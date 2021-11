Tinze twerkkaa työkseen, mutta se ei vielä riitä kunnossa pysymiseen – tältä näyttää tanssijan vauhdikas treeniviikko

Tanssija Tinze eli Tia-Maria Sokka, 31, käy salilla vain voidakseen tanssia enemmän.

”Elämä on niin perkuleen lyhyt, että pitää tehdä sitä, mistä nauttii – myös liikunnassa”, Tinze sanoo.

Twerkin ammattilainen Tinze käy salilla vain, jotta jaksaisi tanssia paremmin ja pidempään.

– Jotkut lajit ovat pakollisia pahoja, yksi twerkin suomalaispioneereistä virnistää.

Hän käy salilla treenaamassa, jotta kroppa kestäisi tanssin ja show-esitysten rasitusta. Lisäksi Tinze treenaa akrobaattisia temppuja. Juoksee juoksumatolla, jotta jaksaa tanssia entistä pidempiä aikoja. Venyttelee, jotta pääsisi vielä hulluimpiin asentoihin.

Tanssi on Tinzen suurin intohimo, ja se pyörii mielessä ensimmäisenä aamulla ja illalla viimeisenä. Tinzen tunneilla taas pyörivät kaikenikäiset ja -malliset peput.

– Twerkki on minulle hikeä, hauskanpitoa ja voimauttamista, Tinze kuvailee.

Twerkki muutti elämän

Laji muutti hänen on elämänsä seitsemän vuotta sitten. Sosionomin ja seksuaalineuvojan hommat saivat jäädä. Nyt Tinze pyörittää kahta omaa tanssikoulua, Helsingissä ja Tampereella.

Ennen twerkkiä Tinze hurahti reggaetoniin ja dancehalliin. Hyvä tekniikka on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on asenne: nainen saa olla seksikäs ja näyttää sen.

Tinze muistaa, että etenkin alkuaikoina twerkkaaja sai kuulla olevansa lutka ja tyhmä.

– Asenteet ovat muuttuneet, mutta joka päivä saa yhä oikoa, että nainen voi nauttia twerkistä, olla pienissä vaatteissa ja seksikäs sekä samaan aikaan koulutettu, viisas ja arvostettu.

Reisiltä vaaditaan paljon twerkissä.

Maanantai, päivistä parhain

Tinze tykkää myös lasketella, etenkin Lapissa. Vauhdin hurma viehättää, ja laskettelu on samalla yhdessäoloa perheen tai ystävien kanssa.

Maanantaisin Tinze viettää ystävänsä kanssa self care mondayta, jolloin käydään saunassa ja uidaan luonnonvedessä, talvella avannossa.

– Muut valittelevat, että maanantai on viikon paskin päivä. Minulle ei. Avannossa käyminen on hetkellinen shokki , mutta sen jälkeen on raukea olo koko kropassa – ja kaikki taas hyvin.