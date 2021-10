Saiko läheisesi paniikkikohtauksen? Kysyimme, mitä silloin kannattaa tehdä ja mitä ei – yksi kommentti voi jopa lisätä paniikkia

Kolme paniikkikohtauksia saanutta naista kertoo 7 asiaa, mitä muiden olisi hyvä tietää kohtauksista ja miten toista voi tukea niiden aikana. Rauhoittumaan pyytäminen kannattaa unohtaa.

Vaikka joka viides ihminen saa elämänsä aikana paniikkikohtauksen, moni ei silti tiedä, miten kohtauksen saanutta läheistä voi auttaa tai tukea.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi rauhoittumaan pyytäminen tai tilanteen järjettömyyden painottaminen voi ehkä tuntua auttamiselta, mutta se saattaa todellisuudessa lisätä kohtauksesta kärsivän paniikkia entisestään.

Tästä syystä kysyimme kolmelta paniikkikohtauksia saaneelta, mitä he haluaisivat muiden tietävän kohtauksista ja miten kohtauksen saajaa oikeasti pystyisi auttamaan. Jokainen paniikkikohtauksen saanut on kuitenkin yksilö, eivätkä kaikki ohjeet siksi toimi välttämättä kaikkien kohdalla.

1. Rauhoittumaan kehottaminen ei auta

Viimeinen asia, mitä paniikkikohtauksen aikana kannattaa sanoa, on rauhoitu. Kukaan ei päätä saada paniikkikohtausta, joten sitä ei päättämällä saa loppumaankaan. Pahimmassa tapauksessa kohtauksesta kärsivä menee vain pahempaan paniikkiin, kun yrittää selittää, miksi ei pysty rauhoittumaan.

Mitä tilanteessa tulisi sitten tehdä?

Jokainen haastateltavamme koki, että tilanteen saa parhaiten rauhoittumaan, kun kuuntelee paniikkikohtauksesta kärsivän omia ohjeita. Jos hän pyytää antamaan tilaa, anna tilaa. Jos hän pyytää halaamaan, halaa. Osaa auttaa myös ajatusten ”harhauttaminen” eli huomion vieminen pois kohtauksesta tai sen aiheuttajasta.

2. Pysy itse rauhallisena ja pyri ymmärtämään

Jokainen haastateltavamme oli samaa mieltä myös siitä, että tilannetta rauhoittaa, kun toinen osapuoli pysyy kohtauksen aikana rauhallisena. Moni peräänkuulutti myös ymmärrystä ja empatiaa paniikkihäiriöistä kohtaan.

– Erityisen pahalta tuntuu asian vähättely. Eniten toivoisinkin muilta ihmisiltä ymmärrystä ja empatiaa, kertoo yksi haastateltava.

3. Asiat, jotka aiheuttavat paniikkikohtauksen, ovat harvoin rationaalisia

Paniikkikohtauksen voi aiheuttaa myös asiat ja ajatukset, joissa ei ole järkeä – usein myös kohtauksen saaja tietää sen. Kohtaus ei kuitenkaan lopu järkisyitä pohtimalla, joten kommentit kuten ”Nyt vain ajattelet järkevästi” tai ”Ryhdistäydy!” harvoin auttavat tilannetta. Pahimmillaan ne saattavat jopa aiheuttaa pahaa mieltä ja nolostumista, mikä puolestaan voi pahentaa vallalla olevaa ahdistusta.

4. Jokainen paniikkikohtaus ei näytä samalta

Paniikkikohtaus ei aina näytä samalta. Yksi voi kohtauksen saadessaan mennä lukkoon, toinen ei saa happea ja kolmas tuntee itsensä vieraaksi omassa kehossaan. On hyvä muistaa, että erilaisia oireita on yhtä monta kuin on paniikkikohtauksista kärsijöitäkin.

5. Fyysiset oireet ovat todellisia

Vaikka paniikkikohtaus alkaakin pään sisältä, ovat sen aiheuttamat fyysiset oireet totista totta. Esimerkiksi sydämen tykyttäminen, hengenahdistus ja pistokset vatsassa tapahtuvat oikeasti ja lisäävät paniikkia. Kun paniikkikohtauksesta kärsivä sanoo, ettei hän saa happea, on tunne oikea.

Jos paniikkikohtauksen saanut hyperventiloi, hän hengittää enemmän kuin pitäisi. Se johtaa veren happo-emästasapainon häiriöön. Kun veri muuttuu emäksiseksi, se aiheuttaa esimerkiksi rintakipua, puutumista, vapinaa ja voi johtaa jopa pyörtymiseen.

6. Paniikkikohtaus ei ole ylireagointia

Vaikka ulkopuolisesta panikointi saattaisikin joskus tuntua ylireagoinnilta, ei kohtauksissa todellisuudessa ole kyse ylireagoinnista tai teatraallisuudesta.

Kun paniikkikohtaukset ovat toistuvia ja ne häiritsevät arkea, kyse on paniikkihäiriöstä. Siitä kärsii noin 1–3 prosenttia aikuisista jossain elämänsä vaiheessa. Paniikkihäiriö on sairaus, jonka oireille eli paniikkikohtauksille paniikkihäiriöinen ei voi mitään.

7. Rauhoittavan lääkkeen ottaminen ei ole pillereiden popsimista

Kun paniikkikohtauksista kärsivä ottaa rauhoittavan lääkkeen ennaltaehkäistäkseen tai lääkitäkseen oireitaan, kyse ei ole mistään ”nappien napsimisesta”, vaan sairauden hoitamisesta. Osa paniikkikohtauksia saaneista kertoo joutuneensa välillä vitsailun kohteeksi, sillä rauhoittavilla lääkkeillä voi olla myös päihdyttäviä vaikutuksia.

– Vitsit ’pillereiden popsimisesta’ tuntuvat kohtuuttomilta, sillä hoidan lääkkeillä sairauttani. Kukaan tuskin kommentoisi samalla tavalla esimerkiksi diabeteslääkitystä, kertoo yksi haastateltavamme.