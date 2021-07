Metsäkellintä kiinnostaa suomalaisia – esittelemme 4 kuumaa hyvinvointitrendiä suoraan luonnosta

Nykypäivänä metsässä kellitään ja joogataan. Sen lisäksi luonnosta halutaan nauttia myös virtuaalisesti ja ihonhoidon kautta.

Metsäjoogaa, terapiametsäkäyntejä, virtuaalimetsähuoneita ja metsäkellintää. Suomalaiset hakevat nyt metsästä apua mielen ja kehon hyvinvointiin. Perinteisten metsäkävelyiden ohella yhä useampi nauttii luonnosta muun muassa joogan tai hengitysharjoitusten parissa.

Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi suomalaiset etsivät luonnosta apua myös kauneudenhoitoon. Iholle ja hiuksille on tarjolla yhä enemmän erilaisia metsäuutteita, luonnonöljyjä ja metsäkasveja sisältäviä kosmetiikkatuotteita.

Metsän monet terveysvaikutukset

Metsäkellijä Mirja Nylander järjestää metsäkellintäretriittejä, jotka sisältävät erilaisia kävely- ja hengitysharjoituksia sekä metsän terveysvaikutuksiin tutustumista. Metsuriksi ja metsätieteiden maisteriksi valmistunut Nylander on työskennellyt ennen yrityksensä perustamista myös metsäoppaana.

– Olen aina viihtynyt metsässä, mutta 15 vuotta sitten suhtautumiseni metsään muuttui henkiseksi. Olin tuolloin syvästi masentunut ja huomasin saavani energiaa ja voimaa puista ja luonnosta. Se ei sopinut yliopistolliseen maailmankuvaani, mutta päätin silti perehtyä aiheeseen lisää. Siitä metsäkellintä sai alkunsa.

Nylander uskoo, että kaipuu metsään on ihmiselle luontaista. Hänen mukaansa nykyinen elämäntyylimme on niin hektinen ja täynnä ärsykkeitä, että kaipaamme arkeemme rauhaa ja juurtumista. Muutos näkyy myös Nylanderin palveluiden kysynnän lisääntymisenä.

– Suomalaiset ovat viime vuosina olleet entistä kiinnostuneempia metsäkellinnästä. Kursseilleni on paljon kysyntää ja molemmat kirjani aiheesta ovat myyneet hyvin. Sama ilmiö näkyy myös muiden metsähyvinvointipalveluiden kysynnässä.

” Metsässä oleskelu laskee stressiä ja verenpainetta.

Hän uskoo, että syy metsähoitojen suosioon selittyy sillä, että metsän terveyshyödyt ovat nykyään yleistietoa.

– On tieteellisesti todettu, että metsässä oleskelu laskee stressiä ja verenpainetta ja että kosketus maaperän kanssa parantaa ihmisen immuunijärjestelmää.

Tutkimukset puhuvat puolestaan

Metsäpohjan eli kuntan terveysvaikutuksia on tutkinut muun muassa Luonnonvarakeskus. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että päiväkotien pihalle tuotu kuntta vähentää lasten infektioita. Tutkimustulosten myötä maaperän mikrobeja on alettu hyödyntämään myös kosmetiikassa.

Metsässä oleskelulla ja kosketuksella maaperään on havaittu olevan terveysvaikutuksia.

Luken tutkijan Marjo Neuvosen mukaan kaipuu metsään ei kuitenkaan suoranaisesti ole lisääntynyt. Sen sijaan tavat oleskella metsässä ovat muuttuneet. Neuvosen mukaan siinä, missä ennen metsissä lähinnä vaellettiin, sienestettiin ja marjastettiin, tehdään niissä nykyään paljon muutakin.

– Toki vanhat metsäaktiviteetit ovat säilyneet, mutta rinnalle on tullut myös frisbeegolfin ja joogan tapaisia uusia tapoja nauttia luonnosta.

Luonnon virkistyskäyttöä tutkinut Neuvonen lisää, että korona-aika on voinut lisätä suomalaisten metsässä oleskelua. Todelliset vaikutukset näkyvät tilastoissa kuitenkin vasta myöhemmin.

4 hyvinvointitrendiä suoraan metsästä

Kellintää metsässä, joogaa jorpakossa ja kunttaa kasvoilla. Listasimme neljä mielenkiintoisilta hyvinvointitrendiä suoraan luonnosta.

1. Metsäkellintä

Metsäkellijä Mirja Nylander kuvailee metsäkellintää luonnossa elävöitymiseksi. Ihmisen luontoyhteyttä vahvistava kellintä sisältää erilaisia kävelyitä ja hengitysharjoituksia.

– Metsäkellintä on tapa pysähtyä, rauhoittua ja juurruttaa itsensä.

Nylanderin mukaan metsäkellintäkävelyiden teema valikoituu aina kellijäjoukon mukaan. Se, onko luvassa jihuu- vai kiitoskävely, riippuu kellivästä joukosta. Myös metsätyypillä on merkitystä.

– Kävelyitä on monenlaisia. Kuusikkoon suunnataan, jos kellijät kaipaavat juurrutusta. Männikössä puolestaan muodostetaan yhteyttä itseen ja lasketaan irti ahdistuneesta olosta. Koivikosta etsitään kauneutta elämään.

Myös hengitysharjoituksia on monenlaisia. Värihengityksessä keskitytään hengittämään vihreää väriä sydämen alueelle. Hengitysharjoitus perustuu Nylanderin mukaan vihreän värin rauhoittavaan vaikutukseen.

Puuhengityksessä taas hengitetään ja rauhoitutaan pää puuhun nojaten. Hengitysharjoitukset ovat oleellinen osa metsäkellintää, sillä niillä pyritään Nylanderin mukaan avaamaan keho ja mieli.

Kokeile itse: Jihuu-kävely kaipaukseen

Mene ulos lempimaisemaasi ja hengitä muutaman kerran syvään. Kuulostele samalla, mitä asiaa kaipaat elämääsi. Valitse kaipauksen kohde ja lähde kävelemään maastossa verkkaisesti toistaen askeltesi rytmissä esimerkiksi lausetta: ”Rakkaudessa minä liikun, elän ja olen” (jos kaipaat vaikkapa rakkautta). Purista oikea kätesi nyrkkiin ja hihkaise lauseen perään innostuneesti ”jihuu”. Jatka kävelyä ja toista lausetta viisi minuuttia. Kiskaise nyrkissä oleva kätesi aina ”jihuun” kohdalla voitokkaasti eteen-, ylös- tai alaspäin suuntaa vaihdellen.

Harjoituksen laati Mirja Nylander.

2. Metsäjooga

Myös jooga on viety Suomessa sisätiloista korpimetsään. Ohjattuja metsäjoogatunteja on saatavilla etenkin suurimmissa kaupungeissa, mutta harjoituksia voi tehdä myös itsenäisesti.

Metsäjoogassa perinteiset intialaiset jooga-asennot vaihtuvat suomalaista metsämytologiaa henkiviin asentoihin kuten korppiin, ukkoon ja tähystävään Tapioon.

Joogatunteja järjestetään muun muassa metsissä ja puistoissa.

Asento-, hengitys- ja meditaatioharjoituksiin perustuva jooga sopii rauhoittavaan metsämaisemaan. Puunrunkoja, kantoja ja mättäitä voi hyödyntää erilaisissa harjoituksissa. Esimerkiksi pakurikääpä-asennossa puun runko toimii tukena rintarankavenytykselle ja kotka-asennossa kivi tarjoaa yhden jalan tasapainotteluasentoon lisähaastetta. Kivet toimivat mainiosti myös luonnon omina joogatiilinä, eli tukikappaleina erilaisissa jooga-asennoissa.

3. Virtuaalimetsät

Työpaikoille rakennetut virtuaalimetsähuoneet ovat vielä harvinainen, mutta Luonnonvarakeskuksen tutkimustulosten valossa toimiva tapa lievittää työntekijöiden stressiä kesken työpäivän.

Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että luontovideoiden katselu ja kuuntelu laskee stressitasoja tehokkaammin kuin esimerkiksi vesiympäristöä esittävien videoiden katselu. Tutkimustulosten perusteella voisi siis väittää, että metsä todella on suomalaisille rauhoittumiseen pyhitetty paikka.

4. Luonnonkosmetiikka

Luonnonkosmetiikan suosio on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Yhä useampi kuluttaja on nykyään kiinnostunut myös käyttämiensä kosmetiikkatuotteiden sisältämistä kemikaaleista ja ympäristövaikutuksista.

Purkitetut marjat ja kasvit

Luonnonkosmetiikan valmistuksessa käytetään mahdollisimman luonnollisia ainesosia, suositaan luomua ja vältetään prosessoituja raaka-aineita. Ympäristövaikutukset kiinnostavat kuluttajia. Valmistajat suosivat läheltä kerättyjä raaka-aineita ja kierrätettäviä pakkauksia. Suomen metsistä löytyy marjoja ja kasveja, jotka sisältävät iholle ja hiuksille hyviä vitamiineja. Suomalaiset luonnonkosmetiikkayritykset kuten Havu Cosmetics ja Luoto Cosmetics hyödyntävät metsän raaka-aineita koivunlehdistä karpaloihin. Tarjolla on muun muassa nokkossampoota, koivunlehtisaippuaa ja pihkavoidetta. Ilmiö ei silti ole uusi, sillä jo vanha kansa hyödynsi rohdoissa metsän antimia.

Havu Cosmetics huulipuna sävyssä Raspberry 38 €, Luonkos Infinity öljypuhdistuskakku 39,95 € (oikea yläkulma) ja Luoto laventeli- & pihkavoide 28 €.

Hyvinvointia maaperästä

Reconnecting Nature™ -mikrobiuute on yksi tämän hetken kiinnostavimmista suomalaisista luonnonkosmetiikkainnovaatioista. Metsätomunakin tunnettu maaperän mikrobeista valmistettu mikrobiuute lupaa tehostaa ihmisen immuunijärjestelmää samaan tapaan kuin metsä- ja maanviljelysympäristössä oleskelu. Tuote on Helsingin yliopiston perustaman Uute Scientific -oheisyrityksen lanseeraama. Mikrobiuutetta sisältäviä ”luontokylpyjä” tarjoaa metsäkakkujen muodossa muun muassa suomalainen luonnonkosmetiikkamerkki Luonkos. Maaperästä saatujen mikrobien lisäksi kakut ovat käsintehtyjä, vegaanisia ja nollahukkaperiaatteiden mukaisia.

Lue lisää: 5 luonnonkosmetiikan tehotuotetta kasvoille – yhtä hehkuttavat meikkialan ammattilaisetkin

Lue lisää: Anu kuunteli kuukautisiaan ja tutustui tantraan – feminiininen energia sai bisnesnaisen irtisanoutumaan johtajan työstään

Lue lisää: Annakaisa meditoi joka päivä kahden kuukauden ajan – myös ystävät huomasivat vaikutukset