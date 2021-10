Katariina, 26, noudatti ruokavaliota, jolla pitäisi päästä sokerikoukusta kahdessa viikossa – näin siinä kävi

Katariina yritti selättää sokerinhimonsa, mutta oivalsikin kahden viikon aikana jotain aivan muuta.

Kohtuus kaikessa on lause, joka on aina ollut minulle kaikessa yksinkertaisuudessaan mahdoton. Kun annan jollekin asialle pikkurillin, se usein vie koko käden. Näin kävi myös sokerin kohdalla.

En kuitenkaan ole ainoa suomalainen, jonka sokerihammasta kolottaa kohtuuttomasti. Ravitsemusterapeutti Pirjo Saarnian mukaan kaltaiseni kevyesti liikkuvan naisen tulisi syödä enintään 50 grammaa lisättyä sokeria päivässä. Tilastojen mukaan keskimääräinen suomalainen kuitenkin nauttii päivittäiset sokerinsa lähes tuplana.

Irti sokerikoukusta

Saarnion mukaan sokerikoukusta voi kuitenkin irtautua. Hän lupaa kirjassaan Irti sokerikoukusta 2 viikossa (WSOY), että kovinkin sokerihiiri voi päästä kuiville.

Sokerikoukusta irtaantuminen tapahtuu kirjan mukaan niin, että kun kirjan teoriaosuus on luettu, on aika ryhtyä noudattamaan tiettyä ruokavaliota. Ruokavaliossa syödään viisi kertaa päivässä ja aterioita pitää syödä tasaisesti pitkin päivää. Itse söin valveilla ollessani noin kolmen tunnin välein.

Kirjassa on useita ateriaehdotuksia eri vuorokaudenajoille aamupalasta iltapalaan. Yhteistä näissä aterioissa on se, että missään ei ole lisättyä sokeria ja niissä otetaan huomioon proteiinin ja hiilihydraattien määrä sekä hiilihydraattien laatu. Esimerkiksi valkoista pastaa ei tulisi syödä.

Aikoinaan, kun käytin personal trainerin palveluita, ruokavalioni oli hyvin samantyyppinen. Esimerkiksi aamupalan puuroateria oli tismalleen sama: lautasellinen kaurapuuroa, desi marjoja, pari ruokalusikallista raejuustoa ja ruokalusikallinen pellavansiemenrouhetta. Tuolloin ruokavalion oli kuitenkin tarkoitus tukea treeniä.

Esimerkiksi tällaisia aterioita söin sokerikoukkuprojektin aikana yhdessä päivässä:

Aamupalaksi yllä kuvattu puuroateria.

Lounaaksi 120 grammaa lihaa/kasviproteiinin lähdettä, 1–2 dl uunijuureksia, 1 pala ruisleipää levitteellä ja reilusti salaattia, jonka sekaan 1 tl sitruunamehua ja 1 tl öljyä.

Välipalaksi hedelmä ja 3–5 saksanpähkinää.

Päivälliseksi 120 grammaa lihaa/kasviproteiinin lähdettä, 1–2 dl höyrytettyjä kasviksia, 1 pala ruisleipää levitteellä ja reilusti salaattia, jonka sekaan 1 tl sitruunamehua ja 1 tl öljyä.

Iltapalaksi 2 dl soijajogurttia, 1 dl marjoja ja pari saksanpähkinää.

Hyvästi herkuttelu?

Pistin kirjan opit todelliseen testiin ja elin Saarnion kaavaileman ruokavalion mukaan kokonaiset kaksi viikkoa. Matkan aikana koin paljon oivalluksia, joista yksi oli se, etten välttämättä haluakaan eroon koukustani.

1. päivä: Missä dopamiini?

Ensimmäinen päivä alkoi nihkeästi. Ilma on harmaa, pms vaivaa ja juuri alkanut työviikko tuntuu raskaalta. Tavallisesti hellisin itseäni suklaalla, mutta nyt joudun etsimään dopamiinini muualta.

Aloitan päivän syömällä aamupalan. En normaalisti syö aamuisin, joten huomaan heti selkeän muutoksen olotilassani. Oloni on energinen ja ravittu.

Muutaman tunnin kuluttua on jo lounaan vuoro. Huomaan, etten oikeastaan kerkeä edes tuntemaan nälkää. Seuraavaksi vuorossa on välipala, sitten päivällinen ja lopuksi iltapala. Jo ensimmäisenä päivänä ymmärrän, että nälkää en tule viikkojen aikana näkemään.

3. päivä: Kuivaa korppua

Säännöllinen syöminen on tehnyt hyvää keholleni. Ruokavalion yksipuolisuus on kuitenkin alkanut tökkimään. Vaikka lounasvaihtoja on yhteensä seitsemän, toistuu niissä kaikissa samat tuotteet: liha, muna, maitorahka ja kasvikset.

Huomaan myös, että jokaisen aterian keskiössä on proteiini ja liha. Kaltaiselleni kasvissyöjälle se tarkoittaa käytännössä kuivaa härkistä päivästä toiseen. Kalakeiton korvaaminen tofukeitollakaan ei varsinaisesti houkuta.

Katariina kertoo aiemmin korvanneensa aterioita herkuilla.

5. päivä: Kaipaan (pasta)kastiketta

Koen jo päässeeni yli päivittäisestä sokerin himosta, mutta kuiva ja yksipuolinen ruoka ei enää maistu. Pitkitän jatkuvasti lounaan ja päivällisen syömistä, mikä pidentää ateriavälejä ja aiheuttaa paitsi nälkää, myös himoja. Suklaanhimo on kuitenkin vaihtunut pastakastikkeenhimoon. Antaisin vasemman munuaiseni annoksesta pesto-sitruunapastaa! Se on kuitenkin kiellettyä, koska en saa syödä pastaa ja annoksessa ei olisi proteiinia.

7. päivä: Elämä pyörii ruoan ympärillä

Viikko on osoittanut, että ruokailu viidesti päivässä vie paljon aikaa. Aiemmin olen syönyt vain kaksi ateriaa vuorokaudessa, joten ruoan valmistamiseen käytetyt tunnit ovat nyt vähintään tuplaantuneet. Huomaan ajattelevani, että itse priorisoisin arjessa ennemmin montaa muuta asiaa. Ei siis ihme, että tasaisen ateriarytmin ylläpitäminen on tuntunut haastavalta.

9. päivä: Ensimmäinen repsahdus

Yhdeksän päivän jälkeen koittaa ensimmäinen repsahdus. Toisin kuin etukäteen ajattelin, suurin houkutukseni ei ollutkaan sokeri, vaan vehnä. Pasta on pyörinyt päässäni monta päivää ja nyt ratkesin. Se ei kuitenkaan kaduttanut! Kuka muka jaksaa syödä samaa kuivaa ruokaa päivästä toiseen? Todistan myös porttiteorian vääräksi: pasta ei johtanut suklaaseen.

12. päivä: Houkutukset on päihitetty

Kahden viikon kokeilu lähenee loppuaan ja ilokseni huomaan, että kykenen jo kävelemään kaupan karkkihyllyn ohi vilkuilematta sivuille. Sokerista irtaantuminen on ollut helpompaa kuin luulin.

14. päivä: Pyörrän päätökseni

Kahden viikon jälkeen sokerikoukku todella on selätetty. Olen huomannut, että makeanhimo hiipii takaisin vain silloin, kun päästän ruokailuvälit venähtämään liian pitkiksi.

Aionko jatkaa samalla tiellä? En missään nimessä. Syy on yksinkertainen: haluan nauttia ruoasta ja osa tätä nautintoa on vapaus valita. En halua luopua pastasta, sämpylästä tai suklaasta.

Vaikka ymmärrän, ettei kirjan ruokavalio ole luultavasti tarkoitettu loppuelämän ratkaisuksi, painotetaan kirjassa moneen otteeseen, että heikkokuituisia ja vähäproteiinisia ruokia on vältettävä, jos haluaa irti sokerikoukusta. Itse totesin, että haluan enemmin syödä ruokani kastikkeilla ja nauttia pitsasta.

Ei ehdottomuudelle

Näistä kahdesta viikosta jäi kuitenkin käteen myös paljon hyvää.

Opin, että suurin syy sokerihimooni on heittelevät verensokerit. Tästä syystä haluan ottaa tasaiset ruokailuajat osaksi arkeani.

Olen myös tunnesyöjä, joka kaipaa suklaan lohtua suruun ja kakkupalan loistoa juhlaan. Se on hyvä tiedostaa, vaikka se ei mielestäni ole yksiselitteisesti huono asia. Jos pari palaa suklaata parantaa päivääni, nautin ne jatkossakin. Elämän ei tarvitse olla ehdotonta.

