Jos haluat piuhat poikki, lääkärin on pakko kysyä puolisosi mielipidettä – kysyimme asiantuntijalta, mihin ikivanha laki steriloimisesta perustuu

Harva ottaisi kumppaniaan mukaan lääkärikäynneille, mutta kun kyseessä on sterilisaatio, puolison läsnäolo on pakollista. Asiantuntija selittää, miksi meillä on edelleen laki, joka rikkoo itsemääräämisoikeutta.

Kun ihminen suunnittelee sterilisaatiota, nykyisen steriloimislain mukaan hän tarvitsee siihen suostumuksen puolisoltaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kumppani on otettava mukaan vastaanotolle, kun sterilointia suunnitellaan.

Aihe herätti hiljattain sosiaalisessa mediassa kriittistä keskustelua, eikä ihme: puolison suostumuksen penääminen kuulostaa alkukantaiselta, kun vaakakupissa on itsemääräämisoikeus omaan kehoon.

Tarkalleen ottaen laissa sanotaan näin:

”Mikäli steriloimista pyytänyt henkilö on avioliitossa, on hänen aviopuolisolleen varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus saapua 1 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen, ja aviopuolisoille on tällöin, milloin siihen katsotaan olevan syytä, selvitettävä, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, kumman steriloiminen 1 §:n säännökset huomioon ottaen on tarkoituksenmukaisempaa, ja annettava tarvittaessa tilaisuus vielä harkita, kumpi heistä pyytää steriloimista.”

Soitimme THL:n asiantuntija Mika Gisslerille selvittääksemme, miksi puolison mielipiteellä on merkitystä, kun ihminen haluaa steriloida itsensä.

Mihin tämä laki oikein perustuu?

Gisslerin mukaan laki on peräisin vuodelta 1970, eikä sitä ole sittemmin päivitetty. Silloin sterilisaatiota on ensisijassa tehty pariskunnille, joiden kolmen lapsen lapsiluku on jo täynnä. Steriloinnin voi saada suorittavan lääkärin päätöksellä, jos on kolmen lapsen vanhempi tai täyttänyt 30 vuotta.

– Nyt tänä päivänä on tietysti ihan eri ryhmiä, kuten vapaaehtoisesti lapsettomat, jotka eivät enää mahdu tämän lainsäädännön piiriin, eli ajattelutapa on vanhentunut, Gissler sanoo.

Vapaaehtoisesti lapsettomia on varmasti aina ollut, mutta heidän äänensä on tullut kuuluviin vasta hiljattain.

” Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole ollut hirveää hinkua muuttaa lakeja, koska siitä syntyvää keskustelua pelätään.

Lain mukaan puoliso pitää saada mukaan paikan päälle lääkäriin keskustelemaan sterilisaatiosta, mutta Gisslerin mukaan tämän taustalla ei ole kumppanin kyttääminen, vaan keskustelu siitä, kumman osalta toimenpide on järkevämpi.

– Lain henki on se, että pariskunnan toivotaan olevan yhdessä paikalla, jotta voidaan keskustella siitä, kummalle on järkevämpää tehdä sterilisointi. Miehen sterilisointi on lääketieteen näkökulmasta helpompaa ja siten monesti järkevämpää.

Lainsäädäntö laahaa perässä siltäkin osin, että Suomessa seula sterilisaatioon on muita Pohjoismaita tiukempi. Ikäraja toimenpiteelle on edelleen 30 vuotta, kun naapurimaissa se on 25.

Miksi meillä on edelleen laki, joka ei vastaa nykypäivää?

– Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole ollut hirveää hinkua muuttaa lakeja, koska siitä syntyvää keskustelua pelätään, että kuka päättää ja mistä päätetään. On ajateltu, että nykyinen toimii, joten annetaan olla.

Vuonna 2019 ryhmä vasemmistopoliitikkoja esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen itsemääräämisoikeuden toteutumisesta steriloimislaissa. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytty.

” Kumppania on kuultava, ja päätöksen tekee sitten lääkäri tai Valvira.

Gissler kuitenkin uskoo, että lain muuttaminen on väistämätöntä jossain vaiheessa, kuten myös translain, joka on vielä kiireellisempi.

– On paljon asioita, joita halutaan tehdä, mutta esimerkiksi korona on sotkenut hallituksen aikataulut.

Suostumuksen puute ei kuitenkaan ole steriloimisen este, mikä tekee laista ristiriitaisen. Mitä tämä tarkoittaa?

– Suostumusta pyydetään mahdollisuuksien mukaan. Jos puoliso ei ole saatavilla paikalle tai käy ilmi muita esteitä, tapauskohtaisesti päätetään, järjestetäänkö kuulemista. Muuten se pitää tehdä lain mukaan.

– Käytännössä laki tarkoittaa sitä, että kumppania on kuultava, ja päätöksen tekee sitten lääkäri tai Valvira, jolloin kumppanin mielipide voidaan kuitenkin sivuuttaa.

Entä kulkeeko laki myös tasa-arvoisesti toiseen suuntaan, eli kyselläänkö naisen mielipidettä, jos hänen miehensä haluaa sterilisaation?

– Nykyään sterilisointeja tehdään enemmän miehille, ja laki on tasapuolinen tässä suhteessa.

