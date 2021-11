Moni ajattelee että lasta pitäisi yrittää viimeistään 35-vuotiaana – asiantuntija kertoo, mitä siinä iässä tapahtuu oikeasti

Omaa hedelmällisyyttä ei voi arvioida, mutta naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri kertoo, mistä voi saada pientä osviittaa asiaan.

Vieläkö ehdin saada lapsen?

Moni nainen on varsin tietoinen siitä, että jos raskaaksi tulo on haaveissa, pitäisi yrittäminen aloittaa mieluusti ennen 35 vuoden ikää. Yleisesti toisteltu uskomus on, että naisen hedelmällisyys eli mahdollisuus saada lapsia putoaa rajusti juuri tuossa iässä.

Onko peli pelattu, kun 35 napsahtaa mittariin?

Ei välttämättä, sillä asia ei ole niin suoraviivainen kuin moni ehkä luulee, sanoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Savolainen-Peltonen.

– Niin radikaalisti ei voi sanoa, että 35 vuoden ikä olisi äitiyden takaraja. Sen jälkeen todennäköisyys tulla luonnollisesti raskaaksi alkaa laskea jyrkemmin, mutta se ei tarkoita, etteikö raskaaksi olisi mahdollista tulla, ja moni tuleekin, Savolainen-Peltonen sanoo.

” Joillekin 35 vuotta voi olla takaraja, ja joillakin on vielä monta vuotta aikaa yrittää.

Kun puhutaan hedelmällisyystutkimuksiin perustuvista tuloksista, puhutaan keskiarvoista. On fakta, että ikä on hedelmällisyyden kannalta kaikkein merkittävin asia. Myös se on totta, että keskimäärin hedelmällisyys alkaa laskea selvästi 35 vuoden jälkeen, ja yli 40-vuotiaana naisen on keskimäärin melko vaikeaa tulla raskaaksi.

Lue lisää: Nyt puhuvat naiset, jotka eivät osaa päättää haluavatko lapsia – 10 asiaa, jotka mietityttävät eniten: ”Koen elämäni jo ilman lapsia kiireiseksi”

Yksilölliset erot ovat kuitenkin isoja. Toisilla hedelmällisyys voi laskea jo nuorempana, ja raskaaksi tuleminen voi olla vaikeaa vaikkapa jo 30-vuotiaana. Vastaavasti kaikki tuntevat naisia, jotka ovat tulleet luonnollisesti raskaaksi nelikymppisenä.

– Joillekin 35 vuotta voi olla takaraja, ja joillakin on vielä monta vuotta aikaa yrittää.

Periaatteessa raskaaksi tuleminen on mahdollista niin kauan kuin naisella on kuukautiskierto. Samasta syystä ehkäisyä on käytettävä vaihdevuosiin saakka, jos raskautta ei toivota.

– Karkeasti arvioituna 50 ikävuotta lähestyvistä naisista korkeintaan yksi sadasta voi tulla raskaaksi, jos vaihdevuodet eivät ole alkaneet. Yksilöllisiä eroja siis on. Yli 45-vuotiaanakin voi tulla luonnollisesti raskaaksi, se on vain hyvin harvinaista.

Ristiriitaisia tutkimustuloksia

Iästä ja hedelmällisyydestä puhumista vaikeuttaa se, että luonnollisen hedelmällisyyden tutkiminen on vaikeaa, jopa mahdotonta.

– Tutkijan näkökulmasta pitäisi rekrytoida iso joukko pareja, jotka aloittavat raskauden yrittämisen luonnollisesti, ja katsoa, miten heillä menee vuoden jälkeen. Tutkiminen olisi työlästä, sillä erilaiset muuttujat ja sekoittavat tekijät pitäisi ottaa huomioon, Savolainen-Peltonen sanoo.

Tutkimustuloksiin voivat vaikuttaa esimerkiksi harrastetun seksin tiheys ja ajoitus, miehen ikä tai ylipäänsä miehen hedelmällisyys. Silloin kun tutkitaan pariskuntia, tutkimustulos ei oikeastaan kerro naisen hedelmällisyydestä.

” Moni ehti innostua tuloksista, mutta ne eivät kertoneet koko totuutta.

Esimerkiksi vuonna 2013 tehdyssä tanskalaistutkimuksessa oli mukana pariskuntia, jotka yrittivät tulla raskaaksi luonnollisin menetelmin. Tutkimuksessa selvisi, että 20–34-vuotiaista naisista 84 prosenttia tuli raskaaksi vuoden sisällä, ja 34–40-vuotiaista tuli raskaaksi 78 prosenttia.

Moni ehti innostua tuloksista, mutta ne eivät kertoneet koko totuutta. Tutkimus kohdistui pareihin, ei pelkästään naisen hedelmällisyyteen. Lisäksi mukana oli sekä ensi- että uudelleensynnyttäjiä. Niillä naisilla, jotka eivät olleet synnyttäneet aiemmin, havaittiin paljon selvempi ikään liittyvä lasku hedelmällisyydessä.

Tunnettu ja hiljattain Lääkärilehdessäkin esiin nostettu ranskalaistutkimus on vuodelta 1984. Siinä naisille, joiden puolisoilla ei ollut siittiöitä, tehtiin inseminaatioita luovutetuilla siittiöillä. Näin pystyttiin sulkemaan pois siemennesteen laadun ja yhdyntätiheyden vaihtelun vaikutus raskaaksi tulemisen todennäköisyyteen.

Tutkimus osoitti, että raskaaksi tulon todennäköisyys laskee progressiivisesti iän myötä. Tutkituista naisista raskauden todennäköisyys oli noin vuoden jälkeen alle 31-vuotiailla 74 prosenttia, 31–35-vuotiailla 62 prosenttia ja yli 35-vuotiailla 54 prosenttia.

Mitä hedelmällisyydelle tapahtuu 35 vuoden iässä?

Mitä naisen hedelmällisyydelle sitten iän myötä tapahtuu?

Tyttölapsella on syntyessään kaikki munasolut valmiina. Niitä ei synny lisää, vaan niiden määrä vähenee syntymästä lähtien.

Lisäksi munasolujen laatu heikkenee iän myötä. Munasoluihin tulee herkemmin kromosomijakautumisen häiriöitä. Iän myötä on siis todennäköisempää on, että munanjohtimeen päätyy heikko yksilö. Ne voivat hedelmöittyä, mutta tällaiset raskaudet päättyvät usein varhaiseen keskenmenoon.

Iän myötä voivat lisääntyä myös muut raskauden alkamista heikentävät tekijät, kuten myoomat, polyypit ja endometrioosin aiheuttamat muutokset. Myös raskauteen liittyvät riskit, kuten raskausdiabetes ja pre-eklampsia ovat aiempaa tavallisempia.

– Suurin osa yli 35-vuotiaan naisen raskauksista menee ihan hyvin, mutta keskimäärin ongelmia tai komplikaatioita löytyy enemmän, Savolainen-Peltonen toteaa.

Raskaaksi voi siis tulla, mutta yrittäminen voi kestää pidempään.

Vaikeaa on myös ennustaa, milloin oma aika on niin sanotusti lopussa. Omaa hedelmällisyyden tilaa kun ei oikeastaan voi arvioida itse. Pientä osviittaa voi kuitenkin saada oman suvun naisilta.

– Ennenaikaisella munasarjatoiminnan hiipumisen taustalla voi olla myös geneettisiä syitä. Jos äidin tai isoäidin menopaussi on alkanut keskimääräistä aiemmin, voi se nostaa riskiä, että näin on myös omalla kohdalla. Naisen hedelmällinen ikä päättyy noin kymmenen vuotta ennen menopaussia.

Fakta Ensisynnyttäjien keski-ikä 31 vuotta Naisten keskimääräinen hedelmällisyyden huippu on noin 20–24-vuotiaana. Sen jälkeen hedelmällisyys alkaa laskea, mutta voi jatkua suhteellisen korkeana lähes 30-vuotiaaksi saakka, kertoo esimerkiksi Väestöliitto. Jyrkempi lasku alkaa viimeistään noin 35-vuotiaana. Samalla kuitenkin tiedetään, että lapsia yritetään yhä myöhemmin ja synnyttäjien keski-ikä on vuosien saatossa noussut. Viime vuonna synnyttäneiden keski-ikä oli 31,3 vuotta. Yleisimmin äiti oli 30–34-vuotias lapsen syntyessä. Viime vuonna 11 500 yli 34-vuotiasta naista sai lapsen Suomessa.

Lue myös: Puoliso ei halunnutkaan lasta – eron jälkeen Emma, 29, päätti hankkia vauvan yksin ja osti kolme erää siittiöitä

Lue myös: Kun kondomit kaivettiin esiin, Hannaa alkoi itkettää – eriävät lapsihaaveet olivat johtaa eroon, mutta sitten Antti-puoliso yllätti

Lue lisää: Hanna Gullichsen saa neljännen lapsensa yli nelikymppisenä ja kertoo nyt, miten ihmiset kommentoivat asiaa: ”Mitä helvettiä, minähän pidän lapsistani”

Lue lisää: Taina Latvala, 38, mietti vuosia, haluaisiko hän äidiksi – ystävä kysyi olennaisen kysymyksen, jonka jälkeen ajatus kirkastui