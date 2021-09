12 kuvaa julkkiksista, jotka antavat raskausarpiensa näkyä – tätä lisää, kiitos!

Venymisarpi, tiikeriraita, ihon oma design-tatuointi... Raskausarvilla on monta nimeä. Kokosimme yhteen kuvia julkkiksista, jotka eivät häpeile arpiaan.

Viime vuosina yhä useampi julkisuuden henkilö on pyrkinyt levittämään kehopositiivisuuden ja itsensä hyväksymisen sanomaa. Käsiteltyjen kuvien rinnalla esimerkiksi Instagramissa näkyy onneksi nykyään myös toisenlaista, aidompaa sisältöä: kaikenkokoisia kehoja, meikkaamatonta ja silottelematonta ihoa, aknea, karvoja – ja arpia.

Lue myös: Eikö sheivaaminen kiinnosta? 7 upeaa uikkarikuvaa todistaa, ettei karvoissa ole mitään hävettävää

Raskausarvet eli ihon venymäarvet ovat varsin tavallisia ja useimmilla niitä on, kehon koosta riippumatta. Suomen kielen nimitys raskausarpi on oikeastaan harhaanjohtava, sillä Terveyskirjaston mukaan arpijuovia syntyy yhdeksälle kymmenestä raskauden aikana, mutta lisäksi niitä on yli puolella nuorista naisista ja yli kolmasosalla nuorista miehistä. Arpia voi tulla, kun iho venyy raskauden, nopean kasvupyrähdyksen, lihomisen tai lihasten kasvamisen seurauksena.

Kokosimme alle kuvia julkkiksista ja somevaikuttajista, jotka ovat antaneet raskausarpiensa näkyä. Nämä kuvat muistuttavat siitä, että venymisarvet ovat luonnollinen asia, eikä niitä tarvitse hävetä tai peitellä. Antaa arpien näkyä!

Lady Gaga viis veisaa, vaikka rinnan venymäarvet näkyvät hänen julkaisemassaan kuvassa.

”Stretchies say hi” eli venymäarvet tervehtivät, kirjoitti malli Chrissy Teigen kuvaansa. Chrissyn sisäreisien arvet ovat muistutus siitä, että myös mallin mitoissa olevilla voi olla arpia.

Malli Ashley Graham julkaisi kuvan vartalostaan synnytyksen jälkeen. ”Sama minä, muutamia uusia tarinoita”, hän kirjoitti kuvan yhteyteen.

Ashley on esitellyt arpiaan usein Instagram-kuvissaan.

Näyttelijä Jameela Jamil tunnetaan myös aktivistina. Kuvatekstissään hän toteaa, että rintojen venymäarvet ovat normaali, kaunis asia, ja että hänellä on arpia joka puolella kehoaan.

– Ne ovat merkki siitä, että kehoni rohkeni ottaa lisätilaa yhteiskunnassa, joka vaatii meiltä ikuista laihuutta. Ne ovat kunniamerkkini siitä, että vastustan yhteiskunnan naismuodon aseistamista.

Kardashianin siskokset tunnetaan melkoisen siloitellusta somesisällöstään, mutta joskus hekin antavat arpiensa näkyä. Kourtney Kardashian on esitellyt lantionsa arpia somessa. Hän jakoi yllä olevan kuvan lifestylesivustonsa Pooshin Instagram-tilin kautta.

– Rakastan pikku raitojani, Kourtney vastasi, kun eräs kommentoija kiitti häntä muokkaamattoman kuvan julkaisemisesta.

Laulaja Lizzo julkaisee Instagram-tilillään jatkuvasti silottelemattomia kuvia itsestään – ja muistuttaa samalla siitä, että muhkurat ja vaikkapa käsivarsien arvet eivät tee kenestäkään vähemmän upeaa.

Muun muassa EastEnders-sarjasta tuttu näyttelijä Melissa Suffield julkaisi kuvan vartalostaan vuosi synnytyksen jälkeen.

Destiny’s Child -yhtyeestä tuttu laulaja Kelly Rowland esitteli takapuolensa arpia. Kuvatekstissään hän viittaa Kendrick Lamarin Humble-kappaleeseen, jossa lauletaan näin: ”I’m so sick and tired of the Photoshop / Show me somethin' natural like ass with some stretch marks.” Kyllä Kelly, mekin olemme kyllästyneitä Photoshopiin!

Kauneusvaikuttaja Kandee Johnson kutsuu reisiensä arpia nimellä thighlights.

– Pidän raskausarvista...rakastan nähdä niitä ihmisillä. Ne ovat kuin design-tatuointeja, hän hehkutti kuvatekstissään.

Somevaikuttaja Lexi Mendiola tunnusti, että jätti melkein yllä olevan kuvan julkaisematta ”tiikeriarpiensa” vuoksi.

– Sain itseni kiinni juuri ennen kuvan poistoa enkä voinut uskoa, että annoin itseni olla niin epävarma jostain niin luonnollisesta. Julkaisen tämän muistuttaakseni itseäni ja muita siitä, että niiden (arpien) vuoksi ei tarvitse stressata tai tuntea oloaan oudoksi.

Fitness-vaikuttaja Kayla Itsines kertoo olevansa ylpeä venymäarvistaan.

Lue myös: Martina Aitolehden lihavuuskommentti osoittaa, että kehopositiivisuus ymmärretään yhä väärin – tämän jutun lukemisen jälkeen asiassa ei pitäisi olla enää mitään epäselvää

Lue myös: Katariina, 25, kokeili ilmaisia kuvanmuokkausohjelmia ja järkyttyi siitä, kuinka helppoa oman ulkonäön muokkaaminen on

Lue myös: Voiko hoikkakin esitellä vatsamakkaraansa kehopositiivisuuden nimissä? Jenny Lehtinen kertoo, miksi sillä voi olla haitallisia seurauksia

Lue myös: Mitä ajattelisit, jos tätä kuvaa ei olisi käsitelty? 40 naista paljasti ihan tavalliset rintansa – kerromme nyt, miksi se hätkähdyttää yhä