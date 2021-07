Luulitko, että kesäseksi on kuumaa, jännittävää ja ihanaa? 9 karua totuutta erikoisista lemmiskelypaikoista

Laituri ei ehkä ole se kaikista käytännöllisin paikka seksille, vaikka kesäillan romantiikka saisikin niin ajattelemaan.

Kun kesäloma ja mökkiviikonloput alkavat olla ajankohtaisia, tekee mieli vapauden kunniaksi piristää seksielämääkin. Onko mitään romanttisempaa kuin rakastella lämpimänä kesäyönä metsän siimeksessä tai lämpimällä rantahiekalla?

Todennäköisesti on. Kesäseksi erikoisine paikkoineen on usein todellisuudessa huomattavasti vähemmän romanttista kuin mitä annetaan ymmärtää.

Tässä tulee yhdeksän totuutta hehkutetusta ja villistä kesäseksistä:

1. Laituri

Ilta-aurinko, hiljainen mökkimaisema ja oma laituri, rauhallinen paikka herkälle hetkelle? Tai sitten ruhjoutuneet polvet ja pistelevät tikut kankuissa.

Laituri on alustana todella epämukava jo pelkästään kovan puun takia, ja lautojen väliset raot häiritsevät polvien tai selän alla vielä enemmän. Tasapainoakin koetellaan, kun laituri heiluu vedessä miten sattuu. Ei kiitos.

2. Metsä

Seksin harrastamisessa keskellä korpea on oudolla tavalla jotain kiehtovaa. Saa olla kirjaimellisesti luonnon helmassa. Ympärillä on vain linnun laulua ja metsän tuoksuja.

Sitten on myös oksia, havuja, likaa, mutaa, ötököitä ja kiviä – kaikkia näitä hiuksissa, suussa ja siellä jalkojen välissä. Vaikka olisi kuinka ihanaa, lika ja roskat hiuksissa alkavat äkkiä ärsyttämään, puhumattakaan ympärillä pörräävistä hyttysistä.

3. Hiekkaranta

Seksi rauhallisella hiekkarannalla on kumman suosittua ainakin elokuvissa, kun totuus on niin kaukana ihanasta kuin olla voi.

Kuten metsässäkin, vääriä asioita päätyy vääriin paikkoihin. Hiekkaa on erityisen tuskallista yrittää puhdistaa varsinkin, kun se tarttuu kosteissa tunnelmissa entistä tiukemmin kaikkialle ihoon ja hiuksiin. Rannalta on romantiikka kaukana, kun kaikki keskittyminen menee sen varomisessa, että hiekka ei leviäisi joka paikkaan – mikä on tietenkin täysin mahdoton tehtävä.

4. Järvi

Vedessä olo on kevyt ja sopivan vilpoisa helteellä, mutta ihan helppoa hommailu ei ole sielläkään. Vedessä rakastelulla on muitakin haittoja kuin vaikeus, nimittäin riski lian ja bakteerien päätymisestä vaginaan – järvivesi ei nimittäin ole loppujen lopuksi kovin puhdasta.

Lisäksi vesi huuhtoo luonnollista liukkautta pois, joten tuskin rakastelu edes tuntuu vedessä kovin hyvältä. Jos veden läheisyys tuntuu tarpeelliselta, suihku lienee parempi vaihtoehto.

5. Riippukeinu

Periksi antava kangas, vähän tilaa ja huojuvaa liikettä – kokeilemattakin voi kuvitella, ettei seksin harrastamisesta tule mitään riippukeinussa. Rentoon loikoiluun se on tietenkin otollinen, mutta seksiä varten tukevampi pohja liikkumista varten tulee tarpeeseen.

Aina voi kokeilla, mutta tuloksena on todennäköisesti maahan putoaminen kesken kaiken.

6. Heinikko tai pelto

Onko klassisempaa mielikuvaa kesäseksistä kuin yhdessä rauhalliselle pellolle karkaaminen ja kaatuminen heinikkoon kesken kiihkeän suutelun?

Ajatus on kaunis, lopputulos ei niinkään. Jos kutittavat heinät ja maassa mönkivät ötökät eivät häiritse, niin punkkien pelon luulisi viimeistään vievän halut koko hommasta. Mitä jos niitä pääsee vaikka varpaiden väliin tai kainaloihin – tai vielä pahempiin paikkoihin? Painajaismaista.

7. Auto

Kun täyteen ystäviä tai sukulaisia ahdettu kesämökki alkaa kyllästyttää, eikä kahdenkeskeistä rauhaa ole missään, voi kahdenkeskeinen kauppareissu ja auton pysäyttäminen matkan varrelle vähäksi aikaa kuulostaa houkuttelevalta.

Autoseksistä ei vain mitenkään saa kovin nautittavaa: liian vähän tilaa, tuskallisen kuuma ja raajat sojottavat epämukavasti kummallisissa asennoissa. Olisipa vaikka patjalla varustettu peräkärry mukana.

8. Mökkisauna

Saunassa on jo valmiina kuuma tunnelma: iho on hikinen, tila hämärä ja rauha taattu. Äkkiä on kuitenkin jo niin kuuma, ettei saa happea ja toisessa kiinni oleminen tuntuu vain pahentavan ahdistusta.

Eivät saunanlauteet muutenkaan kovin otolliset ole: alusta on kova, tilaa on liian vähän joka suunnassa, ja kyllähän hohkaava kiuas siinä puolen metrin päässä pikkuisen huolestuttaa.

9. Soutuvene

Veneessä rakastelijoiden täytyy olla todellisia akrobaatteja, jotta mikään voisi onnistua. Jos seisominenkin tuottaa jo uskomattomia vaikeuksia, miten seksin harrastaminen sitten onnistuu pienessä, epävakaassa tilassa?

Keskellä tyyntä järveä on tietenkin ihanaa, mutta veneessä kannattaa tyytyä suuteluun ja vähäeleisempään hyväilyyn jo turvallisuudenkin takia. Lisäksi pelastusliivit eivät asuna ole välttämättä seksikkäimmästä päästä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla kesäkuussa 2018.