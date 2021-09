Yksi riippuvuus on kaikkein vaarallisin, ja jokainen on siihen taipuvainen – kuusi ratkaisua auttaa päästämään irti

Mieli tarttuu herkästi kiinni kaikkein kivuliaimpiin ajatuksiin. Pahimmillaan se voi olla kuin riippuvuus, mutta vatvomisesta voi myös opetella päästämään irti.

Oletko joskus huomannut, miten paljon aikaa käytät negatiivisten ja kivuliaiden asioiden ajatteluun? Kuinka usein pötkötät sängyssä hereillä ja käyt läpi kaikkea, mikä elämässäsi on huonosti tai mitä kurjaa sinulle on joskus tapahtunut? Todennäköisesti teet niin melko usein.

Et ole ainoa: Psychology Todayn artikkelin mukaan jopa 80 prosenttia ihmisten ajatuksista on negatiivisia ja 95 prosenttia itseään toistavia. Mitä ikävämpi kokemus on, sitä enemmän palaamme ajatuksissamme sen äärelle. Miksi olemme niin riippuvaisia negatiivisesta ajattelusta?

Kivusta tekee mieli pitää kiinni

Palaamme ikävien asioiden äärelle, koska yritämme muuttaa kurjia kokemuksiamme paremmiksi, kertoo psykologi ja sosiaalityöntekijä Nancy Colier Psychology Todayn sivustolla.

– Vatvomme, koska yritämme ymmärtää kipua. Jos saamme tietää, ketä voimme syyttää ja mitä ikävälle asialle voi tehdä, kaikki olisi taas hyvin. Kyseessä on paradoksi: pidämme kiinni kivusta, jotta keksisimme, miten siitä pääsee irti, Colier kertoo.

Huonojen kokemusten mukana tulee epämukavia tunteita. Niitä emme halua tuntea, joten mieli ohjaa meidät tutumpaan suuntaan: se käy läpi kivun aiheuttajaa ja sisältöä. Mieli ajattelee kipua mieluummin kuin tuntee sen.

Ikävien asioiden jatkuva ajattelu auttaa tuntemaan, että kyseiset asiat eivät tapahtuneet ilman syytä. Murehtiminen antaa kärsimykselle arvon ja merkityksen. Moni pelkää huomaamattaan, että jos lopettaisi vatvomisen, tulisi luopuneeksi kivusta ennen kuin se on todella tullut käsitellyksi.

Kivuliaat kokemukset kertovat tarinaa

Kipu on yhteydessä myös identiteettiin. Muistutamme itseämme kivuliaista kokemuksista, jotta voimme pitää yllä henkilökohtaista kertomusta itsestämme – siitä, mitä minulle on tapahtunut elämäni aikana ja mikä on minun tarinani. Usein juuri negatiiviset kokemukset opettavat ja kasvattavat eli tekevät ihmisestä sen, joka hän on.

Olemme usein niin kiinni ikävissä kokemuksissamme, että suorastaan rakastamme niitä – oli se sitten tiedostettua tai tiedostamatonta. Siksi niistä on vaikea päästää irti.

Toisaalta on saatu tutkimustuloksia myös siitä, että murehtiminen kannattaa, koska se voi auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Liiallinen vatvominen on kuitenkaan tuskin kenellekään hyödyllistä. Tosiasia on nimittäin se, että kielteinen ajattelu saa aikaan kurjan olon ja aiheuttaa enemmän kärsimystä kuin on tarpeen.

Miten vatvomisriippuvuudesta voisi päästä eroon? Colier ehdottaa kuutta ratkaisua:

1. Tiedosta ajatukset

Pinttyneestä tavasta voi päästä irti vasta, kun siitä on tietoinen. Yritä huomata ne hetket, joina tajuat aktiivisesti ajattelevasi kivuliaita ja ikäviä asioita. Tiedosta, jos negatiiviset ajatukset varjostavat mukaviakin hetkiä elämässäsi. Ymmärrä, että aiheutat kurjan olosi itse.

2. Myönnä, että jäit kiinni

Kun tajuat vellovasi taas kurjissa ajatuksissa, pysähdy hetkeksi. Ajattele tai sano jopa ääneen: ”oho, nyt jäin kiinni” tai ”taas teen tätä itselleni”. Ole hetki läsnä ja tiedosta lempeästi, että olet taas jämähtänyt kiinni kipuun ja negatiivisuuteen.

3. Tiedustele

Kysy mieleltäsi, mitä se yrittää saada aikaan houkutellessaan sinut toistuvasti masentavien ajatusten pariin. Mieti, mikä ajatusten tavoite on. Muistuttavatko ne kivusta, jota et halua enää ikinä kokea? Pelottaako sinua se, että voisit olla aidosti onnellinen?

Tavoite on siis olla utelias ajatustesi tarkoituksesta. Tekeekö vellominen sinusta rauhallisen tai parantaako se mielialaasi? Tuskinpa. Kun ensi kerralla ajattelet taas kivuliaita asioita, voit muistuttaa itseäsi siitä, ettei liiallinen ajattelu auta. Tiedät sen varmasti omasta kokemuksestasi.

4. Älä ajattele ongelmaa, vaan tunne se

Tunne, missä kipu tuntuu kehossasi. Miltä se tuntuu? Voit tunnustellessasi asettaa käden sydämesi kohdalle ja sanoa itsellesi jotakin kilttiä. Irrottaudu hetkeksi ajatuksistasi ja tunne taas kehosi.

5. Sano se ääneen: ”lopeta”

Kun huomaat lapsen tekevän jotain itselleen vaarallista, ensireaktiosi on todennäköisesti kieltää häntä napakasti. Colierin mukaan voimme oppia sanomaan ”ei” myös mielemme taipumuksille. Sano ”ei” tai ”lopeta“ ääneen, jotta kuulet ja koet sen voimakkaasti, etkä vain yhtenä äänenä muiden ajatustesi joukossa.

6. Kysy itseltäsi: mitä pahaa voi käydä, jos päästän kivusta irti?

Tutki, miksi ikävistä asioista irti päästäminen tuntuu mielestäsi vaikealta. Tee sitten tietoinen päätös siitä, ettet täytä tätä hetkeä menneisyydellä. Ole rohkea. Ymmärrä, että voit olla onnellinen juuri tässä hetkessä ilman, että sinun tarvitsee vatvoa ja yrittää muuttaa aiemmin tapahtuneita asioita.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla huhtikuussa 2019.

Lue myös: Manipuloitko huomaamatta itseäsi? 4 merkkiä, jotka paljastavat haitallisen ajatusmaailman – ja miten siitä pääsee eroon

Lue myös: 30-vuotias Anna löysi keinon, jolla ahdistus lievittyy nopeasti – testasimme neljä viikkoa sovellusta, joka on kuin mielen kuntosali

Lue myös: Asuuko sisälläsi Ulla Taalasmaa? Psykologi kertoo, miksi uteliaisuus on paljon muutakin kuin nuuskimista – ja hyväksi ihmiselle