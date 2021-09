Väärä kävelytekniikka altistaa monille ongelmille – näin saat selville, otatko liian pitkiä askelia

Onko sinullakin mielikuva kävelystä hissutteluhommana? Höpsis, nyt pannaan se harhaluulo kävelemään! Kävely saattaa olla jopa maailman paras kuntoilumuoto.

Tunnustan: olen aina vihannut kävelyä.

Mielestäni se on aivan liian hidas etenemistapa, ja liikunnan näkökulmasta totaalista ajanhukkaa. Jos haluan päästä paikasta toiseen, menen pyörällä. Jos haluan kuntoilla, juoksen, pelaan lentopalloa tai huhkin salilla.

Jos joku on kertonut harrastavansa kävelyä, olen lokeroinut sen mielessäni samaan kategoriaan vesijuoksun ja tuolijumpan kanssa: mielikuvissani ne ovat hissutteluhommaa, johon siirrytään, jos kroppa ei muuhun kykene.

Olen tietysti ollut pahan kerran väärässä. Kävely on nimittäin monien tutkimusten mukaan ihan ylivertainen kuntoilumuoto.

” Kävely on helppoa ja turvallista, mutta myös erittäin monipuolista ja tehokasta liikuntaa.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Harvardin huippuyliopiston viime vuonna julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että kävely on maailman parasta treeniä. Kävelystä povattiin jenkkien kansanterveyden pelastajaa.

Me suomalaiset olemme vannoneet kävelyn nimiin aina. Kansamme liikkumista kartoittavassa FinTerveys-tutkimuksessa kävelylenkkeily on aina pitänyt suosituimpien lajien ykkössijaa. Viimeisimmässä tutkimuksessa vuonna 2017 selvisi, että kuusi kymmenestä suomalaisesta harrastaa kävelylenkkeilyä. Korona on vain kiihdyttänyt kävelyn suosiota.

– Kävely on ihmisen luontainen tapa liikkua ja monella tapaa kuntoilun kuningaslaji, fysioterapeutti Heidi Kujander toteaa.

– Se on helppoa ja turvallista, mutta myös erittäin monipuolista ja tehokasta liikuntaa.

Oikea tekniikka palkitsee

Jokaisella on omanlaisensa kävelytyyli, mutta tekniikkaa on hyvä tarkastella silloin tällöin. Kun tekniikan hioo kuntoon, kävely tuntuu entistä miellyttävämmältä ja rullaavammalta. Huono tekniikka puolestaan altistaa monenlaisille tuki- ja liikuntaelinten ongelmille. Tärkeintä kävelytekniikassa on kuitenkin se, että kävely tuntuu luonnolliselta.

1. Seiso hyvässä ryhdissä lantionlevyisessä asennossa. Pää on vartalon keskilinjassa ja hartiat takana mutta rentoina. Keskivartaloon haetaan tuki aktivoimalla kevyesti vatsalihaksia. Selkä pysyy suorana, eikä lantio työnny eteen. Katse on suunnattu eteenpäin.

2. Ota askelia suoraan eteenpäin niin, että jalat pysyvät linjassa. Jalkateriä ei saisi päästää kiertymään. Askel rullaa koko jalkapohjan pituudelta. Kantapää käy pehmeästi maassa ja paino rullaa sieltä varpaille asti varvastyöntöön. Askeleella koko kehon paino on yhden jalan varassa. Siksi on tärkeää, että työntövaihe on pehmeä.

3. Varvastyönnön loppuvaiheessa on tärkeää, että pakara aktivoituu. Tätä voi kokeilla pitämällä kämmeniä pakaroiden päällä kävellessä. Tunnetko pakaran jännittyvän silloin, kun jalka suoristuu?

4. Askel ei saa olla liian pitkä, vaikka vauhti kasvaisikin. Harppomisen tunnistaa siitä, että etuvartalo painuu etukumaraan ja pakara-aktivaatio jää puuttumaan. Tekniikkaa kannattaa tarkastella aina siinä vaiheessa, kun lähtee kasvattamaan tahtia.

5. Sopivan reipas, kestävyyskuntoa selkeästi kasvattava kävelytahti on sellainen, että hiukan hengästyttää, mutta samalla pystyy juttelemaan.

6. Kävelijän kannattaa treenata myös lihaskuntoa. Lihaskuntoharjoittelua voi tehdä kuntosalilla, kuminauhoilla tai pelkästään oman kehon painolla kaksi kertaa viikossa. Tärkeimpiä treenattavia lihasryhmiä kävelyn kannalta ovat pakarat, etureidet, takareidet, keskivartalo ja nilkat.

Lue lisää: Naksautteletko kroppaasi? Fysioterapeutin mukaan ainakin yksi kehonosa tulisi jättää rauhaan: ”Voi jopa halvaantua”

Lue lisää: Tämä huima kyykkyhaaste pistää jalat ja ketteryyden koetukselle – pystytkö sinä tähän?