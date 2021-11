Hammaslääkärit kertovat, miten hoitavat omia hampaitaan – yhtä tuotetta ei suosittele kukaan

Hammaslääkärit suosivat tietysti fluorihammastahnaa. Mutta miten usein he vaihtavat hammasharjansa?

Kysyimme neljältä hammaslääkäriltä, mitä hampaidenhoitotuotteita he itse käyttävät.

Kaikki neljä hammaslääkäriä käyttävät sähköhammasharjaa, koska se on hyvä ja tehokas.

– Valitsen sähköhammasharjani uusimpien mallien joukosta. Varmistan, että harjakset ovat hyviä ja harjan pää on pyöreä, Kaj Karlsson kertoo.

– Sähköhammasharjan tulisi olla sekä pyörivä että sykkivä. On tärkeää, että harjassa on kummatkin liikkeet, Heidi Ekholm täydentää.

Koska sähköhammasharjaa ei voi ottaa esimerkiksi matkalle mukaan, hammaslääkärit omistavat myös tavalliset hammasharjat. Jokainen on yhtä mieltä siitä, että harjan tulisi ehdottomasti olla pehmeä.

– Monella on medium- tai hard-hammasharja, ja vauriot näkyvät suussa hampaiden kulumisena sekä ienrajan pakenemisena, Noora Sämpi sanoo.

Pehmeyden lisäksi Karlsson asettaa kriteeriksi, että varren pitäisi olla tarpeeksi tukeva, jotta harjasta saa tukevan otteen. Tanja Vuokko muistuttaa lisäksi vaihtamaan harjaa tarpeeksi usein.

– Hammasharja tulisi vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Hammaslääkärien checklist hammasharjaan:

Sähköhammasharja!

Hyvät harjakset ja pyöreä pää

Pyörivä ja sykkivä liike

Pehmeä harja (ei medium tai hard)

Tukeva varsi

Vaihda kolmen kuukauden välein

Fluori on hammastahnan tärkein ominaisuus

Myös hammastahnassa kaikilla hammaslääkäreillä löytyy yksi yhteinen kriteeri: sen tulee olla fluorihammastahna. Ksylitolistakaan ei ole haittaa.

– Fluori on hammastahnan tärkein ominaisuus, sillä se vahvistaa hampaan kiillettä ja antaa vastustuskykyä reikiintymiselle, Karlsson kertoo.

– Hammastahnassa on tarpeeksi fluoria, mikäli sen fluoripitoisuus on vähintään 1450 ppm (parts per million), Sämpi tarkentaa.

Vuokko välttää runsaasti vaahtoavia tahnoja. Vaahtoavat aineet ovat usein allergisoivia ja ärsyttäviä. Ekholm taas välttää hammastahnoja, jotka hankaavat, sillä ne voivat aiheuttaa kulumia.

– Yleensä tahnat, joissa on kovia rakeita, ovat hankaavia. Hankaavuutta kuvataan RDA-arvolla, joka lukee joissain tahnoissa, hän tarkentaa.

Hammaslääkärien checklist hammastahnaan:

Fluorihammastahna (1450 ppm)

Myös ksylitoli on hyvä ominaisuus hammastahnassa

Vältä runsaasti vaahtoavia tahnoja

Vältä hankaavia tahnoja (RDA-arvo alle 100)

Hammaslanka, -lankain ja silikoniset harjakset hammasvälein puhdistukseen

– Ei kannata uskoa mainoksia, joissa sanotaan, että hammasharja puhdistaisi hampaiden välit. Itse olen hammaslangan suurkuluttaja, Karlsson kertoo.

Hampaiden välien puhdistukseen on neljä vaihtoehtoa:

Tavallinen hammaslanka

Tikun päässä oleva lanka eli lankain

Harjatikku eli silikoninen tikku, jonka päässä on harjakset

Hammasväliharja, joka muistuttaa pulloharjaa

Hammaslääkärit suosittelevat lankainta, sillä tavallinen hammaslanka on hieman hankala käyttää. Tikun ja hammasväliharjan päässä olevat harjakset taas sopivat isompien välien puhdistukseen.

Hammaslangan tulisi olla sopivan paksuinen hampaiden välien kokoon nähden, ja litteä hammaslanka on parempi verrattuna pyöreään.

Kukaan ei suosittele suuvettä

Kukaan neljästä hammaslääkäristä ei käytä itse suuvettä, eikä suosittele sitä potilaillekaan.

– Se vain antaa kivan maun suulle. Toki on lääkinnällisiä suuvesiä. Toisaalta, jos suuvedessä on fluoria, ei siitä haittaakaan ole, kyllä sitä voi purskutella, Karlsson kertoo.

Sämpi muistuttaa, että monessa suuvedessä on alkoholia. Alkoholillista suuvettä on syytä välttää, sillä alkoholi kuivattaa suuta ja hajoaa suussa ja elimistössä asetaldehydiksi, joka on syöpää aiheuttava karsinogeeni.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla syyskuussa 2020.