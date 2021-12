Tämä stressistä johtuva vaiva on selvästi yleisempi naisilla – usein sen huomaa ensin puoliso

Moni kärsii tietämättään hampaiden narskuttelun eli bruksismin aiheuttamista vaivoista.

Aamuisin leuat tuntuvat jäykiltä. Korvat menevät lukkoon, ja päätä särkee erityisesti ohimoiden seudulta.

Jos kuulostaa tutulta, kannattaa avata suu ja vilkaista peiliin. On nimittäin mahdollista, että narskuttelet hampaitasi.

Narskuttelu eli bruksismi on keskushermostoperäinen vaiva. Naiset kärsivät sen aiheuttamista vaivoista selvästi miehiä enemmän.

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että bruksismista kärsii alati kasvava joukko ihmisiä. Myös tietoisuus narskuttelusta on lisääntynyt, mikä saa ihmiset hakemaan hoitoa vaivoihinsa.

Moni narskuttelee tietämättään

Monelle bruksismi tulee täytenä yllätyksenä, sillä syyt narskutteluun ovat hyvin yksilöllisiä. Samalla myös oirekuvasto vaihtelee.

Yleisimpiä bruksismin oireita ovat päänsäryt, leukaäänet, leuan väsyminen ja kivut kasvoissa sekä hampaissa. Korvien lukkiutuminen, tinnitus ja korvakivut ovat myös tavallisia.

Narskuttelu voi aiheuttaa hampaisiin monipuolisia vaurioita, kuten kulumista ja paikkojen irtoilua. Hampaat voivat jopa halkeilla.

Lääkärin vastaanotolle saatetaan hakeutua vasta silloin, kun vahinkoa on ehtinyt jo tapahtua.

Mistä sitten voi tietää, narskutteleeko hampaitaan unissaan?

– Unibruksismin havaitsee usein puoliso, kertoo hammasprotetiikan ja kliinisen purentafysiologian professori Kirsi Sipilä Oulun yliopiston suun terveyden tutkimusyksiköstä.

Unenaikaista narskuttelua ei itse tiedosta. Yksinasuva tai -nukkuva voi tunnistaa suustaan merkkejä, jotka usein kielivät bruksismista.

– Puhutaan poskien sisäpintojen purulistoista ja kielen piparireunoista, Sipilä selkeyttää.

Narskuttelu aiheuttaa suuhun alipainetta, jolloin posken limakalvo voi sujahtaa hampaiden väliin. Tällöin posken sisäpuolten limakalvoille muodostuu kielellä tunnettavat linjat.

Hampaiden väliin voi päätyä yön aikana myös kieli, jolloin se puristuu hampaiden väliin. Koettelemus jättää kielen reunoille painaumat hampaista.

Hereillä tapahtuva leukojen kiristely on helpompi huomata kiinnittämällä huomiota siihen, puristuvatko hampaat kiinni toisiinsa huomaamatta. Ylä- ja alahampaiden ei tulisi koskea toisiaan muutoin kuin syödessä.

– Myös oireilun perusteella voi epäillä bruksismia. Tyypillisesti yönnarskuttelijan leuka tuntuu aamuisin jäykältä, ja leuoissa tai ohimon seudulla voi esiintyä kipuoireita.

Ensisijainen hoitomuoto narskutteluun on ylähampaisiin kiinnitettävä purentakisko.

Stressi ja elintavat saavat narskuttelemaan

Bruksismi jaetaan kahteen eri tyyppiin: unessa ja valveilla tapahtuvaan narskutteluun. Unessa narskuttelu on kirjaimellisesti hampaiden sahaamista yhteen, kun taas päivisin se näkyy leukojen kiristelynä ja hampaiden puristamisena yhteen.

Molemmat muodot ovat suomalaisilla hyvin yleisiä: unibruksismia esiintyy noin 10–16 prosentilla väestöstä, kun taas päivisin hampaitaan puree yhteen jopa 30 prosenttia suomalaisista.

– Bruksismin taustalla voi olla kuormittuneisuutta, stressiä ja erilaisia ahdistustiloja. Narskuttelu ei useimmiten ole jatkuvaa, vaan oireet tulevat ja menevät esimerkiksi elämän stressaavien tilanteiden tai uniongelmien mukaan.

Taipuvuus narskutteluun on jossain määrin periytyvää, mutta vaikutusta on myös elintavoilla: Psykoaktiivisten aineiden, kuten alkoholin, kahvin ja tupakan on todettu pahentavan narskuttelua. Myös monet huumeet ja psyykelääkkeet saavat narskuttelemaan.

Narskuttelu kuriin kiskoilla

Huonot uutiset ovat, ettei bruksismiin ole keksitty parannuskeinoa. Sen oireita voidaan kuitenkin lievittää tehokkaasti.

Ensisijaisena hoitomuotona narskuttelijoille suositellaan purentakiskoa.

– Purentakiskoja tehdään nykyään paljon, Sipilä vahvistaa.

Hammassuojan näköinen, yksilöllisesti tehty purentakisko suojaa hampaan kulumista ja ohjaa leukaa rentoutuneempaan asentoon. Kisko saattaa tuntua suussa aluksi omituiselta, mutta siihen tottuu nopeasti.

– Hammaslääkäri ottaa hampaista jäljennökset, joiden mukaan kisko valmistetaan. Valmis purentakisko sovitetaan ja viimeistellään, jotta se asettuisi suuhun mahdollisimman hyvin, Sipilä kertoo.

Apteekista saa myös tehdasvalmisteisia purentakiskoja, mutta niitä ei voi suositella pitkäaikaiseen käyttöön. Hyötyä on myös purentalihasten hieronnasta ja venyttelystä.

Unta häiritsevät ja stressiä aiheuttavat tekijät olisi hyvä eliminoida, vaikka se onkin varmasti helpommin sanottu kuin tehty.

Botoxia poskiin?

Monet klinikat tarjoavat narskutteluun helpotusta myös botoxista. Poskien purentalihaksiin pistettävä botuliinitoksiini lamauttaa lihakset, jolloin myös narskuttelussa tapahtuva lihasvoima vähenee.

– Botoxin kaltaista, lihaksia halvaannuttavaa hoitomuotoa käytetään vain ääritilanteissa, joissa muu hoito ei ole auttanut. Missään nimessä se ei ole ensisijainen hoitomuoto, Sipilä kertoo.

Lamauttava vaikutus kestää myös vain muutaman kuukauden, eikä sen pitkäaikaisvaikutuksista ole juurikaan tutkimusta.

Sipilä muistuttaa, että kaikki narskuttelu ei ole vaarallista. Se voi olla myös suojamekanismi.

– Esimerkiksi uniapneasta kärsiville leuan liike lisää nielutilaa ja auttaa siten hapensaantia. Refluksitaudissa, jossa vatsahapot nousevat ruokatorveen ja suuhun, bruksismi voi auttaa lisäämällä syljen eritystä.