Listasimme 10 merkkiä, joista tunnistaa erityisherkän – moniko näistä täsmää sinuun?

Jos olet empaattinen ja sinulle on hyvä mielikuvitus, saatat olla erityisherkkä.

”Älä ole niin herkkä. Älä ota asioita niin henkilökohtaisesti. Mietit ihan liikaa.”

Jos muut sanovat sinulle usein näin, saatat olla erityisherkkä.

Et suinkaan ole ainut laatuasi, sillä erityisherkkyyttä esiintyy noin 15-20 prosentilla väestöstä. Kyseessä on siis suhteellisen yleinen ominaisuus.

Erityisherkkyys ei ole sairaus, vika tai diagnoosi, vaan kyseessä on puhtaasti synnynnäinen piirre, joka saa aistimaan ja havainnoimaan ympäristöä tavallista syvemmin. Erityisherkkyys voi näyttäytyä herkkyytenä itseä, muita ihmisiä, ympäristöä tai kaikkia näitä kolmea kohtaan. Erityisherkkä ihminen saattaa reagoida voimakkaasti esimerkiksi ympäristön ääniin tai valoihin, mutta myös sisäisiin ärsykkeisiin, kuten omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa.

Vaikka erityisherkkyys sisältääkin omat haasteensa, ei ominaisuus suinkaan ole heikkous. Psykologi Heli Heiskanen kertoo Terve.fi -sivuston artikkelissa, että kun ulkoisen ärsyketulvan ja rauhallisen ajan välille löytää tasapainon, erityisherkkyyden hyvät puolet pääsevät paremmin esiin.

Tämä edellyttää sitä, että ylipäätään tunnistaa ja tiedostaa olevansa erityisherkkä. Listasimme 10 keskeisintä erityisherkkyyteen viittaavaa piirrettä.

Lähteenä on käytetty Psychology Today -sivuston erityisherkkyyttä ja sen tunnistamista koskevia artikkeleja.

1. Olet hyvin empaattinen

Erityisherkkä ihminen on useimmiten taitava aistimaan muiden ihmisten tunnetiloja ja tarpeita. Tämän todistaa jopa tiede: toisten tunnetiloja arvioivat ja peilaavat peilisolut, toiselta nimeltään empatianeuronit, ovat tutkimusten mukaan erityisherkillä hyvin aktiivisia.

2. Lamaannut hektisessä ympäristössä

Jos meneillään on monta asiaa samanaikaisesti, erityisherkkä tapaa lamaantua ja ahdistua. Loputtomat to do -listat, kiire ja suuri ihmismäärä kuormittavat kohtuuttoman paljon ja saavat kaipaamaan lepoa ja rauhaa.

3. Ylianalysoit ja takerrut asioihin helposti

Siinä missä yksi voi kuitata jonkin arkisen tilanteen pelkällä olan kohautuksella, erityisherkän on vaikeampi päästää tapahtuneesta irti. Myös omista tunteista ja ajatuksista, etenkin negatiivisista, irti päästäminen on hankalaa. Taipumus pohdiskella ja käsitellä asioita perinpohjaisesti voi näyttäytyä muiden silmään turhana asioiden vatvomisena, ja siksi erityisherkkiä kehotetaan monesti lopettamaan ylireagointi ja antamaan asioiden vain olla.

4. Sinulla on vilkas mielikuvitus

Erityisherkkien sisäinen maailma on varsin värikäs, ja heillä on vilkas mielikuvitus. Lisäksi he ovat myös hyvin luovia.

5. Havainnointikykysi on tarkka

Erityisherkällä on tarkka havainnointikyky ja hän panee merkille pienimmätkin yksityiskohdat. Muutokset toisten tunnetiloissa, ilmeissä ja yleisessä ilmapiirissä eivät myöskään jää erityisherkältä huomaamatta.

6. Kaipaat omaa rauhaa

Erityisherkälle avokonttorin aistiärsykkeiden tulva on täysi painajainen. Hektisessä ympäristössä oleilu saa heidät kaipaamaan omaa rauhaa ja hiljaisuutta. Palautumisessa keskeistä onkin se, että ärsykkeet on rajattu minimiin.

7. Sinulla on tunteet herkässä

Erityisherkällä on vahva eläytymiskyky ja voimakkaat tunteet, ja ahdistus tai turhautuminen saattavat hyvinkin purkautua itkuna. Myös kyky liikuttua esimerkiksi taiteesta tai muista visuaalisesti silmää miellyttävistä asioista on ominainen erityisherkille.

8. Sinun on vaikea ottaa vastaan kritiikkiä

Erityisherkille kritiikki on usein vaikea pala niellä, vaikka se olisikin rakentavaa ja annettu syystä. Tunneherkkyys saa aikaan sen, että kritiikki tuntuu hyökkäävältä ja taipuvaisuus analyyttisyyteen puolestaan sen, että saatua kritiikkiä jää pohtimaan pitkäksikin aikaa.

9. Olet tunnollinen puurtaja

Kritiikin pelko johtaa usein siihen, että erityisherkät ovat hyvin tunnollisia puurtajia. He jaksavat venyä ja tehdä paljon töitä, mutta täten myös altistuvat helposti liialle kuormitukselle, kertoo työ- ja organisaatiopsykologi Erja Kemilä Työterveyslaitoksen verkkolehden artikkelissa. Erityisherkät ovat myös hyvin itsekriittisiä ja saattavat asettaa itselleen liikaa suorituspaineita.

10. Päätöksenteko on sinulle usein vaikeaa

Erityisherkän päätöksenteko on usein hidasta, sillä hän syynää jokaisen vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet yksityiskohtaisesti läpi ja pohtii valintansa lopputulemaa perin pohjin. Psychology Today -sivustolla julkaistun artikkelin mukaan päätöksentekoa hidastaa myös pelko väärästä valinnasta. Väärä päätös voi johtaa tunneherkkyyden vuoksi siihen, että erityisherkkä kokee vahvoja pettymyksen tunteita itseään kohtaan.

