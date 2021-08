Kun Tarun, 28, oudot oireet viimein otettiin vakavasti, ultrassa paljastui kasvain – nyt hänellä on painava viesti papa-koetta vältteleville

Espoolainen Taru joutui luopumaan haaveesta saada omia lapsia, kun hänellä diagnosoitiin syöpä 24-vuotiaana. Kohdunkaulan syöpäseulonnoilla moni vastaava tapaus olisi ehkäistävissä, mutta papa-kokeissa on käyty aiempaa vähemmän.

Kohdunkaulan syöpä on mahdollista leikata. Tarun syöpä ehti kuitenkin levitä lantion alueelle, joten hänen kohdallaan päädyttiin säde- ja sytostaattihoitoon.

Koronapandemia on vähentänyt kohdunkaulan syövän seulonnoissa käyntiä, Ilta-Sanomat kertoi aiemmin. Asiantuntijat ovat huolissaan ilmiöstä, sillä seulontaohjelman avulla voidaan ehkäistä noin 80 prosenttia kohdunkaulan syövistä.

Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti naisten toiseksi yleisin syöpä. Sen oireet voivat olla vähäiset tai jopa olemattomat.

Outoihin oireisiin havahtui myös espoolainen Taru Salovaara, 28. Neljä vuotta sitten keväällä hän huomasi olevansa todella väsynyt. Öisin hikoilutti.

– Olin juuri aloittanut opinnot ja tein töitä täyspäiväisesti, joten ajattelin hikoilun johtuvan stressistä, Taru kertoo.

Kevään edetessä hän alkoi kuitenkin saada epäsäännöllisiä vuotoja kuukautisten välillä. Hälytyskellot alkoivat soida, kun vuoto muuttui vetiseksi, kirkkaaksi ja hyvin runsaaksi.

Terveyskeskuksessa päädyttiin siihen, ettei kyseessä ollut bakteerivaginoosia kummempaa. Oudot vuodot alkoivat kuitenkin olla niin runsaita, että Taru saattoi herätä niihin. Keho oli myös jatkuvasti turvonnut.

– Silloin ajattelin, että tämä ei ole enää normaalia.

Taru Salovaara ei ole vielä saanut terveen papereita, vaikka hoidot ovat purreet ja ennuste on hyvä.

Taru joutui käymään useita kertoja lääkärissä, ja pitkään suhtautuminen olikin sellaista, että oireet tuskin johtuivat mistään vakavasta. Viikkojen epätietoisuuden jälkeen hän sai lähetteen kätilöopistolle.

– Kun viimein pääsin ultraan, kuvissa näkyi kasvain. Ääni hoitohenkilökunnan kellossa muuttui pian.

Elettiin jo syksyä. Soitto lääkäriltä tuli vielä saman viikon aikana. Selvisi, että tuolloin 24-vuotiaalla Tarulla oli kohdunkaulassa pahanlaatuinen kasvain.

– Se puhelu on jäänyt minulle siitä mieleen, ettei minulle suoraan sanottu, että minulla on syöpä. Se on vähän hämäävää, kun puhutaan vaan pahanlaatuisuudesta.

Syöpä oli levinnyt lantion imusolmukkeisiin

Tarulle oli tullut jo lukuisten lääkärikäyntien aikana tunne, että kaikki ei ole nyt hyvin. Diagnoosi ei siis tullut täysin shokkina.

– Sopeuduin siihen ajatukseen niin hyvin kuin siinä tilanteessa voi sopeutua.

Lääkärin puhelun jälkeen Taru kuitenkin purskahti itkuun ja alkoi heti miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Pian hän varasi ajan laboratoriotutkimuksiin ja merkitsi kalenteriin lääkärin sanelemat tutkimuspäivät – niitä oli tiedossa paljon.

Noin kuukauden päästä oli ensimmäinen lääkärikäynti, jossa käytiin läpi hoitosuunnitelmaa.

– Alkuperäinen ajatus oli, että kasvain leikattaisiin, jotta voisin saada vielä jonain päivänä lapsia, mutta syöpä olikin levinnyt lantion alueen imusolmukkeisiin.

Tarun kohdalla päädyttiin säde- ja sytostaattihoitoihin. Alkoi viikkokausia kestänyt rankka hoitojakso, mutta jo muutama viikko hoitojen päättymisestä Taru palasi täysipainoisesti opiskelemaan, koska opiskelijoilla on heikot mahdollisuudet osa-aikaiseen opiskeluun.

– Olin myös juuri ehtinyt irtisanoutua vakituisesta työstä ennen sairastumista ja jäänyt vain keikkatyöläiseksi, joten taloudellinen painekin oli kova tässä vaiheessa.

Terveen paperit vasta viiden vuoden päästä

Hoidot ovat purreet hyvin, mutta aivan vielä Taru ei ole saanut terveen papereita, sillä kokonaisseuranta-aika on viisi vuotta.

Elämä on silti muuttunut monella tapaa. Syövän suurin konkreettinen seuraus on se, ettei Taru voi saada enää omia lapsia.

– Vaikka lisääntymiselimiä ei ole poistettu missään vaiheessa, sädehoidot kohdentuivat niin paljon lantion alueelle, että kroppa on heikko ja on epävarmaa, miten munasarjani toimivat.

Oudot oireet ovat myös jääneet osaksi Tarun elämää. Hormonaalinen toiminta on muuttunut entiseen verrattuna, samoin elämään astuivat krooniset vatsakivut.

– On paljon oireita, joista kukaan ei osaa sanoa muuta kuin, että nämä varmaan liittyvät hoidon jälkivaikutuksiin. Se on vaikeinta, että kukaan ei osaa varmaksi sanoa, eikä tiedä itse, mikä on normaalia ja mihin pitäisi reagoida.

” Suomessa ollaan tosi etuoikeutettuja. Harvassa muussa maassa on ilmaista seulontaohjelmaa.

Nuorena sairastettu syöpä muutti asennetta myös elämää kohtaan.

– Se konkretisoitui vahvasti, että elämä ei ole yhtään varmaa edes nuorena, mitä on joskus ajatellut.

Seulontoja laiminlyöville naisille Tarulla on painava viesti. Moni liittää syövän usein vanhempiin ihmisiin, mutta kohdunkaulan syövän yleisin sairastumisikä on 30–40 vuotta.

– Se puhuu sen puolesta, että myös nuorten kannattaa osallistua seulontoihin, vaikka se ei tunnu ajankohtaiselta. Samoin HPV-rokotuksilla voidaan tehokkaasti ehkäistä kohdunkaulan syöpää.

Suurin osa tapauksista todetaankin seulonnoissa sattumalöydöksinä.

– Suomessa ollaan siinä mielessä tosi etuoikeutettuja, että harvassa muussa maassa on ilmaista seulontaohjelmaa.

Älä jää yksin – vertaistukea gynekologisille syöpäpotilaille tarjoaa Suomen Gynekologiset syöpäpotilaat Ry.

