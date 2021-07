Tiedätkö jo kronotyyppisi? Se voi paljastaa asioita luonteestasi – katso kuvaukset jokaiselle kronotyypille

Ihmisen sisäinen kello voi kertoa jotain ihmisen luonteesta ja käyttäytymisestä. Kokosimme alle asiat, joita kronotyyppi voi paljastaa sinusta.

Nimensä mukaisesti aamu-, päivä- ja iltavirkkuus tarkoittaa sitä, että ihmisen suorituskyvyn huippu riippuu vuorokaudenajasta. Monella meistä onkin jonkinlainen perstuntuma siitä, mihin aikaan itse on vuorokaudesta virkeimmillään.

Sisäistä vuorokausirytmiä kutsutaan kronotyypiksi. Omaa kronotyyppiä voi selvittää esimerkiksi MEQ-testillä (morningness–eveningness questionnaire).

Mitä kronotyyppi kertoo?

Kronotyyppi määrittyy pitkälti geenien perusteella. Aamuvirkuksi tai yökyöpeliksi ei toisin sanoen opita. Kronotyyppi voi kuitenkin vaihdella suuresti esimerkiksi iän mukaan: pikkulapset ovat usein pirtsakoita aamuvirkkuja, teini-iässä moni kokee yökyöpelivaiheen ja vanhemmiten tilanne tasoittuu.

Kansallisen Finriski-tutkimuksen mukaan noin 12 prosenttia suomalaisista on iltavirkkuja. Loput 88 prosenttia jakautuu melko tasaisesti aamu- ja päivävirkkuihin.

Tutkimuksissa on havaittu, että ihmisen sisäinen kello voi kertoa jotain myös ihmisen luonteesta ja käyttäytymisestä. Kokosimme alle asiat, joita kronotyyppi voi kertoa sinusta.

Jos olet aamuvirkku...

Useimmissa tutkimuksissa on huomattu, että aamuihmiset ovat usein mukavaa ja toimeliasta porukkaa. Aamuihmiset tarttuvat tuumasta toimeen ”aikainen lintu madon nappaa” -ajatuksen siivittäminä.

Aamuvirkut menestyvät työarvioinneissa usein yökukkujia paremmin. Tutkimuksissa aamuvirkkuja on kuvattu myös sitkeämmiksi, miellyttävämmiksi, tunnollisemmiksi ja emotionaalisesti tasapainoisiksi.

” Aamuvirkuille on luontaista nähdä asioiden positiiviset puolet.

Tutkimuksissa on huomattu, että aamuvirkut ovat usein introvertteja. Heille on luontaista suunnitella asioita pitkällä tähtäimellä ja nähdä asioiden positiiviset puolet.

Jos olet päivävirkku...

Pääset kyllä ylös sängystä säädylliseen aikaan ja olet korkeintaan tunnin tai pari unenpöpperössä heräämisen jälkeen. Suorituskykysi on parhaimmillaan aamupäivällä ja keskipäivällä, jonka jälkeen se laskee useamman tunnin ajan, kunnes illansuussa koet toisen piristymisjakson.

Todennäköisesti pystyt löytämään sekä aamuvirkkujen että yökukkujien piirteitä itsestäsi.

Jos olet iltavirkku...

Aamuherääminen on sinulle yhtä painajaista ja oletkin vielä tunteja heräämisen jälkeen ihan pihalla. Toisin kuin aamu- ja päivävirkut iltavirkut virkistyvät iltaa kohden niin, että kun aamuvirkku on jo sängyssä ja päivävirkkukin jo haukottelee, iltaihminen on parhaassa terässä.

Iltavirkuilla on suurempi sosiaalinen aikaerorasitus kuin muilla. Se tarkoittaa, että iltavirkkujen nukkumisaikataulut vaihtelevat huomattavasti arkisin ja viikonloppuisin: arkisin kertynyt univelka otetaan korkojen kanssa takaisin vapaapäivinä.

Iltavirkut ovat myös sairaampia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä virkeämpi ihminen on iltaisin, sitä suurempi riski hänellä on sairastua mielenterveyden häiriöihin, kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, hengityselinten sairauksiin sekä neurologisiin sairauksiin.

Vaikka iltavirkut mielletään meneviksi tyypeiksi, tutkimuksien mukaan iltavirkut liikkuvat vähemmän kuin aamu- tai päivävirkut. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sportsissa julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että iltavirkkujen miesten keskimääräinen päivittäinen istumisaika oli yli 30 minuuttia pidempi kuin aamuvirkkujen miesten.

Iltavirkku ei varsinaisesti myöskään loista koulun penkillä: tutkijat ovat todenneet, että mitä iltavirkumpi opiskelija on, sitä kehnommin hän menestyy opinnoissaan ja sitä enemmän hän käyttää päihteitä.

Lähteet: Finriski, Oulun yliopisto, NY Times, Healthline

Lue myös: Yli 70 000 suomalaista paljasti yksityiskohtia nukkumisestaan – joka kymmenes on ”supernukahtaja”, ja seksiunia näkevät lähes kaikki

Lue myös: Etkö saa nukuttua? Vera, Johanna ja Minna kertovat, miten huonounisuuden kanssa pärjää

Lue myös: ”Aikuisten iltasadut” lupaavat helpottaa nukahtamista ja tarjota levolliset unet – huono nukkuja testasi niitä viikon ajan