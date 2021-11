Sakari nukkuu 80-kiloisen possun vieressä – eräänä yönä sattui välikohtaus ja torahammas upposi luuhun asti

Olen aina tykännyt antaa koirien nukkua sängyssä, ja sinne tuo 80-kiloinen possukin sujahtaa vällyjen väliin, kertoo Tarot-yhtyeen kitaristi ja nuoriso-ohjaaja Sakari Hietala.

Tarot-yhtyeen kitaristina tunnetun Sakari Hietalan sängyssä on öisin ruuhkaa.

”Minulla on aina ollut koiria. Kun viimeisin kuoli yli kymmenen vuotta sitten, sen hautaaminen koski sen verran, että en halunnut enää uutta. Vaimoni Nina alkoi googletella ja ehdotti minipossua. Eihän noin sekopäistä ideaa voinut tyrmätä.

Nexus täytti juuri kahdeksan. Se on jo meidän toinen possumme; ensimmäinen kuoli parivuotiaana sydänkohtaukseen. Terve, hyvin hoidettu possu voi elää parikymppiseksi.

Onhan se mahtava kaveri. Ei mikään erityisen mini: nämä ruotsalaisten jalostamat minipossut painavat 70–130 kiloa. Possu on äärimmäisen älykäs ja oppii mitä vain, mutta tekee ainoastaan sitä mitä haluaa.

Sillä on tiukat rutiinit. Jos aamupuuro ei ole täsmälleen oikeaan aikaan tarjolla, se huutaa niin kauan kunnes tarjoilu pelaa. Vaatii pitkää pinnaa kouluttaa possua – se on hyvin erilainen kuin koira juuri siksi, että siltä puuttuu miellyttämisen tarve. Sika kaipaa hellyyttä, mutta antaa sitä itse aika säästeliäästi.

” Tätä porukkaa ei oikein sotkan parisänky kestä.

Olen aina tykännyt antaa koirien nukkua sängyssä, ja sinne tuo 80-kiloinen possukin sujahtaa vällyjen väliin. Se käy aikaisemmin nukkumaan kuin minä, ja kun tulen sänkyyn, se on yleensä minun paikallani kasvot Ninaan päin. Se on tehnyt vuodevaatteista itselleen putken, josta näkyy vähän kärsää. Hirveällä röhkimisellä ja örinällä hän sitten vastahakoisesti siirtyy jalkopäähän. Silloin koira yleensä vääntäytyy jommankumman meistä tyynylle.

Kyllä minä siinä seurueessa nukun oikein hyvin. Mikäs sen mukavampaa kuin karvakamujen tuhina vieressä.

Otimme tosiaan sitten kuitenkin cockerspanielin possulle kaveriksi, joten meitä nukkuu nyt parisängyssä 95-kiloinen mies, yksi normaalipainoinen nainen, yksi 80-kiloinen sika ja 17 kiloa painava koira. Ei sitä oikein Sotkan parisänky kestä, ja taannoin rysähdimme yöllä lattialle, kun sängyn keskipuu katkesi. Eläimet pakenivat, me istuimme puolison kanssa v:n muotoisen sängyn välissä. Olin ihmetellytkin, miksi se tuntui joustavan enemmän kuin ennen.

Possu on todella hieno, siisti eläin. Se ei hikoile lainkaan ja tuoksuu lähinnä rouvan hajuvedelle, koska nukkuu häntä vasten. Se on rauhallinen nukkuja eikä pidä ääntä, jos ei näe unia. Välillä vähän kääntää kylkeä. Lämmin se on ja aika pistäväjouhinen.

Kerran se on upottanut yöllä torahampaan ukkovarpaaseeni. Löin unissani jalan sen kärsään, ja sian luonnollinen refleksi on iskeä hampaalla sivulle. Heräsin hirveään tuskaan: hammas upposi luuhun asti. Terveyskeskuksessa piti pari kertaa selittää, ennen kuin uskoivat.”

– Sakari Hietala, Tarot-yhtyeen kitaristi ja nuoriso-ohjaaja, Kuopio

