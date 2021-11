Näppäiletkö kännykkääsi yömyöhään, vaikkei pitäisi? Saatat sortua kostovalvomiseen – tästä on kyse ilmiössä, joka vaivaa etenkin nuoria aikuisia

Tsekkaa kalenterisi. Kostovalvominen on todennäköisempää, jos päivä tuntuu täyttyvän epäolennaisista asioist. Onko jokin tapaaminen tai asia, jonka voisi jättää kalenterista pois?

Laita muistutus tuntia ennen nukkumaanmenoa. Kun muistutus alkaa piristä, on aika aloittaa iltarutiinit ja rauhoittuminen. Tee jotain rentouttavaa, joka auttaa nukahtamaan.

Sammuta suoratoistopalveluiden automaattitoistot. Sarjojen ahmiminen kerralla on ihanaa, mutta se voi haitata nukahtamista. Kierteeseen jää helposti kiinni ja kuin huomaamatta sarjoja on tullut katsottua aamuyöhön. Kun seuraavan jakson joutuu itse näppäilemään käyntiin, on hiukan helpompi valita uni seuraavan jakson sijaan.