittia.

Ei ruokaa kahteen tuntiin pesun jälkeen

Yksi hampaidenpesun ikuisuuskysymyksistä liittyy aamuiseen puhdistukseen. Illalla hampaat harjataan luonnollisesti sitten, kun kaikki ateriat on syöty. Mutta miten aamulla tulisi toimia – pestä hampaat ennen vai jälkeen aamiaisen?

– Kun hampaat on harjattu, ideaaleinta olisi, jos olisi kaksi tuntia syömättä. Vettä voi juoda, Bjondahl sanoo.

– Tärkeintä kuitenkin on, että ylipäätään harjaa hampaat sekä aamulla että illalla. Aika paljon on edelleen heitä, jotka harjaavat hampaat vain kerran päivässä.

Monen aamupalaan kuuluvaa appelsiinimehua kannattaa välttää hetki ennen ja hetki jälkeen hampaidenpesun.

– Siinä on erosiivista eli hampaita kuluttavaa vaikutusta. Appelsiinimehu ja hampaidenharjaus eivät ole hyvä kombo.

Bjondahl muistuttaa harjaamaan hampaat kahdesti päivässä puru-, sisä- ja ulkopinnoilta sekä ylhäältä että alhaalta ienrajoineen. Hampaat tulisi harjata huolellisesti mutta turhaa painamista välttäen.

– Moni käyttää liikaa voimaa. Hellällä kädellä ja pehmeällä harjalla mutta tarkasti, Bjondahl ohjeistaa.

Millainen tahna?

Sopivan tahnan valinta on yksilöllistä. Esimerkiksi vihlomisesta kärsiviä Bjondahl kehottaa välttämään valkaisevia tahnoja ja suosimaan vihloville hampaille suunniteltuja tahnoja. Jos suuhun syntyy helposti aftoja, kannattaa valita vaahtoamaton tahna.

Kaikkiin hammastahnoihin pätee kuitenkin yksi hammaslääkäreiden yhteinen suositus: niissä pitää olla fluoria.

– On todistetusti niin, että kiille vahvistuu ja reikiintyminen vähentyy, jos käyttää fluorihammastahnaa.

Hammasvälit puhtaaksi päivittäin – tai edes välillä

Hammaslangat ja hammasvälitikut ovat hampaiden kotihoidossa plussaa.

– Suomalaiset käyttävät hammasvälien puhdistukseen tarkoitettuja tuotteita vaihdellen. Ideaali on päivittäinen käyttö, mutta aika iso osa innostuu aina hammaslääkärikäynnin jälkeen ja unohtaa putsaamisen hetken päästä.

– Sanon kuitenkin aina, että kaikki on kotiinpäin. Vaikkei joka päivä putsaisi hammasvälejä, olisi hyvä, että muistaisi sen ainakin välillä. Varsinkin, jos on taipumusta parodontiittiin.

Hampaita ympäröivien kudosten sairaus on vakava tila ja Suomessa suhteellisen yleistä. Parodontiitin ehkäisemisen ja hoitamisen kannalta hammasvälien puhdistus on tärkeää. Jos suvussa on hampaiden heilumista tai ikenet vuotavat verta harjatessa tai puhdistaessa, kyseessä saattaa olla parodontiitti. Tilan toteaa aina hammaslääkäri. Varsinkin nuoremmilla parodontiitti voi olla hyvin huomaamaton.

Lue myös: Joka toisen suomalaisen aikuisen suussa on salakavala parodontiitti – tulehdus kuormittaa koko elimistöä ja on yhteydessä syöpään ja sydäntauteihin, mutta oireita ei aluksi ole

Ientulehduksesta tai parodontiitista kärsivien kohdalla hampaiden kotihoidon merkitys on suuri.

– Se on kaikkein tärkein hoito. Kun ientulehduksen saa nollaan eli ikenet ovat täysin puhtaat, parodontiitti ei etene. Sairautta pystyy hallitsemaan omalla toiminnalla.

Hammaslääkärillä on lopuksi kaikille hampaallisille hyviä uutisia.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa hampaiden parempaa hoitamista.

