Nyt selvisi, onko julkinen vessa niin törkyinen kuin luulet! Mikrobiologian professori kertoo tyhjentävät vastaukset 5:een hygienian ikuisuuskysymykseen

Pitääkö pöntön kansi vuorata paperilla? Tarttuvatko bakteerit ovenkahvoista? Mikrobiologian professori Per Saris kertoo, missä hygieniaan liittyvissä uskomuksissa on perää, missä ei.

Millä sinä tartut ovenkahvoihin julkisissa vessoissa? Sillä on väliä, kertoo mikrobiologian professori Per Saris.

Moni toimii arjessaan erilaisten hygieniaan liittyvien uskomusten mukaisesti. Pöpöjä välttääksesi olet saattanut esimerkiksi avata ovia hihalla tai kyynärpäällä tai toimittaa tarpeesi pöntön yllä kyykäten, koska julkinen pytty on takuulla sairaan likainen. Mutta onko uskomuksissa mitään totuuspohjaa? Nyt se selviää!

Pyysimme mikrobiologian professori Per Sarista vastaamaan mieltä kaihertaviin hygienian ikuisuuskysymyksiin aina käsienpesusta vessan vetämiseen.

1. Julkiset vessat ovat niin likaisia, että wc-istuin kannattaa vuorata paperilla ennen pöntölle istumista.

– Uskomus siitä, että julkiset vessat ovat niin älyttömän likaisia, että niissä pitäisi toimia normaalista poikkeavalla tavalla, on jo itsessään väärä. On toki luonnollista, että silmin nähden törkyistä istuinta tekee mieli pyyhkiä tai vuorata paperilla. Pöpöiltä suojautumisen kannalta pöntön vuoraamisella ei kuitenkaan ole juuri merkitystä, sillä riski saada jokin tauti siitä, että takapuoli on koskettanut pyttyä, on kohtuullisen pieni.

Toisin sanoen bakteerien leviäminen wc-istuimelta vaatii sitä, että on ensin koskenut takapuoleen ja siitä suoraan kasvoihin tai suuhun pesemättä käsiään välissä. Jos kädet tulee pestyä asianmukaisesti vessassa asioinnin jälkeen, ei ole syytä huoleen.

– Sen sijaan enemmän riskejä piilee muissa vessan pinnoissa, kuten hanassa, ovenkahvassa tai pöntön vetonupissa, koska niihin saatetaan koskea pesemättömillä käsillä.

Saris muistuttaa, että myös pöntön vuoraamiseen liittyy riski, jota ei heti tule ajatelleeksi.

– Kun paperia asettelee istuimelle, kädet saattavat hipaista pöntön reunaa ja napata mukaansa bakteereja ja viruksia. Myös pöntön kansi kannattaa laskea alas paperin avulla, jotta vältytään suoralta kosketukselta likaiseen kanteen.

2. Käsiä ei kannata kuivata puhallinkuivaajalla, sillä se on epähygieenisempää kuin käsipaperiin pyyhkiminen.

– Tämä on totta monellakin tapaa. Ensinnäkin puhurin ilma levittää bakteereja ympäriinsä. Monesti puhallin myös jättää kädet hieman märiksi, ja kosteat kädet ovat otollinen elinympäristö esimerkiksi norovirukselle. Lisäksi ilmakuivauksesta puuttuu paperin hankaava voima, joka irrottaa mikrobeja iholta mahdollistaen niiden tarttumisen paperipyyhkeeseen.

Tutkimuksissa on osoitettu, että käsien pyyhkiminen paperiin jättää iholle vähemmän pöpöjä kuin puhallinkuivaus.

3. Bakteerit voivat tarttua ovenkahvoista ja siksi julkisilla paikoilla kahvaan tulisi tarttua hihalla tai kyynärpäällä.

– Kyllä, sillä vessan pinnoilla piilee hyvin suurella todennäköisyydellä norovirusta ja ripulia aiheuttavia bakteereja, kuten salmonellaa. Parin sekunnin kosketus riittää vallan hyvin bakteerien leviämiselle. Siksi vessan vetäminen, valojen sammuttaminen ja oven avaaminen kannattaa tehdä kaikkein mieluiten paperipyyhkeellä. Hihasta pöpöt voivat kulkeutua käsiin ja sitä kautta suuhun.

4. Jos saippua on loppu, on käsien pesu yhtä tyhjän kanssa.

– Käsienpesu ilman saippuaa ei ole suinkaan hyödytöntä, vaikka toki saippua edistää osaltaan mikrobien irtoamista ihosta ja osa kuoleekin saippuan vaikutuksesta. Haitallisten mikrobien määrä käsissä vähenee ilman saippuaakin, kunhan käsiä pesee ja hankaa veden alla kunnolla ja lopuksi vielä pyyhkii ne huolellisesti.

Kaikkiin bakteereihin ja viruksiin pelkkä vesipesu ei kuitenkaan riitä, joten riskien minimoimiseksi parasta olisi lisätä lopuksi käsidesiä.

– Tämä menettely vastaa pitkälti sitä, että käytössä olisi ollut saippuaa – ero riskien kannalta ei ole kovinkaan suuri.

5. Vessaa ei saa missään nimessä vetää kansi auki, koska huuhteluvesi voi lennättää pöpöt jopa metrien päähän.

– Pitää paikkaansa. Jos vessa vedetään kansi auki, mikropisarat leviävät ympäri huonetta hyvinkin kauas. Ei ole paikkaa, johon pisarat eivät yltäisi – kaikilta vessan pinnoilta voi saada viruksia ja bakteereita.

