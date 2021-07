Vaikeus sanoa ei ja 4 muuta merkkiä, joista tunnistaa miellyttäjän – kynnysmattoilun lopettamiseen auttaa kolme neuvoa

Jos välttelet konflikteja ja rajojen asettaminen on sinulle hankalaa, saatat olla miellyttämisenhaluinen. Ei hätää, sillä piirrettä voi myös työstää – koostimme vinkit.

Kaikki alkaa oman arvon tunteesta, kirjoittaa psykoterapeutti Amy Morin Psychology Today -sivuston artikkelissa. Jotta olonsa voi kokea hyväksi ja arvokkaaksi, on toisilta saatava jatkuvasti hyväksyntää. Parhaiten tämä käy, kun on muille mahdollisimman mieliksi.

Näin syntyy niin kutsuttu people pleaser eli miellyttäjä.

Miellyttäjä ajattelee, että muille mieliksi oleminen tekee hänestä rakastetumman ja arvokkaamman. Niinpä hän mukautuu muiden toiveisiin ja vaatimuksiin, vaikka se vaatisikin omien tarpeiden sivuuttamista. Muut saattavat jopa käyttää hänen liiallista kiltteyttä hyväkseen – miellyttäjästä tulee siis toisten kynnysmatto.

Miellyttäjä muistuttaa hieman marttyyria. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa kertoi aiemmin Me Naisille, että uhriutuja on usein keski-ikäinen tai sitä vanhempi nainen. He ovat kasvaneet siihen, että heidän tehtävänään on olla olemassa muita varten. Samat syyt voivat löytyä myös miellyttämisen takaa.

Raja sille, milloin kiltteys ja epäitsekkyys muuttuu haitalliseksi, on hyvin häilyvä. Keskeinen erottava tekijä on syyllisyyden tunne: kroonisen miellyttäjän mieltä kalvaa pelko pettymyksen aiheuttamisesta muille ja hylätyksi tulemisesta. Tämä puolestaan johtaa jatkuvan anteeksipyytelyn kierteeseen. Kuulostaako tutulta?

Listasimme Morinin artikkelin perusteella viisi merkkiä, joista tunnistaa miellyttäjän.

1. Kaipaat sitä, että muut pitävät sinusta.

Hyväksynnän hakeminen voi mennä jopa niin pitkälle, että ihminen alkaa toimia arvojaan vastaan: hän saattaa esimerkiksi myötäillä muiden mielipiteitä, vaikka olisi todellisuudessa asiasta eri mieltä.

2. Kammoat konflikteja.

Miellyttämisenhaluinen henkilö välttelee sanaharkkaa ja ristiriitoja viimeiseen asti. Ikävimmillään välttely voi johtaa siihen, ettei suuta saa tilanteen tullen auki –esimerkiksi kun pitäisi puolustaa ystävää tai itseään.

3. Pyydät usein muilta anteeksi.

Kyky pyytää anteeksi on toki tärkeä ja anteeksipyynnöt ovat aina silloin tällöin paikallaan, mutta miellyttäjä pyytää anteeksi vähän liiankin usein ja mitä todennäköisimmin myös täysin aiheetta.

Anteeksipyytely johtuu taustalla kytevästä pelosta, ettei kykene täyttämään muiden odotuksia. Kun toiselle ei voikaan olla mieliksi, miellyttäjä kokee pakottavaa tarvetta selitellä itseään.

4. Omien rajojen asettaminen saa sinut tuntemaan syyllisyyttä.

Miellyttäjä pelkää muiden pitävän häntä ikävänä tyyppinä, jos hän kieltäytyy toisen pyynnöstä. Siksi miellyttämisenhaluinen suostuu tekemään asioita, joita ei oikeasti haluaisi tehdä vain siksi, ettei uskalla tai osaa kieltäytyä.

Työelämässä miellyttäjä saattaa kahmia liian paljon tehtävää omaan jaksamiseensa ja aikaansa nähden. Seurauksena voi olla ylikuormittuminen ja pahimmassa tapauksessa burnout.

5. Asetat muiden tarpeet omiesi edelle.

Miellyttäjä luulee valheellisesti, että hänen tunteensa, mielipiteensä ja ajatuksensa eivät ole yhtä tärkeitä tai hyviä kuin muiden. Hän ennemmin patoaa tunteensa kuin näyttää ne avoimesti muille.

Jatkuva omien tarpeiden sivuuttaminen on hyvin kuluttavaa ja voi aiheuttaa jopa ahdistusta ja masentuneisuutta. Myöskään ihmissuhteet eivät pääse kehittymään kovin syvällisiksi, mikäli todellista luonnettaan ei kykene näyttämään muille.

Kun kiltteys menee liian pitkälle

Miellyttämisen tarve on monille pinttynyt tapa, ja siksi siitä voi olla vaikea päästää irti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö taipumusta muiden miellyttämiseen voisi työstää.

Tässä psykologi Ellen Hendriksenin kootut vinkit vinkit siihen, mitä liiallista miellyttämisen tarvetta itsessään tunnistava ihminen voisi tehdä kyseiselle piirteelle.

1. Pyri tunnistamaan, autatko puhtaasta auttamisen halusta vai siksi, että auttamatta jättäminen saa olosi huonoksi ja syylliseksi. Onko auttaminen pyyteetöntä vai varjostaako suostumistasi pelko siitä, että kieltäytyminen tekisi sinusta muiden silmissä huonon ihmisen?

2. Opettele sanomaan ei ilman, että sorrut anteeksipyytelyyn tai selittelyyn. Omien rajojen vetäminen ei tee sinusta itsekästä tai huonoa ihmistä. Kaikkia ei voi miellyttää – eikä tarvitsekaan.

3. Harjoittele oman tahdon ja tarpeiden ilmaisemista. Kun seuraavan kerran vastaan tulee tilanne, jossa yleensä asettaisit muut itsesi edelle, kokeile tuodakin omat tarpeesi esiin ja uskalla pitäytyä kannassasi, vaikka muut olisivat eri mieltä. Voit aloittaa aivan pienistä arjen tilanteista ja siirtyä vähitellen kohti merkittävämpiä päätöksentekotilanteita.

