Jenni Kokanderin kolumni: Laitoin Instagramiin kuvan pötkyläksi paisuneesta sormestani – viestikanavat täyttyivät ja järkytyin, mitä ihmiset joutuvat sietämään

Kun Jenni Kokander kertoi somessa, ettei hänen hyttysherkkyyttään oteta vakavasti, viestikanavat täyttyivät vertaiskokemuksista. – Kamalinta on, jos suruja tai huolia yritetään pienentää vähättelemällä, Jenni kirjoittaa kolumnissaan.

Pari päivää sitten selasin puhelintani sohvalla, kun tunsin hyttysen etsivän sormestani kohtaa, johon tuikata piikkinsä. Jouduin jahtaamaan häirikköä vain hetken, koska olen melko taitava hyttysten metsästäjä. Se johtuu siitä, että olen allerginen hyttysenpistoille.

Arvatenkin joku siellä jo leimasi minut hysteeriseksi kaupunkilaiseksi, joka säikähtää pikku kutinaa. Joku ehkä jo kirjoittaa minulle viestiä kertoakseen, ettei pistosta kannata raapia, niin se menee itsestään ohi. Juuri tästä syystä en voinut vastustaa kiusausta laittaa Instagramiin kuvaa sormestani, joka paisui hetkessä valtavaksi pötkyläksi. Kerroin stoorissani myös sen, miten ärsyttävää on, kun hyttysherkkyyttäni ei oteta vakavasti, vaan sen ajatellaan olevan vain jatkoa muille prinssessamaisille piirteilleni.

Ilahduin suuresti, kun viestikanavani täyttyivätkin vertaiskokemuksista. Samalla järkytyin siitä, mitä kamaluuksia ihmiset joutuvat sietämään. Minä saan pahimmillaankin vain vähän kuumetta tai turvonneet huulet ja silmät, jotka saa antihistamiinilla kuriin.

Yhdessä tarinassa kertoja oli joutunut pistämään Epipeniä reiteensä sukulaismummon kommentoidessa vieressä ”sinä se oot varsinainen komeljanttari, kun pitää pörriäisin pistosta järjestää tämmöinen esitys”. Toinen kertoi, kuinka hänen keliakiansa rinnastetaan jatkuvasti velipuolen sipulikammoon ja miten häntä kehoitetaan vähän väliä maistamaan vastaleivottua pullaa – jos se ripuli ei tällä kertaa yllättäisikään? Kolmas avautui, miten hän joutuu toistuvasti selittämään, ettei hänen lapsesta asti sairastamansa ykköstyypin diabetes parane sillä, ettei hänelle tarjota juhlissa kakkua.

” Varmaan jokainen tuntee ihmisen, jonka masennusta on pidetty saamattomuutena.

Usein on todella raskasta kertoa ääneen, jos ei voi tehdä tai syödä jotakin. Ihan vain sen toteaminen, ettei halua tulla saunaan, koska kärsii matalasta verenpaineesta ja kuumassa alkaa pyörryttää, saattaa aiheuttaa kiusallista vänkäämistä.

Kamalinta on, jos suruja tai huolia ei oteta tosissaan tai niitä yritetään pienentää vähättelemällä. Varmaan jokainen tuntee ihmisen, jonka masennusta on pidetty saamattomuutena. Olen todistanut tilannetta, jossa lapsettomalle on tokaistu, että ”nauti vapaudestasi” ja nähnyt, miten koiransa juuri haudannutta on ”lohdutettu” neuvolla ottaa nopeasti uusi, koska kyllä ”minuakin harmitti, kun Audi meni lunastukseen, mutta nyt tämä uusi tuntuu jo rakkaammalta”.

Olen joskus varmasti itsekin syyllistynyt kommentoimaan toisen surua tai sairautta tahdittomasti, kun tarkoitukseni on ollut piristää. Mutta mitäpä jos kuuntelisimme toisiamme ja tiedostaisimme sen, että harvemmin ihmiset keksivät itselleen elämäänsä rajoittavia olosuhteita?

On oltava kiitollinen, jos tietää omien pääkipujen menevän pois lämpimällä kauratyynyllä, mutta tällä kokemusasiantuntijuudella ei kannata ryhtyä neuvomaan ihmistä, jolla on krooninen migreeni.