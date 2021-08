Väsyttääkö töihin paluu? Moni suomalainen sortuu lomalla kriittiseen virheeseen, mikä tekee arjesta raskasta

Muutamasta konkreettisesta asiasta voi päätellä, että loma todella on tehnyt tehtävänsä, sanoo tutkija Anniina Virtanen. Pahimmassa tapauksessa pilaamme palautumisprosessin itse.

Moni palaa elokuun alussa lomalta takaisin sorvin ääreen – toivon mukaan rentoutuneena ja palautuneena. Mutta aina näin ei kuitenkaan ole.

Itse asiassa joskus voi tuntua siltä, että loman jälkeen puhti on pois kahta kauheammin. Väsyttää ja ahdistaa.

Mikä on siis pielessä, jos loman jälkeen uuvuttaa? Mistä tietää, onko levännyt riittävästi? Kysyimme asiaa Työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtaselta, joka tutkii psykologista palautumista.

Virtasen mukaan yhdestä asiasta voi päätellä, että loma on tehnyt oikeasti tehtävänsä.

– Palautuminen on onnistunut, jos loman jälkeen on olo, että on aidosti päässyt rentoutumaan ja virkistymään. Töihin palatessa on valmis vastaamaan niihin haasteisiin, mitä siellä odottaa, eikä työasiat herätä ahdistusta tai paniikkia, Virtanen sanoo.

Toki töihin paluu voi harmittaa ja aiheuttaa haikeutta – se on Virtasen mukaan normaalia, eikä siitä tarvitse huolestua. Työarkeen tottuu tavallisesti jo muutaman päivän tai viikon jälkeen.

Lisäksi tehokkaasta palautumisesta kielii se, jos loman aikana on päässyt unohtamaan täysin töihin liittyvät ajatukset.

– Mutta jos kielteiset työasiat hiipivät mieleen jo reippaasti ennen loman loppua, se voi olla merkki siitä, että työoloissa voi olla jotain pielessä.

Riittävän palautumisen näkökulmasta lomaa olisi hyvä olla vähintään pari viikkoa. Virtasen mukaan on tutkittua, että ensimmäisen lomaviikon aikana hyvinvointi kohenee ja palautuminen alkaa kunnolla vasta sitten, kun on jo ehtinyt olla lomalla jonkun aikaa.

Loman voi pilata myös itse

Virtasen mukaan moni suomalainen kuitenkin sortuu lomalla muutamiin virheisiin, jotka voivat vesittää koko palautumisen. Tyypillisin virhe on sähköpostin selaaminen loman aikana, mutta toinen karhunpalvelus tehdään ikään kuin vahingossa.

– Jos haalii itselleen liikaa tekemistä, on tiukka aikataulu ja lomailua alkaa suorittamaan niin ettei ehdikään levätä, se voi haitata palautumista.

” Jos arjessa ei ehdi tehdä kivoja juttuja, ne kasaantuvat lomalle.

Siksi Virtanen peräänkuuluttaakin arkipalautumisen tärkeyttä, jotta moiselta vältyttäisiin.

– Jos arjessa ei ehdi tehdä niitä kivoja juttuja, ne kasaantuvat lomalle.

– On myös hyvä, että mukavaa odotettavaa riittää myös kesäloman jälkeisellekin ajalle. Se tekee arkeen paluusta vähemmän vastenmielistä.

Stressaako työ vai muu elämä?

Entä mitä asiantuntija neuvoo tekemään, jos vuosiloma ei tuntunut auttavan väsymykseen? Virtanen kehottaa tarkastelemaan, mistä ylikuormitus johtuu. Onko kyse nimenomaan työstä vai olisiko syy sittenkin omassa yksityiselämässä ja sen tapahtumissa?

– Työn kuormituksesta voi saada lomaa, mutta yksityiselämän kuormituksesta yleensä ei.

” Pelkät lomat eivät riitä arkipalautumiseen.

Jos väsymys liittyy selvästi työhön, sen syitä kannattaa käydä läpi yhdessä esihenkilön kanssa. Onko työmäärä kohtuullinen? Onko vastuualueet selvillä? Millainen on työyhteisön ilmapiiri?

Toki palautumisesta on tärkeä pitää huolta myös jokapäiväisessä arjessa sen sijaan, että odottaisi aina vain kesälomaa hammasta purren.

– Pelkät lomat eivät riitä arkipalautumiseen, Virtanen toteaa.

