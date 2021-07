Tiesitkö, että jokaisen kannattaisi välillä olla ihan hiljaa? On ainakin 7 merkittävää hyötyä, jotka niin voi saavuttaa

Tiesitkö, että hiljaisuus hellii mieltä ja kehoa monella eri tavalla?

Vaikka metsässäkin on tarkemmin kuunneltuna monenlaisia ääniä, sen äänimaisema on lempeä ja siksi elvyttävä.

Ole ihan hiljaa. Mitä kuulet?

Kuuletko kerrostaloasunnon ikkunan läpi humisevan autotien vilskeen? Tietokoneesi hurinan? Television pauhun?

Nykyihminen on harvoin tilanteessa, jossa erilaiset äänet eivät täyttäisi tajuntaa. Se on harmi. Hiljaisuutta kannattaisi vaalia ja siihen kannattaisi hakeutua. Tätä mieltä on myös filosofian tohtori Outi Ampuja, joka on tutkinut hiljaisuutta ja ääniympäristöä vuosia.

Vuonna 2017 julkaistussa kirjassaan Hyvä Hiljaisuus (Ateena) Ampuja kuvailee hiljaisuuden merkitystä ihmisille. Tohtori on huolissaan siitä, kuinka kaupunkiympäristö levittäytyy yhä laajemmalle ja peittää hiljaisuuden alleen. Ihmisen tuottamilta ääniltä vapaat paikat alkavat olla uhanalaisia.

Samaan aikaan 38 prosenttia ihmisistä on meluherkkiä. Erityisesti heille hiljaisten paikkojen ja tilanteiden merkitys on suuri, mutta kyllä muutkin tarvitsevat välillä hetkiä, jolloin ääniärsykkeet eivät täytä tajuntaa.

Kokosimme Ampujan kirjasta seitsemän syytä, miksi hiljaisuus on ehdottomasti kultaa – ja jopa elinehto.

1. Hiljaisuus hellii sydäntä ja vähentää stressiä

Hyvä hiljaisuus ei tarkoita täyttä äänettömyyttä. Esimerkiksi metsä on täynnä luonnon ääniä. Elvyttävän hiljaisuuden ytimessä onkin se, että äänimaisema on lempeä, eikä se häiritse ihmistä kuulemasta omaa mielen maisemaa. Monelle esimerkiksi kirjasto ja oma koti ovat hiljaisuuden ilmentymiä, vaikka niissä kaikuu tarkkaan kuunneltuna paljonkin ääniä.

Rauha ja hiljaisuus kulkevat käsi kädessä. Siksi esimerkiksi vierailut luonnossa laskevat tutkitusti pulssia ja verenpainetta. Lisäksi luonnon hiljaisuus laskee elimistön kortisolipitoisuutta, jolla mitataan stressitilaa.

Ampujan mukaan tämä johtuu ihmislajin historiasta. Esi-isämme tottuivat siihen, että ympärillä vallitsee ainoastaan luonnonäänien sävyttämä hiljaisuus. Siinä ympäristössä kovat äänet tarkoittivat varaa, jolta täytyy suojautua. Nykyihminen on ohjelmoitu samalla tavalla: melun ympäröimänä elimistö on hälytystilassa, valmiina reagoimaan uhkaan.

2. Hiljaisuus tekee myönteisemmäksi

Oletko huomannut, että metsäretken jälkeen suupielet kääntyvät herkemmin hymyyn ja mieli tuntuu kevyeltä kuin pilvenhattara? Moni huomaa saman vaikutuksen nautittuaan kiireettömän aamiaisen. Samalla kun hiljaisuus helli ihmistä ruumiillisesti, se elvyttää mieltä.

”Hoivaava, hyvä hiljaisuus edesauttaa myönteisten ajatusten syntymistä ja ohjaa huomiota pois negatiivisista ajatuksista ja huolista. Psyykkistä energiaa vapautuu käytettäväksi muuhun”, Ampuja kertoo kirjassaan.

3. Hiljaisuus ruokkii luovuutta

Jokaisella on omat aikansa ja paikkansa hiljaisuudesta nauttimiselle. Yhteistä niille on se, että lempeän hiljaisuuden vallitessa moni saa parhaat ideansa.

”Hiljaisuus vähäisine aistiärsykkeineen on monelle keino johdatella aivot vapaan harhailun hedelmällisille poluille. Tällaisessa hiljaisuudessa puhelimen viestiääni, sähköposti, naapurin haukkuva koira tai ohi ajava auto ei katkaise vapaan assosioinnin tilaa”, Outi Ampuja kirjoittaa.

4. Hiljaisuus opettaa

Ihmismieli kaipaa kukoistaakseen rauhaa. Siksi hiljainen ympäristö auttaa myös keskittymään ja oppimaan uutta. Psykoanalyytikko Donald Winnicottin mukaan lapset tarvitsevat aikaa leikkiä yksin, jotta heidän sisäinen elämänsä kehittyy.

”Aivot ovat elin siinä missä jalatkin, ja ne kuormittuvat liiaksi, jos niitä pommitetaan jatkuvasti. Ärsykekylläisessä ympäristössä aivot väsyvät”, Outi Ampuja kiteyttää.

5. Hiljaisuudesta saa voimaa

Ampujan kirjaa varten omasta suhteestaan hiljaisuuteen kertoneiden ihmisten kuvaukset ovat pakahduttavan kauniita. Moni kertoo hiljaisuuden olevan kuin myyttinen eliksiiri, joka elähdyttää koko elämän.

”Hiljaisuus, se asuu minussa. Tunnen sen saapuvan aika ajoin ja se valtaa minut kokonaan lumoihinsa. Minä tarvitsen sitä, sillä minun elämässäni se on rikkaus, joka luo minuun jaloa, jopa voimaa antavaa tunnetta”, vuonna 1957 syntynyt vastaaja kertoo.

6. Hiljaisuus lohduttaa

Kaikki hiljaisuus ei ole hyvää hiljaisuutta. Jollekin äänetön koti voi olla muistutus edesmenneestä läheisestä tai yksinäisyydestä.

Parhaimmillaan hiljaisuus voi elämän karikoissa toimia kuin terapeutti, joka tuudittaa pahimman yli. Laineiden liplatuksen tai vuorten lomassa suhisevan tuulen kuunteleminen voi auttaa huomaamaan, että elämä jatkuu – kaikesta huolimatta.

Yksi Ampujan haastateltavista kertoo päässeensä yli usean läheisen menettämisestä vetäytymällä yksin puoleksi vuodeksi kesämökkiinsä.

”Niin muutin maalle, ja siellä hiljaisuudesta tuli laastari kaikille suruilleni”, hän kertoo.

7. Hiljaisuus paljastaa todellisen minän

Eräs Ampujan kirjaa varten omasta hiljaisuuskokemuksestaan kirjoittanut kuvailee suhdettaan hiljaisuuteen näin: ”Hiljaisuus, se on äärimmäisen kaunis ja rauhoittava sana, melkein kuin äiti, meille suomalaisille pyhä.”

Hän kertoo voivansa olla hiljaisuudessa armollisempi ja löytävänsä sen avulla yhteyden itseensä. Se on auttanut häntä katsomaan ”omaa salaisuuttaan silmiin” ja ”kantamaan ihmisenä olemisen taakkaa”.

Jutun sitaatit ovat Outi Ampujan kirjasta Hyvä hiljaisuus (Ateena 2017).

Artikkeli on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla huhtikuussa 2017.