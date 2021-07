Pitkää ikää! 16 tutkitusti toimivaa keinoa, joiden avulla saat lisää vuosia elämään

Haluaisitko joskus juhlia 100-vuotissynttäreitäsi? Vanhaksi elämistä voi yrittää tavoitella monin eri keinoin.

Sinkku ja lapseton koiranomistajanainen saattaa elää muita pidempään, jos tutkimuksia on uskominen.

1. Ole nainen

Naiset elävät tilastojen mukaan miehiä pidempään. Suomessa vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli 84,3 vuotta vuonna 2018, poikien taas 78,9 vuotta.

Tutkijat ovat selittäneet lähes kuuden vuoden kuilua biologisilla ja sosiaalisilla tekijöillä. Naisilla on usein miehiä vahvemmat sosiaaliset suhteet. Lisäksi tyttölapsilla on tutkijoiden mukaan parempi vastustuskyky kuin pojilla.

Miesten ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat muun muassa verenkiertoelinten sairaudet kuten sepelvaltimotauti, joka iskee naisiin tavallisesti huomattavasti miehiä myöhemmin, sillä naishormoni estrogeeni suojaa naisten verisuonia. Miehet kuolevat naisia todennäköisemmin ja nuorempana myös keuhkosyöpään, alkoholinkäyttöön liittyviin sairauksiin tai tapaturmaisesti.

Lisäksi naiset pitävät itsestään parempaa huolta. Sairauden tai outojen oireiden koittaessa naiset hakeutuvat miehiä nopeammin lääkäriin.

2. Ole optimisti

Positiivinen suhtautuminen elämään auttaa jokapäiväisessä arjessa, mutta siitä on hyötyä myös pitkällä tähtäimellä. Bostonin ja Harvardin yliopistojen tutkijoiden mukaan optimistisesti elämään suhtautuvat elävät keskimäärin pidempään kuin pessimistisemmät ikätoverinsa. Positiivisesti elämään suhtautuvat elävät myös muita todennäköisemmin yli 85-vuotiaaksi.

Optimistien pitkän eliniän on arveltu johtuvan muun muassa siitä, että valoisasti ajattelevat ovat motivoituneempia pitämään parempaa huolta itsestään. Lisäksi positiivinen asenne voi auttaa torjumaan stressiä.

3. Syö kuin Välimeren ihmiset

On selvä juttu, että terveellisesti syövät ihmiset elävät pidempään. Kaikkein paras, pitkää ikää lupaava ruokavalio vaikuttaa olevan Välimeren alueella asuvilla ihmisillä. Kyseistä ruokavaliota noudattavien riski kuolla sydänperäisiin sairauksiin tai infarktiin on jopa 30 prosenttia pienempi kuin muilla. Erään hollantilaistutkimuksen mukaan Välimeren ruokavalio saattaa pidentää elinikää jopa 15 vuodella.

Välimeren perinteiseen ruokavalioon kuuluu runsas kasvisten syönti, oliiviöljy, pähkinät, hedelmät, kala ja täysjyvävilja. Punaista lihaa, karkkeja, teollisia viljoja ja alkoholia käytetään vain vähän.

Pitkää ikää lupaavaan Välimeren ruokavalioon kuuluu muun muassa reilusti kasviksia ja oliiviöjyä – ei hullumpaa!

4. Pidä paino hallinnassa

Ylipaino on selkeä elinvuosia rokottava tekijä. Liikakilot kuormittavat tuki- ja liikuntaelimistöä ja lisäävät riskiä sairastua muun muassa sydämen, verisuonten ja hengityselinten sairauksiin. Käypä hoito -suositus nimeää lihavuuden liitännäissairauksiksi tai niiden vaaratekijöiksi esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen, kohonneen verenpaineen, rasvamaksan ja sepelvaltimotaudin. Hyvä uutinen on se, että jo noin 5 prosentin pysyvällä painonpudotuksella on positiivinen vaikutus terveyteen ja siten elinikään.

5. Älä tupakoi

Tupakka aiheuttaa Suomessa joka viidennen kuoleman aikuisiällä. Jopa 5 000 suomalaista kuolee sauhuttelun aiheuttamiin sairauksiin joka vuosi. Tupakointi nostaa riskiä sairastua syöpään, ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus johtuu tupakoinnista. Lääkärikirja Duodecimin mukaan tupakointi lyhentää elämää keskimäärin kahdeksalla vuodella.

6. Hyppää suksille tai lähde juoksuun

Liikunta pitää terveenä: puoli tuntia liikuntaa viitenä päivänä viikossa vähentää vaaraa kuolla tai sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Liikunnan vaikutuksesta elinikään on liikkeellä ristiriitaista tietoa, sillä joidenkin tutkijoiden mukaan se ei varsinaisesti pidennä ikää. Terveitä elinvuosia liikkuminen silti taatusti lisää.

Millainen liikunta sitten olisi parasta, jos haluaa lisätä elinvuosiensa määrää? Erään itäsuomalaistutkimuksen mukaan hiihtäjät elävät pidempään, ulkomaiset tutkimukset sen sijaan hehkuttavat esimerkiksi joukkuelajien ja juoksun ylivoimaisuutta. Pääasia lienee se, että liikkuu – lajista viis.

Tutkimuksissa on suositeltu esimerkiksi juoksua lajiksi ihmiselle, joka havittelee lisää elinvuosia.

7. Ajattele, että olet hyvässä kunnossa

Yllättäen myös ihmisen omalla käsityksellä liikunnallisuudestaan on väliä. Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka uskoivat liikkuvansa muita enemmän, elivät pidempään kuin ne, jotka ajattelivat liikkuvansa vähemmän kuin ikätoverinsa. Näin siitäkin huolimatta, että liikunnan määrä oli todellisuudessa sama.

Vaikuttaa siis siltä, että saatamme ikään kuin ajatella itsemme todellista huonokuntoisemmiksi – tai toisin päin. Tutkimustuloksia voidaan selittää esimerkiksi sillä, että oman aktiivisuuden vertaaminen salihirmujen ja fitnessmimmien touhuun voi altistaa krooniselle stressille, joka vahingoittaa terveyttä. Muista tämä, kun ensi kerralla vertaat liikkumistasi muiden suorituksiin!

8. Kävele nopeasti

Hiihdätkö kadulla aina metrin kaveria tai kumppania edellä? Jos vastasit kyllä, onnittelemme: Leicesterin yliopistossa tehty tutkimus väittää, että nopeat kävelijät elävät muita pidempään.

Tutkijoiden mukaan nopea kävely tarkoittaa noin sataa askelta minuutissa. Tutkimukseen osallistui lähes 500 000 ihmistä. Selvisi, että nopeasti kävelevien naisten keskimääräinen elinikä oli noin 87 vuotta, kun hitaammilla se oli vain 72 vuotta. Miehillä ero oli vielä huimempi: ripeät kävelijät elivät keskimäärin 86 vuoden ikäisiksi, 21 vuotta pidempään kuin hitaammat toverinsa.

Ripeään tahtiin tarpojat elivät muita pidempään huolimatta siitä, mikä heidän elopainonsa oli. Tutkimus antaakin viitteitä siitä, että fyysinen aktiivisuus on vahvempi pitkän iän ennustaja kuin kehon paino.

9. Älä juo liikaa alkoholia

Tupakan tavoin myös alkoholin terveyshaitat ovat yleisesti hyvin tiedossa. Alkoholin liiallinen käyttö lisää tapaturmia, ja pidempiaikainen runsas juominen kohottaa verenpainetta, lisää aivoverenvuodon riskiä, tuhoaa maksan ja aiheuttaa useita erilaisia syöpiä. Alkoholistien elinikä on tiettävästi 8–18 vuotta keskimääräistä lyhyempi.

Entäs sitten ne kuuluisat punaviinin terveysvaikutukset? Joidenkin tutkimusten mukaan punaviinin sisältämä resveratroli tehostaa sydämen, lihasten ja luuston toimintaa saman verran kuin salitreeni ja tietyt rypäleet voivat vaikuttaa positiivisesti kolesteroliarvoihin.

Alkoholin kohtuukäytöstä on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Joidenkin tutkimusten mukaan kohtuukäyttö saattaa pidentää elinikää, toisten mukaan yksikin annos päivässä voi lisätä syöpäriskiä.

10. Ole tunnollinen

Tunnolliset ihmiset elävät muita pidempään. Helsingin yliopiston professori Markus Jokela kollegoineen osoitti aikoinaan, että niin sanotuista Big 5 -persoonallisuuspiirteistä vain tunnollisuus ennusti elinikää.

Syyt ovat loogisia: tunnolliset ihmiset noudattavat ruoka- ja liikuntasuosituksia, hakeutuvat tarvittaessa lääkäriin ja näyttävät myös nukkuvan muita paremmin. He eivät käytä päihteitä holtittomasti. Pyöräilykypärää ja turvavyötä he sen sijaan käyttävät. Tunnolliset tyypit myös ottavat toiset huomioon, minkä ansiosta heillä on hyvät sosiaaliset suhteet.

11. Mene (onnellisiin) naimisiin

Avioliitto voi pidentää elinikää. Olennaista ei välttämättä ole itse avioliitto, vaan sen onnellisuus. Lähes 20 000:ta ihmistä 32 vuoden ajan tutkineen yhdysvaltalaisselvityksen mukaan niillä, jotka kuvailivat avioliittoaan hyvin tai melko onnelliseksi, oli 20 prosenttia pienempi riski kuolla ennenaikaisesti kuin avioliittoaan onnettomaksi kuvailleilla.

Avioliitto voi pidentää elinikää – mutta vain, jos se on onnellinen.

12. Hanki lapsi(a)

Syntyvyydestä on puhuttu Suomessa viime vuosina paljon. Milleniaalisukupolvi pohtii yhä tarkemmin perheen perustamista, ja yhä useampi päätyy vapaaehtoiseen lapsettomuuteen. Jos puhutaan puhtaasti omien ikävuosien venyttämisestä, on jälkikasvun hankkiminen kannattavaa.

Laaja ruotsalaistutkimus kertoo, että vähintään yhden lapsen saaneet elivät todennäköisesti lapsettomia pidempään. Tutkimuksen mukaan niiden 60-vuotiaiden, joilla oli lapsia, eliniänodote oli naisilla 83,1 vuotta ja miehillä 78,4 vuotta. Naisilla luku oli puolitoista vuotta ja miehillä lähes kaksi vuotta korkeampi kuin lapsettomilla. Syinä saattavat olla biologiset tekijät, mutta tutkijoiden mukaan selkein syy on sosiaalinen: aikuiset lapset auttavat ikääntyviä vanhempiaan.

13. Pysy sinkkuna ja lapsettomana

Jahas, se siitä. Kun toiset tutkimukset väittävät, että avioliitto ja lasten hankkiminen lisäävät elinvuosia, toisissa tutkimuksissa tullaan siihen tulokseen, että on parempi elellä yksin. Brittitutkija Paul Dolanin mukaan kaikkein onnellisimpia ihmisiä ovat lapsettomat, sinkkuna elävät naiset.

Dolanin mukaan avioliitto lisää miesten elinikää, mutta lyhentää naisten elinvuosia. Miehet ilmeisesti rauhoittuvat avioituessaan ja ottavat vähemmän riskejä, mikä tekee heistä terveempiä. Naimisissa olevilla, keski-ikäisillä naisilla väitetään puolestaan olevan korkeampi riski sairastua fyysisesti tai henkisesti kuin ikäisillään sinkkunaisilla.

14. Hanki koira

Olit sitten naimisissa tai sinkku, yksi asia tuntuu olevan tutkimusten mukaan selvä: koiran omistaminen suojaa ennenaikaiselta kuolemalta. Ruotsissa tehdyssä, yli kolmea miljoonaa ihmistä 12 vuoden ajan seuranneessa jättitutkimuksessa saatiin selville, että koiranomistajat kuolevat muita epätodennäköisemmin sydän- ja verisuonitauteihin.

Lemmikki varjelee etenkin yksin asuvia. Koiran omistavan sinkun kuoleman riski oli tutkimuksessa 33 prosenttia pienempi ja sydän- ja verisuonitaudin riski 11 prosenttia pienempi kuin koirattoman. Koira lisää omistajansa aktiivisuutta, tai sitten liikunnallisesti elävät ihmiset vain hankkivat muita useammin koiran. Karvainen kaveri torjuu myös yksinäisyyttä.

Säännöllinen taiteen kuluttaminen yleisönä nostaa tiettävästi todennäköisyyttä elää pitkään.

15. Harrasta kulttuuria

Jyväskylän yliopiston 25 vuotta jatkuneen tutkimuksen mukaan taide- ja kulttuuriharrastukset voivat pidentää elinikää lähes kaksinkertaisella todennäköisyydellä. Tulosta on selitetty muun muassa sillä, että kulttuurin harrastaminen on sosiaalista toimintaa ja vaikuttaa siten positiivisesti hyvinvointiin.

Hauska yksityiskohta tutkimuksessa on se, että taidetta ja kulttuuria ei tarvitse luoda itse, jos mielii elää vanhaksi: pitkäikäisyyden todennäköisyyttä lisää eniten säännöllinen taiteen kuluttaminen sen yleisönä. Mikä ihana syy käydä konserteissa, järjestää elokuvailtoja tai kierrellä museoissa!

16. Älä ajattele olevasi vanha

Jos koet itsesi ainakin kolme vuotta ikäistäsi nuoremmaksi, saatat hyvinkin elää pidempään kuin kaverisi, joka tuntee itsensä ikäistään vanhemmaksi. Näin väittää brittitutkimus. Ja käyhän se järkeen: optimismi kun tiettävästi pidentää elinikää.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla joulukuussa 2019.