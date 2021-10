Kun Anu kävi läpi avioeroa, hän sai apua tietystä metodista – 6 askelta, joilla selviät kriiseistä

Joko tunnet psykologienkin tunnustaman DRAMMA-mallin? Sen avulla voi vahvistaa jaksamistaan ja selvitä kriiseistä. Anu Iisakkila pääsi sen avulla yli avioerosta.

Anu Iisakkila on kirjoittanut oppaan keinoista, joilla jokainen voi ohjata itseään kohti tasapainoa ja mielenrauhaa.

Kuin raskas paakku sementtiä olisi laskeutunut ympärille. Siltä kouluttaja ja joogaopettaja Anu Iisakkilasta, 43, tuntui vuosi sitten keväällä.

Pitkään mietitty avioero oli viimein vireillä. Korona kuritti yrittäjää, läheisen terveysongelmat huolettivat ja kaiken lisäksi käsikin murtui kauppareissulla. Mieli pyöritti loputonta huolten kelafilmiä, josta ei millään saanut ajatuksia irti. Anusta tuntui, että hän kävi niin ylikierroksilla, että tuntui mahdottomalta nukahtaa.

– Minulla on aina ollut herkästi reagoiva keho ja mieli. Olin siksi vuosien saatossa opetellut asioita, joilla saan itseäni rauhoitettua. Nyt oli pakko löytää niiden joukosta ne keinot, joiden avulla pääsisin aluksi edes hieman pinnalle.

Anu löysi hengitys- ja rentoutusharjoituksen: Jännitä lihakset, päästä vapaaksi. Hengitä syvään, puuskauta ulos. Sen avulla Anu sai iltaisin aivonsa vaihtamaan vaihdetta. Oli mahdollista nukahtaa.

Kun Anu sai nukuttua paremmin, myös hermosto ja mieli alkoivat rauhoittua ja ajatus kulkea.

Voimien palautuessa Anu alkoi kirjoittaa kirjaa keinoista, joilla ihminen voi itse ohjata itseään kohti tasapainoa. Hänen kirjansa Menolippu mielenrauhaan – kuusi avainta henkiseen hyvinvointiin (Otava) ilmestyi tänä syksynä.

Monet keinoista ovat tuttuja psykologienkin tunnustamasta DRAMMA-metodista, jota Anu oli jo ennen kriisikevättä kiertänyt opettamassa muun muassa työpaikoilla.

DRAMMA-mallia hyödyntämällä voi parantaa omaa valmiuttaan ottaa vastaan vaikeita tilanteita – eli kasvattaa resilienssiään.

– Ja jos on jo päällä se tilanne, että maailma kaatuu päälle tavalla tai toisella, DRAMMA-mallin avulla voi huomata asioita, joihin voi keskittyä, jotta voi palautua ja saada lisää voimavaroja, Anu kuvailee.

Malli lähtee siitä, että ihminen voi hyvin, kun hänen elämässään täyttyy kuusi tarvetta: irrottautuminen (detachment), rentoutuminen (relaxation), omaehtoisuus (autonomy), taidonhallinta (mastery), merkityksellisyys (meaning) ja yhteenkuuluvuus (affiliation).

Irti ajatusjumeista

Kun mieli voi hyvin, ajatukset ja tunteet kulkevat jatkuvassa virtauksessa, eikä mikään jää jumiin. Tulee ilon ja surun tunteita, tulee iloisia ajatuksia, outoja ajatuksia ja synkkiäkin ajatuksia. Yhteistä kaikille näille on, että niistä pääsee aina eteenpäin.

Stressaantunut ja ahdistunut mieli sen sijaan jää jumiin ajatuksiin ja tunteisiin. Sympaattinen hermosto sykkii jatkuvassa stressitilassa ja saa aivot ”tahmeiksi”. Mitä enemmän mieli pyörittää huoliajatuksia, sitä enemmän aivot jumittavat osaamatta vaihtaa vaihdetta. Ajatus paisuu ja voi muuttua kierrosten myötä yhä katastrofaalisemmaksi.

Siksi on tärkeä irrottautua, päästä tunnetilasta toiseen.

Yksinkertaisimmillaan se on taitoa saada ajatukset pois työpäivästä vapaa-ajalla.

Irrottautuminen on tärkeää myös silloin, kun toimintakyky ja energiat ovat alhaalla.

– Jos ei saa hermostoaan rauhoittumaan, jää helposti jumiin tunnetiloihin, joissa kaikki näyttää surulliselta ja huolestuttavalta. Operoiminen tällaisessa uupuneessa tilassa on vaikeaa. Siksi on tärkeää luoda väliin rauhan hetkiä, Anu sanoo.

Jos päässä pörrää kuin mehiläispesässä, siirtyminen keholliselle tasolle voi auttaa. Esimerkiksi alussa mainittu hengitysharjoitus on esimerkki kehollisesta harjoituksesta. Toinen yksinkertainen harjoitus on kehon ravistelu.

Myös pienet pysähtymisen hetket auttavat saamaan edes vähän helpotusta. Voi tarkastella itseään hetken ulkoapäin tai kirjoittaa paperille huolensa.

Suojele unta

Seuraava aste on rentoutuminen: se tarkoittaa rauhoittumista, kierrosten laskemista alas.

Aikuisella hermoston palautuminen vie aikaa, eikä sitä ole mahdollista suorittaa. Pahimman erokriisin hetkellä ei välttämättä ole edes voimia tai aikaa lähteä joka päivä luontoretkelle rentoutumaan.

Tärkeintä palautumisessa onkin unen suojeleminen. Jos siihen pystyy, pääsee jo pitkälle. Itse asiassa unilääketieteen asiantuntijoiden mukaan 95 prosenttia palautumisesta tapahtuu unessa.

Anua auttoi palautumaan se, että hän asetti hyvät unet etusijalle. Hän piti huolen siitä, että teki säännöllisesti jonkin rentouttavan harjoituksen, joka auttoi iltaisin rauhoittumaan ja lopulta nukahtamaan.

Anu järjesti itselleen tietoisesti myös pienempiä pysähtymisen hetkiä pitkin päivää. Kun hän teki tätä tarpeeksi pitkään, hän saattoi huomata, että hermosto pysyy paremmin rauhallisessa tilassa eikä käy ylikierroksilla. Ajatukset eivät vajonneet yhtä helposti syvälle synkkyyksiin, vaan mieli kirkastui. Hengitys muuttui pinnallisesta syvemmäksi ja rauhallisemmaksi. Kehon rentoutumisreaktio oli käynnistynyt.

Oman elämän mestariksi

Vaikeankin tilanteen keskellä on hyvä pystyä näkemään itselle merkitykselliset asiat arjessa. Jälkeenpäin ajateltuna Anulle kirjan kirjoittaminen oli juuri sitä.

– Vaikka oli sekavia ja vaikeita hetkiä, kirjaa kirjoittaessani tunsin, että teen jotakin tärkeää. Että joku muukin voi vielä saada jotain tästä, mitä nyt koen.

Kirjoittaminen oli Anulle myös taidonhallintaa: hän sovelsi jo osaamiaan asioita ja loi niistä jotain kokonaan uutta – eli kirjan.

DRAMMA-mallin M-kirjain tarkoittakin mestaruutta; ihmisen on aina hyvä hyödyntää tilaisuuksia oppia jotain uutta ja tehdä asioita, jotka vaativat yrittämistä.

Tämä lisää omaehtoisuuden tunnetta, sitä, että pystyy vaikuttamaan itse omaan elämäänsä. Tuntea olevansa itse oman elämänsä mestari.

Tekemisen suhteen on kuitenkin hyvä muistaa tasapaino, Anu muistuttaa.

– Kun on haastavassa elämäntilanteessa, on hyvä erityisen tarkasti ja myötätuntoisesti kuunnella itseään ja pohtia, onko oikea hetki lähteä opiskelemaan tai aloittaa uutta harrastusta. Taidonhallintaan kannattaa ehkä keskittyä enemmän vasta sitten, kun on saanut itseään edes hieman vedettyä ylös.

Myös omaehtoisuus on tärkeää. Masentunut kokee helposti, että hallinnan tunne omasta elämästä on kadonnut. Tuntuu turhalta yrittää mitään, kun mihinkään ei voi vaikuttaa.

Vaikka esimerkiksi ihmissuhteen päättyminen voi aluksi tuntua lamaannuttavalta, on lohduttavaa, että yleensä erokriisinkin keskellä pystyy vaikuttamaan moneen asiaan. Jos onnistuu edes hetkeksi irrottautumaan ahdistavien ajatusten luupista, omaehtoisuuden tunne lisääntyy.

Anu muistaa, että hän pystyi aina leikkimään lastensa kanssa. Leikkiminen tuntui merkitykselliseltä ja vastasi hänen arvojaan.

– Omaehtoiset asiat voivatkin olla hyvin pieniä, eikä niiden tarvitse heti olla suuria elämänmullistuksia.

Joskus vaikuttamisen tunne voi syntyä niinkin pienistä asioista, että voi itse päättää, milloin ja missä käyttää somea. Ilmoitukset voi panna puhelimesta pois päällä; jokaiseen kilahdukseen ei tarvitse reagoida. Voit aikatauluttaa kalenteriisi omaa aikaa 15 minuuttia tai tunnin. Jos energiaa on, voit päättää olla vähän hullu, ajaa pyörällä drive-iniin, shoppailla juhlamekossa tai katsoa elokuvia koko päivän.

Ota myötätunto vastaan

Kun Anu toipui avioerostaan, hän aluksi käpertyi itseensä. Hän oli sisäistänyt jostakin uskomuksen, että ihmisen pitää selviytyä kaikesta itse. Yhtenä päivänä ystävä tuli kylään ja halasi – ja Anu uskalsi ottaa vastaan lohdun ja lämmön.

– Se tuntui superhyvältä. Ymmärsin, että ystävät olivat koko ajan olleet siinä ja tarjonneet apuaan.

Ymmärsin, että ystävät olivat koko ajan olleet siinä ja tarjonneet apuaan.

Tämän jälkeen Anun oli entistä helpompi pyytää apua ystäviltään ja läheisiltään, eikä hän tuntenut siitä syyllisyyttä. Päinvastoin. Hän ymmärsi, että rakkaus on kantava voima ihmisten välillä.

– Eräässä tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin kuvittelemaan elämäänsä tulevaisuuteen, jossa kaikki on mennyt niin hyvin kuin kuvitella saattaa. Kaikkein eniten vastauksista nousi esiin juuri yhteenkuuluvuuteen liittyviä asioita.

Anu muistuttaa, että jos huolet tuntuvat murskaavilta, kannattaa hakeutua pienellä kynnyksellä hakeutua puhumaan ammattiauttajan kanssa. Niin hän on itsekin tehnyt.

– Avun pyytäminen muilta on tärkeä itsemyötätuntoinen teko.

Keskitysleirillä vankina ollut psykiatri Viktor Frankl on sanonut, että vaikka ihminen joutuisi kaoottisiin olosuhteisiin, hänellä on aina jäljellä yksi siivu vapautta: se on vapaus valita suhtautuminen vallitsevaan tilanteeseen. Jos sen pystyy tekemään, voimme ajatella, että toteutamme jo useampaa DRAMMA-mallin kohtaa: omaehtoisuutta, taidonhallintaa ja irrottautumista.

– Vaikka tuntuisi kaoottiselta, voin valita toimia elämässäni luottamuksesta enkä epäluottamuksesta ja pelosta käsin. Luotan siihen, että elämä kantaa, ja että maailma on lopulta enemmän turvallinen kuin turvaton paikka. Ja jos luottamus joskus häviää, niin sekin on aivan sallittua. Valitsen sen sitten uudelleen.

