Eeva, 35, on palanut loppuun kolmesti – hän ja 6 muuta julkisuudesta tuttua henkilöä kertovat, mitä ovat oivaltaneet palautumisesta

Yksi palautuu arjesta hikilenkillä, toinen kukkapenkissä, kolmas to do -listoja ruksaten. Kysyimme seitsemältä julkisuudesta tutulta tyypiltä, mitä he ovat palautumisesta oivaltaneet.

Tarkat somerajat ja mallia kissasta

Kirjailija ja vapaa kirjoittaja Eeva Kolu, 35:

”Olen palanut loppuun kolmesti. Jokaisella kerralla olen tehnyt jotain, mitä en olisi oikeasti halunnut tehdä. Se imaisee energiat. Esimerkiksi ensimmäiseen uupumiseeni liittyi se, että kävin yliopistoa, vaikka en olisi halunnut käydä sitä. Maisterintutkinto oli päähänpinttymä. Kun vihdoin ymmärsin päästää siitä irti, elämääni vapautui valtavasti energiaa.

Kun ylikuormitus lähestyy, en suinkaan väsy. Kierrokseni kiihtyvät kiihtymistään, enkä pysty enää rauhoittumaan enkä keskittymään. Väsymys tulee vasta sitten, kun tilanne on pitkällä. Ennen sivuutin ensioireet ja painoin vaan eteenpäin. Hirveän työtaakan alla ajattelin, että lepään sitten lauantaina. Ikään kuin yksi ilta riittäisi palauttamaan kuukausia jatkuneesta kierteestä.

Ensimmäisen ja toisen burnoutin kohdalla suoritin palautumista. Etsin kaiken mahdollisen tiedon siitä, miten burnoutista toivutaan, ja sitten aloin suorittaa samalla intensiteetillä kuin aiemminkin. Luin aiheesta kirjoja, meditoin, joogasin, putsasin ruokavalioni ja niin edelleen.

” Ymmärrän nyt sen, että minun on käytettävä kehoani palautuakseni.

Ymmärrän nyt, että burnoutista palautuminen on hidas prosessi. Siinä tarvitaan ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Etsimme usein dramaattisia vastauksia, vaikka hienovaraiset, pienet jutut ovat lopulta ne, jotka ratkaisevat.

Suhtautumiseni palautumiseen on muuttunut.

Olen tajunnut, että jos tekee aivoillaan töitä, palautuminen ei voi tapahtua pelkästään pään sisällä. Keho on ylin auktoriteetti, jota on pakko oppia kuuntelemaan. Ymmärrän nyt myös sen, että minun on käytettävä kehoani palautuakseni. Siihen ei riitä se, että luen vain kirjaa tai tuijotan sängyssä Netflixiä. Minun täytyy liikkua tai tehdä käsillä jotain. Kävely merenrannassa tai mökkimetsässä, puutarhan hoitaminen, leipominen, sisustaminen, kylpeminen – mitä vaan, missä tehdään jotain konkreettista keholla.

Palautumisen suhteen isoimpia juttuja ovat olleet rajojen asettaminen ja yksinkertaistaminen.

Olen esimerkiksi huomannut, että älylaitteet haittaavat palautumistani. Sosiaalinen media aktivoi minua ja laittaa kierrokset päälle. Uteliaana ihmisenä jään kiinni netin loputtomiin luuppeihin ja kas: neljässä tunnissa olen päätynyt sisustustyynyistä astrofysiikkaan. Sitä ei pysäytä mikään muu kuin totaalistoppi. Olen laittanut itselleni rajat: kello viiden jälkeen en käytä somea. Aina en onnistu tavoitteessani, mutta pyrin siihen.

Vajaat kaksi kuukautta sitten kotiini muutti kissa, ragdoll nimeltä Mochi. Mochi on opettanut minulle paljon nautiskelusta ja pysähtymisestä. Hän tulee aamuisin makaamaan vatsani päälle niin, etten voi kiirehtiä tavalliseen tapaani ylös. Olen oivaltanut, että ei tässä totisesti ole kiire yhtään mihinkään.”

Nasima Razmyarin palautumisen kolme kulmakiveä ovat nukkuminen, lenkkeily ja lapset.

Aika lasten kanssa lievittää stressiä

Poliitikko, kaupunginvaltuutettu ja apulaispormestari Nasima Razmyar, 36:

”Minua kuormittaa eniten jatkuva kiire.

Olen ihmisenä tempoihminen ja tykkään tehdä paljon, mutta tässä työssä vuorokauden tunnit tuntuvat loppuvan kesken. Haluaisin perehtyä ja valmistautua asioihin paremmin, mutta usein jutut tuppaavat jäädä viime tinkaan. Joskus kaipaan sitä, että saisin putsata rauhassa sähköpostini tai istahtaa lukemaan lehteä. Perinteiselle kahvipöytäkeskustelulle ei jää juurikaan aikaa, eikä työn tauottamiselle muutenkaan.

Kuntavaalien siirtyminen oli erittäin kuormittavaa aikaa. Poliitikko valmistautuu vaaleihin vähän kuin urheilija ja ajoittaa huippukuntonsa vaalipäivään. Vaikka nautinkin jalkatyöstä ja ihmisten tapaamisesta, oli melkoista venyä kolme kuukautta lisää ja ammentaa jostain lisävirtaa vaalityön tekemiseen.

” Palautumiseni kolme kulmakiveä ovat nukkuminen, lenkkeily ja lapset.

Korona on tuonut arkeen etätyön ja sitä kautta enemmän mahdollisuuksia hengähtää. Se teki hyvää perhe-elämän rytmille. Toisaalta rakastan ihmisten tapaamista, eikä itsenäinen työskentelytapa ole ollut minulle ominta.

Palautumiseni kolme kulmakiveä ovat nukkuminen, lenkkeily ja lapset. Jos olen oikein stressaantunut, lähden puolen tunnin juoksulenkille. Se auttaa selvittämään päätä heti.

Paras lääke stressiin on kuitenkin lasten kanssa vietetty aika. Välillä ajatukseni meinaavat harhailla työjuttuihin, mutta 5-vuotias palauttaa minut tehokkaasti takaisin hetkeen. Hän toistaa vaikka kymmenen kertaa saman asian, kunnes reagoin ja keskityn.”

Essi Sainio käyttää paljon aikaa henkiseen palautumiseen.

Keskustelua ja tervettä itsekkyyttä

Jalkapalloilija Essi Sainio, 34:

”Urheilijalle tietynlainen paine on aina läsnä. Haluan tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja stressaan suhteellisen paljon. Lisäksi olen tosi herkkä. Aistin asioita ja ilmapiiriä ja imen itseeni ajoittain myös muiden huolia. Olen hyvin kehollinen ihminen ja tunnen mielen myllerrykset voimakkaasti myös kropassani.

Jos en pääse rauhoittumaan tai en jostain syystä saa asioita jäsenneltyä päässäni, saatan porskuttaa viikonkin ylivirittyneenä eteenpäin. Sen jälkeen on veto täysin pois. Voimakasta vireystilan aaltoilua oli erityisen paljon silloin, kun olin sairaana useamman vuoden.

” Harjoittelen edelleen tervettä itsekkyyttä ja sanomaan ei.

Tiedän, että kehoni palautuu fyysisestä rasituksesta suhteellisen hyvin, kun annan sille sen tarvitseman ajan. Fyysisesti palauttelen esimerkiksi kävelyllä tai rullailemalla foam rollerilla sekä syömällä ja juomalla hyvin. Käyn myös hieronnassa, mikäli siihen löytyy aikaa.

Henkiseen palautumiseen käytän suhteellisen runsaasti aikaa. Tykkään olla kotona ja tehdä vaikka ruokaa. Pidän myös siitä, että voin keskustella ja reflektoida. Kun asiat ovat pöydällä, niitä ei tarvitse pitää sisällään. Opettelen tunnistamaan niitä merkkejä, joista tiedän, että on aika levähtää ja rajata elämää ja mieltä. Harjoittelen edelleen tervettä itsekkyyttä ja sanomaan ei.

Tärkeintä on, että luottaa kehoonsa ja mieleensä, ja kuuntelee niitä. Isoimpia fyysiseen palautumiseen liittyviä erheitä on ollut se, että olen tehnyt liikaa, enkä levännyt niinä päivinä, kun siihen on ollut mahdollisuus.”

Arja Koriseva rentoutuu kotona puuhailemalla.

Työlistoja ja kotipuuhastelua

Laulaja Arja Koriseva, 56:

”Koti on minulle paras ja nopein palautumispaikka. Olemme asuneet perheeni kanssa järvenrannalla liki 30 vuotta. Oma miljöö on rakentunut rakkaaksi, ja kaikki mitä siellä tapahtuu rentouttaa minut parhaiten.

Olen kova puuhastelemaan.

Kotona on aina jotain konkreettista tekemistä. Toisaalta on mahdollisuus myös ottaa ihan rennosti, vaikka saunoen ja uiden. Minua rentouttavat käsityöt, monipuolinen liikunta, lukeminen sekä urheilun ja viihdeohjelmien katsominen telkkarista. Julkisuuden henkilön paineita puran matkustelemalla ulkomailla. On rentouttavaa olla anonyyminä ja kokea uusia paikkoja ja kulttuuria.

” Harjoittelen sitä, että ottaisin härkää sarvista heti.

Pitkän työuran aikana on ollut paljonkin kiireisempiä ajanjaksoja, mutta myös niitä rauhallisempia. Aika on opettanut jakamaan töitä tasaisemmin läpi vuoden. Nykyisin pyrin siihen, että minulla on noin 14 työpäivää kuukaudessa.

Minulla on ollut tapana sysätä ikäviä ja työläitä työtehtäviä aina vain kauemmaksi. Näin ne ovat rasittaneet sekä tietoisesti että tiedostamatta pidempään. Harjoittelen sitä, että ottaisin härkää sarvista heti ja hoitaisin asiat tärkeysjärjestyksessä. Teen työlistoja ja se helpottaa.”

Saku Tuominen yrittää meditoida joka aamu.

Vähän vähemmän, paljon paremmin

Luova johtaja Saku Tuominen, 54:

”Olen elänyt monia vuosia melkoisilla ylikierroksilla ja kuvitellut palautuvani lomalla tai viikonloppuna. Nyt huomaan, ettei se toimi kovin hyvin. Sen sijaan pyrin laskemaan kierroksia tietoisesti useita kertoja joka ainoan päivän sisällä. Pyrin myös siihen, että olen nukkumaan mennessä sen verran rauhallinen, että yö ihan oikeasti virkistää. Hyvälaatuinen kahdeksan tunnin yöuni tekee ihmeitä ja kirkastaa mielen.

Elämässäni raskas vaihe oli se muutaman vuoden jakso, jolloin olin Lontoossa töissä kolme päivää viikossa, kolme viikkoa kuussa. Se oli yhtä sähläystä ja kouhottamista. Nukuin huonosti ja tekemisestä katosi kirkkaus ja laatu.

Nykyisin palautuminen on minulle pyhä asia ja kiinnitän siihen paljon huomiota. Palautumisstrategiani koostuu monesta pienestä asiasta. Pyrin meditoimaan joka aamu, hengitän tietoisesti hetken syvään palaverien välissä, pyrin olemaan aina ajoissa, olen paljon ulkona, syön rauhassa ja nukun hyvin. Huomaan, että hyvin nukkuneena isotkaan asiat eivät ahdista. Väsyneenä pienikin huoli kasvaa. Henkinen jaksaminen on mielenkiintoinen asia.

” Ohjenuorani on: ’vähän vähemmän, paljon paremmin’.

Olen aina tehnyt paljon työtä ja pidän siitä. En pidä isoakaan työmäärää kuormittavana, jos kaikki menee suhteellisen hyvin. Kestävyyttä ja kanttia aletaan mitata vasta, kun alkaa tulla vaikeuksia. Siksi eniten minua kuormittavat ongelmat, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua.

Työmäärän suhteen olen kohtuullisen hyvä priorisoimaan ja keskittymään siihen mikä on olennaista. Toki silloin tällöin huomaa suostuneensa liian moneen asiaan. Vaikka haluan tehdä paljon kaikkea, haluan tehdä hyvin sen mihin ryhdyn. Ohjenuorani on: ’vähän vähemmän, paljon paremmin’.

Olennaista on, miten vaikeuksiin suhtautuu. Jos oppii hieman keventämään mieltä ja kirkastamaan asennoitumistaan elämän myrskyjen keskellä, palautumistarve ei ole ihan niin iso.”

Kape Aihinen on joutunut myöntämään, ettei kroppa kestä ihan mitä tahansa.

Huippukokki rentoutuu tv:n ääressä

Huippukokki Kape Aihinen, 49:

”Olen aina ollut hullu tekemään töitä.

Kerran minut on talutettu sairaalaan sydänoireiden takia. Lapset olivat silloin pieniä ja minä kipparoin silloin kolmea ravintolaa ja kuvasin tv-sarjaa. Se opetti, että kroppa ei kestä ihan mitä tahansa.

Alan olla viisikymppinen äijä. Tajuan, etten voi enää valvoa kahta vuorokautta hyytelöimässä vadelmia ja porkkanoita. On pakko tunnistaa kropassa väsymys ja sanoa suoraan, että nyt en jaksa.

Palautumiseni kulmakivet ovat riittävä uni ja terveellinen ravinto. Stressi ei ole koskaan häirinnyt untani. Nukahdan helposti ja nukun sen verran, kun kroppa tarvitsee – olipa se sitten viisi tai yhdeksän tuntia. Neljä vuotta sitten jätin ylimääräisen sokerin. On vähän eri asia syödä rahkaa, granolaa ja marjoja kuin sokerimuroja.

Rentoudun myös television edessä. En juurikaan katso telkkaria, vaan annan itseni nukahtaa sohvalle ohjelmien ääniin.”

Pippa Laukka on oppinut, ettei lounasta kannata jättää väliin.

Hyvästit viinittelylle ja valvomisille

Urheilulääkäri Pippa Laukka, 51

Tein suurimmat virheet palautumisen suhteen silloin, kun lapset olivat pieniä. Nipistin lasten nukkumaanmenon jälkeen aikaa itselleni, ja yöunet jäivät jatkuvasti liian lyhyiksi. Välillä halusin maksimoida hemmotteluhetkeni lasillisella viiniä – ja se tietenkin pahensi tilannetta entisestään.

Samoihin aikoihin tein lääkärin vastaanottotyötä ja halusin ehtiä ajoissa kotiin työpäivän jälkeen. Rupesin jättämään lounaan väliin. Olin kiukkuinen kuin ampiainen töistä lähtiessäni . Aina oli pakko ostaa matkalle bebe-leivos, ehkä karkkipussikin. Kotona olikin jo sitten ällö olo, eikä oikea ruoka enää maistunut.

” Pitää olla tarkkana ja kuunnella kehon viestejä.

Nykyisin pidän huolta siitä, että nukun ja syön säännöllisesti. Nyt se onnistuu helpommin, kun lapset ovat itsenäisempiä. Työn lisäksi arkea kuormittaa treeni. Harrastan triathlonia ja treenejä kertyy kymmenisen tuntia viikossa. En ole enää ihan nuori, ja ikä vaikuttaa suuresti palautumiseen. Pitää olla tarkkana ja kuunnella kehon viestejä, jotta kokonaiskuormitus ei mene yli.

Terveyden ja palautumisen kannalta järkevämpää olisi olla aktiivinen arjessa, ei treenata paljon ja kovaa. Olen kuitenkin sellainen ihminen, että tykkään tavoitteista ja haluan haastaa itseäni. Siksi lähden vapaapäivinäni neljän tunnin pyörälenkeille.”

