Kehopositiivisuusvaikuttaja Iida, 25, saa paljon vihaviestejä – ja joskus ne pääsevät ihon alle: ”En ole immuuni vallitseville kauneusihanteille”

Iida Saarivuori puhuu sosiaalisessa mediassa kehopositiivisuudesta, mielenterveydestä ja plusmuodista. Vaikka vihakommentit pääsevät välillä ihon alle, haluaa hän jatkaa tärkeää työtään.

Iida kertoo, että kehopositiivisuus itseä kohtaan on usein kaikkein vaikeinta.

– Haluan somesisällölläni painottaa, että jokaisella keholla on oikeus näkyä ja olla olemassa sen koosta, väristä tai vammasta riippumatta.

Iida Saarivuoresta, 25, tuli vahingossa yksi TikTokin suosituimmista suomalaisista kehopositiivisuusvaikuttajista. Reilussa vuodessa someseuraajia on kertynyt yli 16 000 ja tykkäyksiä yli 630 000.

– En kuitenkaan kutsuisi itseäni kehopositiivisuusaktivistiksi, sillä iso osa sisällöistäni on ihan tavallista vaatteiden esittelyä. Se kertoo jotain oleellista yhteiskunnastamme, että minut nähdään aktivistina, kun ylipainoisena ihmisenä esiinnyn videolla bikineissä, Iida pohtii.

Vaate- ja meikkivideoiden ohella Iida jakaa somessa mietteitään kehonkuvaan, itsensä hyväksymiseen ja mielenterveysongelmiin liittyen.

– Aloin tekemään kehopositiivista sisältöä someen alun perin itseäni varten. Se oli ja on minulle edelleen keino opetella hyväksymään oma kehoni. Jos joku muu saa sisällöistäni rohkeutta, voimaa tai inspiraatiota, se on vain plussaa.

Kehopositiivisuus itseä kohtaan on ajoittain vaikeaa

Vaikka Iida seisoo täysin kehopositiivisuuden sanoman takana, on oman kehon hyväksyminen ja arvostaminen joskus silti hankalaa.

– Vaikka haluaisin, niin en ole immuuni vallitseville kauneusihanteille. Sairastan kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja etenkin masennuskausien aikana on todella helppo luisua takaisin siihen ajatusmalliin, että olen kehoni takia jollain tavalla epäonnistunut tai huonompi ihminen.

” Päähäni on jo lapsena iskostettu, että kehoni on vääränlainen.

Iida kertoo tehneensä paljon työtä sen eteen, ettei väheksyisi itseään kehonsa tai kokonsa tähden. Opittujen ajatusmallien purkaminen ei kuitenkaan ole helppoa.

– Välillä se on haastavaa, sillä päähäni on jo lapsena iskostettu, että kehoni on vääränlainen. Ajatus siis kolkuttaa aina takaraivossani, vaikka pyrkisinkin tietoisesti ajattelemaan toisin. En rehellisesti tiedä, että pääsenkö siitä koskaan täysin eroon.

Iida lisää, että myös ympäröivä yhteiskunta välittää hänelle samaa viestiä jatkuvasti. Hänen mukaansa lihavia ihmisiä pidetään usein laiskoina ja saamattomina, minkä vuoksi itseä voi olla joskus haastavaa nähdä esimerkiksi ahkerana, taitavana tai haluttavana. Iida nostaa esimerkiksi elokuvat.

– Hollywood-elokuvissa lihavat naiset näyttelevät aina jotain koomista sivuhahmoa, eivätkä koskaan sitä upeaa ja haluttua sankaritarta. Tästä syystä on vaikea kuvitella itseä sankarittaren asemaan.

Vihaa, haukkumista ja vähättelyä

Viime aikoina Iida on siirtynyt tekemään kehopositiivista sisältöä TikTokista Instagramiin. Suurin syy muutokseen on TikTokissa jylläävä läskiviha.

– TikTokin paras ja samaan aikaan huonoin puoli on se, että siellä sisältö leviää laajalle. Huonoksi puoleksi se muuttuu silloin, kun sisältöön törmäävät ne ihmiset, joita videoni eivät kiinnosta tai joita ne ärsyttävät.

Iida kertoo saaneensa videoihinsa kasapäin haukkuja ja vihaviestejä. Välillä ne naurattavat, mutta välillä myös surettavat.

– Se, miten saamiini vihaviesteihin reagoin, riippuu paljon mieleni sen hetkisestä tilasta. Nyt, kun olen voinut huonommin, olen huomannut, että TikTok aiheuttaa minussa vain ahdistusta ja pahaa mieltä.

” Joissain viesteissä ollaan huolissaan ylipainoisten terveydestä. Samat kommentoijat eivät kuitenkaan tunnu olevan huolissaan siitä, miten haukkuminen tai syyllistäminen vaikuttaa ylipainoisen ihmisen mielenterveyteen.

Lehmä, läski, mursu, lihava norsu. Tällaiset kommentit ovat Iidalle arkipäivää – etenkin silloin, kun hän puhuu videoillaan kehopositiivisuudesta.

– Sitten ovat toki ne viestit, joissa ollaan huolissaan minun tai muiden ylipainoisten ihmisten terveydestä. Samat kommentoijat eivät kuitenkaan tunnu olevan huolissaan siitä, miten haukkuminen tai syyllistäminen vaikuttaa ylipainoisen ihmisen mielenterveyteen.

Iida kertoo muistuttavansa itseään usein siitä, että kommentit kertovat enemmän lähettäjästään kuin hänestä itsestään.

– Kommentin lähettäjä luultavasti purkaa vain omaa huonoa oloaan. Se ei tietenkään ole oikein, mutta näin käy, kun nuoret voivat huonosti.

Iidan mieleen on jäänyt etenkin yksi häneen liittyvä keskustelu, joka käytiin keskustelualusta Ylilaudalla.

– Keskustelu lähti liikkeelle videosta, jossa kerroin painoni ja pituuteni. Keskustelussa yli sata ihmistä kertoi, kuinka monta kiloa vähemmän he painavat kuin minä. Samaan ketjuun oli myös upotettu neljä vuotta vanhoja kuviani ja päivitelty sitä, miten paljon olen lihonut.

Iida kertoo, että vaikka tapaus nyt lähinnä naurattaa, ovat kommentit jättäneet myös jälkensä.

– Ne jäävät takaraivoon ja pyrkivät heikolla hetkellä pintaan. Saisi olla aika kova ja tunteeton tyyppi, jos sadat vihaviestit eivät koskaan tuntuisi miltään.

Työ kehopositiivisuuden puolesta jatkuu

Tällä hetkellä Iidan ykkösprioriteetiksi on noussut sosiaalisen median sijasta oma mielenterveys.

– Hyvinä kausina sosiaalinen media antaa minulle voimaa ja inspiraatiota puhua itselle tärkeistä aiheista. Huonoina kausina vaikutus on kuitenkin päinvastainen, joten olen nyt ottanut itselleni aikaa tervehtyä.

” Ne asiat, jotka herättävät ihmisissä negatiivisia tunteita, ovat juuri niitä, joista pitäisi puhua enemmän.

Iida uskoo, että tulee jatkossa keskittymään lähinnä Instagramiin.

– Siellä sisältöjeni pariin ajautuvat ne ihmiset, joita käsittelemäni aiheet oikeasti kiinnostavat. Juuri nyt se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin suuri seuraajajoukko.

Iidan somesisältö tulee myös jatkossa käsittelemään kehopositiivisuutta, mielenterveyttä ja plusmuotia.

– Olen huomannut, että ne asiat, jotka herättävät ihmisissä negatiivisia tunteita, ovat juuri niitä asioita, joista pitäisi puhua enemmän. Aion jatkaa näistä aihepiireistä kertomista, kunhan voin itse ensin paremmin.

