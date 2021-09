Main ContentPlaceholder

Hyvä fiilis

Heidi, 35, kärsi epäterveestä ruokasuhteesta yli 20 vuotta – käynti ravitsemusterapeutilla sai Heidin oivaltamaan 3 asiaa, jotka hän haluaisi muidenkin tietävän

Ravitsemusterapian avulla Heidi on oivaltanut, että kaikki ruoka on sallittua, ruuasta kuuluu tulla kylläiseksi ja että ruoka on energianlähde, ei tapa kontrolloida.

Heidi kertoo, että oppi syömään tarpeeksi vasta 35-vuotiaana. Nyt jokaiseen päivään kuuluu myös jälkiruoka.

Ketoilua, karppaamista, keittokuureja. Heidi Mikander, 35, on elämänsä aikana kokeillut näitä kaikkia. – Aloin tarkkailla syömistäni ensimmäisen kerran 11-vuotiaana. 35-vuotiaana ymmärsin, että olen käytännössä stressannut syömistä aamusta iltaan lähes 25 vuoden ajan. Kun se iski tajuntaani, ymmärsin, että jonkin pitää muuttua. " Olen stressannut syömistä aamusta iltaan lähes 25 vuoden ajan. Hyviä ja huonoja ruokia Heidi kertoo käyneensä vuosien varrella läpi kaikki mahdolliset dieetit ja villitykset. Hänen syömistään ovat ohjailleet milloin Painonvartijoiden pisteytykset, milloin kuntosalien ilmaiset ruokasuunnitelmat. – Jokainen kokeilemistani dieeteistä on vääristänyt ruokasuhdettani entisestään. Päähäni on esimerkiksi muodostunut huonojen ruokien lista, joita en saanut syödä. Jos söin näitä huonoja ruokia, koin itseni surkeaksi tai epäonnistuneeksi. Heidin mukaan esimerkiksi kerma oli hänen "huonojen" ruokiensa listalla. – Ruoka oli automaattisesti pahaksi, jos se sisälsi kermaa. En myöskään voinut syödä kokonaisia kananmunia, sillä keltuaisissa oli liikaa kaloreita. Myös Heidin käsitys aikuisen ihmisen aterioista oli vääristynyt. Hän kertoo syöneensä vuosikymmeniä liian pieniä annoksia ja nähneensä nälkää. – En koskaan ollut aterioiden jälkeen kylläinen. Yleensä se johti siihen, että napostelin iltaisin. " Oli huojentavaa kuulla, kun ammattilainen kertoi, että sinä saat syödä. Kolme tärkeää oivallusta Heidi kertoo kokeneensa valtavaa helposta jo ensimmäisen ravitsemusterapiakäynnin aikana. – Kun on elämänsä kuullut vain, että älä syö tätä ja välttele tätä, niin oli oikeasti huojentavaa kuulla, kun ammattilainen kertoi, että sinä saat syödä. Heidi kertoo terapiakäyntien saaneen hänet oivaltamaan kolme asiaa: 1. Kaikki ruoka on vain ruokaa. Heidi kertoo, että ensimmäiseksi ravitsemusterapeutti kehotti häntä heittämään kaikki vanhat ruokakäsitykset ja -uskomukset roskakoriin. – Yritän nyt oppia ajattelemaan, että ruoka on vain ruokaa, oli kyse sitten kakusta tai porkkanasta. 2. Ruuasta kuuluu tulla kylläiseksi. – Olen oppinut syömään aikuisen ihmisen annoksia. On ihanaa, kun tunnen lounaan jälkeen olevani kylläinen. Ennen söin niin pieniä annoksia, että olin jatkuvasti nälkäinen ja pohdin, milloin saan syödä seuraavan kerran. 3. Syön jaksaakseni, en laihtuakseni. Heidi kertoo, että laihdutuskulttuurin parissa eläneenä hän on oppinut ajattelemaan, että ruoka ja liikunta ovat tapoja kontrolloida omaa ulkonäköä. – Nyt opettelen suhtautumaan ruokaan energianlähteenä, jota tarvitsen, jotta jaksaisin tehdä asioita. Se ei ole helppoa, sillä olen nähnyt ruuan vuosia asiana, joka arvottaa minut ihmisenä. Olen kuitenkin jo ottanut isoja harppauksia ja voin paljon paremmin.