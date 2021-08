Suomalaisten vatsaongelmien yleistymiselle on kaksi syytä – asiantuntija kertoo, mikä auttaa oikeasti moniin vatsaongelmiin

Olipa kerran tyttö, jolla oli aina vatsa kipeä. Kuulostaako tutulta tarinalta? Yhä useampi meistä kärsii jatkuvista vatsavaivoista. Onko ihmiskunnan suolisto menossa rikki vai missä on vika?

Monenko tähden kakka? Meillä lähipiirissäni on jo vuosia ollut tapana arvioida kakkakäynnit. Kun joku tulee veskistä isolta hädältä, hän antaa visiitilleen arvosanan asteikolla ykkösestä vitoseen ja kertoo sen muille.

Tapa on aiheuttanut ulkopuolisissa huvitusta ja ällötystä, mutta siinä on pointtinsa: vatsantoiminta kertoo paljon terveydentilastamme. Viiden tähden kakka on yksi merkki siitä, että elimistö voi hyvin. Surullista kyllä, huippuarvosanat ovat lähipiirissäni harvinaisuus. On ärtyvää suolta, stressivatsaa, keliakiaa ja Crohnin tautia – siis tähdenmiinustajaa moneen lähtöön.

Tähtiluokittelu on toiminut myös hyvänä keskustelunavaajana. Kun omista massuvaivoista puhuu avoimesti, saa lähes aina vertaistukea. Vatsapulmat tuntuvat olevan nykyisin enemmän sääntö kuin poikkeus.

Onko ilmiö totta vai pelkästään median tai markkinakoneiston luoma illuusio? Onko ihmiskunnan suolisto oikeasti menossa rikki?

– Ei ole, gastroenterologian professori Perttu Arkkila toteaa, mutta lisää heti perään:

– On kuitenkin totta, että vatsavaivaisten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä räjähdysmäisesti meillä Suomessa ja muissa länsimaissa.

Tutkimusten mukaan nykyisin jo yli kolmannes suomalaisista kärsii säännöllisesti vatsantoimintaan liittyvistä ongelmista. Dramaattisin esimerkki ovat tulehdukselliset suolistosairaudet, joihin sairastuneiden määrä on moninkertaistunut 90-luvulta tähän päivään.

– 30 vuotta sitten Suomessa oli noin 5 000 Crohnin tautia ja haavaista paksusuolentulehdusta sairastavaa, kun heitä on tänä päivänä yli 50 000. Uusia diagnooseja tehdään vuosittain 2 000.

Google ajaa lääkäriin

Mikä hemmetti massujamme sitten vaivaa?

Arkkilan mukaan syy vatsavaivojen yleistymiseen on kaksijakoinen. Tulehduksellisten suolistosairauksien tapauksessa sairaustapausten määrä on aidosti kasvanut. Aiheuttajaa on etsitty niin geeniperimästä kuin länsimaisesta ruokavaliosta, mutta perimmäinen syy on edelleen mysteeri. Uskottavin teoria liittyy liialliseen hygieniaan, joka sekoittaa elimistön puolustusmekanismit aiheuttaen suolistoon tulehdustilan.

– Nähtäväksi jää, kiihdyttääkö korona tulehduksellisten suolistosairauksien yleistymistä entisestään. Hygieniataso kun on noussut vieläkin korkeammaksi.

Ilmiöllä on kuitenkin myös toinen puoli.

Aiemmin vatsantoiminta oli jonkinasteinen tabu. Ongelmista ei juuri puhuttu eikä apua haettu. Ajateltiin, että vatsassa kuuluukin olla tuntemuksia ja oireita.

Nyt on toisin. Lääkäriin hakeudutaan matalalla kynnyksellä, ehkä liiankin matalalla.

– Nykyihminen tarkkailee itseään paljon aiempaa enemmän. Lisäksi tietoa on tarjolla enemmän kuin tarpeeksi, Arkkila sanoo.

– Vatsaongelmien määrä ei ole siis varsinaisesti lisääntynyt, vaan niihin haetaan herkemmin apua.

Jep, tämän tunnistan ja tunnustan.

Olen googletellut vatsaoireitani ahkerasti. Ripulia, turvotusta, kipuja, milloin mitäkin. Hakutulosten joukosta silmieni eteen on yleensä valikoitunut sana suolistosyöpä. Ei sinänsä ihme, että on tullut kiire lääkäriin.

Oireilleni ei koskaan löytynyt varsinaista syytä, vaan kyse oli niin kutsutusta toiminnallisesta vatsavaivasta. Toiminnallisilla vatsavaivoilla tarkoitetaan maha-suolikanavan oireita, joihin ei tutkimuksissa löydetä mitään elimellistä tekijää.

Tarina on tyypillinen.

Toiminnallisista vatsaoireista yleisin, ärtyvän suolen oireyhtymä eli lyhennettynä IBS, on diagnosoitu joka kymmenennellä suomalaisella. IBS on niin yleinen vaiva, että sitä on kutsuttu uudeksi kansantaudiksemme.

Toiminnallisten vatsaoireiden aiheuttaja jää usein mysteeriksi, eivätkä muutokset elintavoissa välttämättä auta. Arkkilan mukaan monelle tulee yllätyksenä, ettei parantavaa hoitoa ole olemassa. Oireita voi koettaa lievittää vain muuttamalla elämäntapojaan.

– Harvoin löydetään yksittäinen ruoka-aine, joka aiheuttaisi oireet, ellei kyseessä ole esimerkiksi keliakia. Yleensä oireet ovat monen tekijän summa, johon liittyy ruokavalion lisäksi esimerkiksi uniongelmia, passiivisuutta ja stressiä.

Arkkila odottaa mielenkiinnolla tutkimuksia siitä, miten korona-aika ja etätyö ovat vaikuttaneet toiminnallisten vatsavaivojen esiintymiseen. Hänen oletuksensa on, että vaivat ovat vähentyneet.

– Kotona saa nimittäin päästellä suolikaasuja vapaammin kuin toimistossa.

Ongelmana raju rajoittaminen

Vatsaoireet ovat veemäinen seuralainen ja niistä halutaan epätoivoisesti eroon. Siksi suoliston hyvinvointi lienee yksi vuosituhannen suurimmista terveystrendeistä.

Vatsantoiminnan ja suolistoflooran yhteyttä terveyteen on tutkittu kiihtyvällä tahdilla ja media on toistanut ”suolisto on toiset aivot” -mantraa väsymykseen asti. Lääkkeeksi vatsavaivoihin on tarjottu kaikkea ulosteensiirroista probiootteihin. Usein vinkit koskevat kuitenkin vatsaystävällisiksi mainostettuja ruokavalioita.

– Osa suosituksista on oikeasti hyödyllisiä, kuten kuidun lisääminen ruokavalioon. Mutta ongelmiakin on.

Arkkila on huomannut, että moni lähtee rajoittamaan syömistään liikaa ja ruokavalio muuttuu yksipuoliseksi. Saman tekevät muutkin trendiruokavaliot, kuten comebackin tehnyt ketoilu. Raju ruokien rajoittaminen saattaa pahentaa vatsaoireita ennestään.

– Kun ruokavaliota sitten koettaa laajentaa, oireet lisääntyvät. Noidankehä on valmis.

Esimerkistä käy myös FODMAP-ruokavalio, jota suositellaan yleisesti toiminnallisista vatsaongelmista kärsiville. Siinä vältetään tiettyjä hiilihydraatteja, jotka tuottavat paksusuolessa runsaasti suolikaasuja. Vältettävien ruoka-aineiden lista on pitkä. Ongelmia tulee, jos kaikki listan ruoka-aineet jäävät pysyvästi pois ruokavaliosta.

– FODMAP:ia voi kokeilla kuukauden ja jatkaa toisen, jos siitä on apua. Sen jälkeen tulisi kuitenkin palata asteittain takaisin normaaliin. Ideana on kartoittaa ne ruoka-aineet, jotka aiheuttavat eniten oireita, ja rajoittaa vain niiden määrää.

Arkkila suosittelee jokaiselle mahdollisimman monipuolista ruokavaliota, eivätkä vatsavaivaiset tee poikkeusta. Kuitua saisi olla suositusten mukaan, eli 25–35 grammaa päivässä. Jos kuidunsaanti on aiemmin ollut vähäistä, kannattaisi määrää nostaa hitaasti. Annosta kannattaa nostaa mieluummin viikon välein kuin päivittäin, jotta vatsa ehtii tottua.

– Monet hyvät kuidunlähteet, kuten täysjyväviljatuotteet, ovat myös potentiaalisia vatsaoireiden aiheuttajia. Apteekista saa kuituvalmisteita herkkävatsaisille.

Oire on ihmiselle todellinen

Onko viiden tähden vessakäyntien metsästäminen turhamaista? Eikö vatsavaivoista saisi valittaa, jos ne ovat useimmiten vaarattomia eikä ratkaisua löydy?

Arkkila myöntää, että monet terveydenhuollon ammattilaiset kokevat lievien vatsavaivojen takia lääkärillä ramppaamisen turhauttavana. Hän itse ajattelee, ettei maallikko voi tarkasti tietää, mitä oireiden taustalla on.

– Oire on ihmiselle todellinen ja usein se haittaa merkittävästi elämänlaatua. Lääkäreillä olisi paljon opittavaa siinä, että oireet otettaisiin tosissaan.

Arkkila muistuttaa, että on olemassa vatsaoireita, joiden takia lääkäriin lähtö on enemmän kuin paikallaan.

– Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos ulosteessa tai oksennuksessa esiintyy verta tai josesiintyy muita oireita, kuten laihtumista, kuumetta tai nielemisvaikeuksia.

Arkkila on hyvillään siitä, että vatsantoiminta on nykyisin tapetilla. Jo vertaistuki saattaa auttaa.

– Toivoisin lisää ymmärrystä siitä, että useimpiin vatsaoireisiin ei ole parantavaa ihmelääkettä tai poppaskonstia. Syyt vaivojen taustalla ovat yleensä mutkikkaita ja paras henkilö selvittämään niitä on ihminen itse.

Jos mielii viiden tähden vessakävijäksi, täytyy oppia tuntemaan oma maha. On lupa tuijottaa omaan napaan.