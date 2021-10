Hyvä itsetunto ei olekaan avain onneen, sanoo psykologi – ja kertoo yhden harjoituksen, joka auttaa kohtelemaan itseään paremmin

Armollisia uutisia! Ei haittaa, vaikka kärsisitkin huonosta itsetunnosta. Kun alat treenata itsemyötätuntoa, itsetuntokin kehittyy.

Hyvää itsetuntoa pidetään usein onnellisuuden ja hyvän elämän mittarina. Ajatellaan, että hyvän itsetunnon omaava pärjää elämässään ja ihmissuhteissaan paremmin.

Psykologi Arto Pietikäinen haluaa kuitenkin romuttaa uskomuksen siitä, että hyvä itsetunto olisi avain onneen.

Hyvän itsetunnon tavoittelemisen sijasta paukut kannattaisi panna mieluummin itsemyötätunnon kehittämiseen. Sitä voi harjoitella – ja sen seurauksena usein itsetuntokin kohenee. Pietikäiseltä ilmestyi juuri kirja Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC.

” Ihmisellä voi olla hyvä ammatillinen itsetunto, mutta huono itsetunto parisuhteessa.

Pietikäisen mukaan hyvä itsetunto on huono mittari ylipäätään millekään, sillä se on riippuvainen siitä, millaisena ihminen itsensä kulloinkin näkee tai miten hän itseään arvioi.

– Itsetunto yhdistetään usein myös suorituksiin, ja se on sen takia hyvin haavoittuvainen. Silloin kun onnistuu, on hyvä ja itsetunto kohoaa. Sitten jos tavoitteita ei saavutakaan, kokeekin olevansa huono ja itsetunto laskee. Se on kuin vuoristorata.

– On hyvin tilannesidonnaista, miten koemme itsemme. Ihmisellä voi olla hyvä ammatillinen itsetunto, mutta huono itsetunto esimerkiksi parisuhteessa, Pietikäinen sanoo.

Miten kohtelet itsesi?

Kyse on siis enemmänkin siitä, pitääkö ihminen itseään esimerkiksi tarpeeksi lahjakkaana tai viehättävänä. Ei siitä, onko hän näitä asioita oikeasti.

Itsemyötätunto auttaa tarkastelemaan itseään kuitenkin hellemmin ja hyväksyvämmin. Se ei ole riippuvaista siitä, ovatko ajatukset itsestä hyviä vai huonoja.

Pettymykset ja epäonnistumiset kuuluvat elämään, ja hyväkin itsetunto voi kokea vaikeissa tilanteissa kolhuja.

Emme voi aina vaikuttaa elämässä tapahtuviin asioihin, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten kohtelemme itseämme.

Siksi itsemyötätunto on Pietikäisen mielestä kovaa itsetuntoa parempi perusta hyvinvoinnille.

– On hyödyllisempää opetella kohtelemaan itseään hyväksyvästi ja lohduttavasti sen sijaan, että pyrkisi vain ajattelemaan itsestä ja asioista positiivisesti.

” Mitä jos olisitkin tänään suvaitsevainen itseäsi kohtaan?

Itsemyötätunto auttaa suhtautumaan omiin heikkouksiin ja elämän kipupisteisiin hellästi ja ymmärtäväisesti. On ihan ok välillä mokata!

– Kannattaa pyrkiä näkemään ja hyväksymään omat heikkoudet merkkinä inhimillisyydestä. Kukaan ei ole täydellinen, eikä tarvitsekaan olla.

– Mitä jos kritisoimisen sijaan olisitkin tänään suvaitsevainen itseäsi kohtaan?

Kohtele itseäsi kuin kohtelisit parasta ystävääsi

Ei kannata panikoida, vaikka itsemyötätuntoa ei pystyisi heti osoittamaan itselleen. Sitä voi onneksi harjoitella. Hyvä itsemyötätuntoharjoitus on ajatella itseään parhaana ystävänään. Soimaisitko parasta ystävääsi samalla tavalla kuin soimaat itseäsi? Et takuulla. Ystävän kohdatessa vaikeuksia haluamme lohduttaa ja kannustaa.

Kirjoita lista arvoista, joiden mukaan haluaisit kohdella ystäviäsi. Haluaisitko olla ystävänä esimerkiksi anteeksiantava, avulias, myötätuntoinen tai rakastava? Mieti listaamiasi asioita. Pystyisitkö muuttamaan näkökulmaasi niin, että kohtelisitkin itseäsi kuin ystävää? Pyri kohtelemaan itseäsi listaamiesi arvojen mukaan. Kannattaa listata ylös esimerkkejä, miten arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassasi.

