Mitä tiukempi alapää, sen parempaa seksiä? Asiantuntija vastaa 9:ään lantionpohjaan liittyvään väitteeseen

Lantionpohjatreeni lupailee muun muassa parempaa seksiä, mutta mitä jos ei jaksa jumpata? Perkasimme myytit ja faktat lantionpohjan lihaksista.

Lantionpohjan lihaksia koskeviin väitteisiin vastaavat fysioterapeutti Riikka Ilmivalta, Virkisteri Oy, ja fysioterapeutti Mari Camut, CoreFysio.

Väite 1: Ihan kaikkien naisten on syytä treenata lantionpohjansa lihaksia.

Osittain totta. Jos on nuori eikä koe asiassa olevan ongelmia, ei lantionpohjan lihasten jumppaamista tarvitse stressata. Kaikkien naisten on kuitenkin hyvä tutustua omaan lantionpohjaan. On tärkeää oppia tunnistamaan, aktivoimaan ja rentouttamaan lihakset. Lantionpohjan lihakset tarvitsevat huomiota ja harjoittelua siinä, missä kaikki muutkin lihakset.

Erityiselle rasitukselle lantionpohjan lihakset joutuvat kovassa treenissä, raskaudessa ja synnytyksessä. Ikääntyminen ja vaihdevuodet tuovat myöskin omat muutoksensa lantionpohjaan.

Lantionpohjan lihaksia on fiksua jumpata myös ennaltaehkäisevästi, sillä niiden toiminta on tärkeää kehon hyvinvoinnin kannalta. Lantionpohja osallistuu virtsa- ja ulostetoimintojen säätelyyn. Se tukee lantion alueen elimiä ja estää niiden laskeumaa ikääntyessä ja alatiesynnytyksen jälkeen. Lisäksi lantionpohjan lihakset ovat yhteydessä syviin vatsa- ja selkälihaksiin, joten ne tukevat alaselkää ja vaikuttavat ryhtiin. Lantionpohjan lihaksia treenaamalla palautetaan lantionpohjan riittävä jousto ja tuki eli niiden kyky rentoutua ja aktivoitua.

Väite 2: Virtsankarkailu johtuu siitä, että lantionpohjan lihakset ovat liian löysät.

Osittain totta. Lantionpohjan lihasten löysyys aiheuttaa virtsankarkailua. Jos lirahtaa aivastaessa, jumppatunnilla tai vaikka trampoliinilla, lantionpohjan lihastreeni usein auttaa. Toisaalta myös liian kireät lantionpohjan lihakset voivat aiheuttaa virtsankarkailua. Kireä lihas on heikko ja hidas, jolloin lantionpohja ei pysty supistumaan normaalisti.

Virtsankarkailun taustalla voi olla myös väsymys: työpäivän tai kovan treenin jälkeen mieli ja lihaksisto ovat pingottuneessa tilassa, jolloin saattaa lirahtaa, vaikka rentona päivänä vastaavaa ei olisi tapahtunut. Joskus virtsankarkailu voi johtua myös muista asioista, kuten rakon yliaktiivisuudesta tai lantion elinten laskeumasta.

Väite 3: Lantionpohjan lihaksia kannattaa treenata niin paljon kuin mahdollista.

Tarua. Lantionpohjan lihaksia voi treenata myös liikaa. Silloin lihakset väsyvät ja niistä tulee ylikireät.

Lantionpohjan lihasten tilaa voi tunnustella supistamalla ja rentouttamalla. Liikkeen pitäisi olla yhtä helppo molempiin suuntiin. Liian löysät lihakset tunnistaa siitä, että niiden aktivointi ja supistus on hankalaa. Jos rentoutus on vaikeaa, se voi olla merkki ylikireydestä.

Väite 4: Mitä tiukemmat lantionpohjan lihakset, sen parempaa seksiä.

Totta ja tarua. Lantionpohjan lihakset vaikuttavat seksin aikana koettuihin tuntemuksiin, sillä ne lisäävät intiimialueiden verenkiertoa ja tuntoherkkyyttä. Mitä enemmän lantionpohjan lihaksissa on voimaa, sitä voimakkaampia tuntemukset voivat olla.

Toisaalta kyky rentouttaa lihakset on tärkeä seksuaalisen nautinnon kannalta yhdynnän aikana. Ylikireä lantionpohja voi haitata yhdyntää ja aiheuttaa kipua. Lantionpohjan kireyttä voivat aiheuttaa myös psykososiaaliset tekijät, kuten aiemmat seksikokemukset ja erilaiset tunnetilat. Ei siis pidä ajatella, että mitä tiukempi alapää, sen parempi. Seksuaaliseen nautintoon vaikuttaa moni muukin asia, kuten mielentila ja yhteys kumppaniin.

Väite 5: Lantionpohjan lihaksia treenaamalla saa parempia orgasmeja.

Osittain totta. Fysiologisesta näkökulmasta väite pitää paikkansa. Orgasmin aikana lantionpohja supistelee, ja mitä paremmassa kunnossa alueen lihakset ovat, sitä voimakkaampana orgasmin voi tuntea. Orgasmin saamiseen ja laatuun vaikuttavat kuitenkin myös henkiset tekijät.

Väite 6: Ongelmat lantionpohjan lihaksissa johtuvat vain treenauksen puutteesta.

Tarua. Lantionpohjan lihakset voivat olla ylikireät liian treenin vuoksi. Häiriöt voivat johtua myös huonosta ryhdistä. Jos ryhti on painunut kasaan ja pallea on jännittynyt, se heijastelee lantionpohjaan. Lantionpohjan kuntokartoituksessa käydäänkin läpi myös ryhti ja lantion asento.

Lantionpohjan lihasten toimintaa voivat haitata myös leikkauksista johtuva arpikudos ja vaihdevuosien jälkeiset hormonaaliset muutokset.

Väite 7: Lantionpohjan lihaksia tarvitsee treenata vain, jos on synnyttänyt.

Tarua. Lantionpohjaa kannattaa jumpata myös ikääntyessä, sillä sidekudos heikkenee iän myötä. Virtsankarkailu voi lisääntyä vaihdevuosien aikana, jolloin lantionpohjan treenauksesta on apua. Lisäksi lantionpohjan lihakset tukevat alaselkää ja vaikuttavat ryhtiin, minkä vuoksi niiden hyvästä kunnosta tulee iän myötä yhä tärkeämpää.

Väite 8: Jos urheilee säännöllisesti, lantionpohja pysyy kunnossa.

Tarua. Yleinen aktiivisuus edesauttaa lantionpohjan lihasten kunnossa pysymistä, mutta ei välttämättä suoraan vahvista niitä. Lantionpohjan lihaksia tarvitaan urheillessa, joten lähes joka lajista on hyötyä niitä ajatellen. Jos lantionpohjan lihaksissa on toimintahäiriö, ne toimivat kuitenkin todennäköisesti väärin myös urheillessa. Tehokas urheilu saattaa myös aktivoida lantionpohjan lihaksia liikaa. Liian kireät lantionpohjan lihakset voivat aiheuttaa virtsankarkailua jopa nuorella urheilijalla.

Väite 9: Lantionpohjan lihaksia ei voi treenata väärin.

Tarua. Vääränlainen treeni voi aiheuttaa lantionpohjan lihasten toimintahäiriöitä. Lantionpohjan lihaksisto koostuu 12 eri lihaksesta, jotka sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa. Lihasten tehtävä on tukea lantionpohjaa. On tärkeää oppia tunnistamaan ja rentouttamaan lantionpohjan lihaksia ennen voimatreeniä.

Näin treenaat oikein Mielikuvat auttavat tunnistamaan lantionpohjalihastreenin liikesuuntia: Jännitä isot ja pienet häpyhuulet yhteen. Rentouta. Vie istuessa istuinkyhmyjä kohti toisiaan. Rentouta. Vie häntäluuta ja häpyluuta kohti toisiaan. Rentouta. Yhdistä liikkeet kevyellä ulospuhalluksella – tunnet, kuinka lantionpohja kohoaa. Treenatessa lantionpohjaa supistetaan ylöspäin kohti napaa. Treenissä voi auttaa, jos istuu pyyherullan päällä. Kevyt paine auttaa tuntemaan tiivistyksen ja rentoutuksen paremmin. Hyvä apu treenaukseen on ilmainen Tät-sovellus, jossa on erilaisia harjoituksia. P.s. Lantionpohjan jumpan ei tarvitse olla tylsää – sitä voi tehdä vaikka seksiä harrastaessa!

Lue myös: Voiko immenkalvo kasvaa takaisin ja 12 muuta seksikysymystä, joita et ole koskaan kehdannut kysyä

Lue myös: Treenaaminen vie ihan sikana aikaa ja 8 muuta myyttiä, jotka joutavat romukoppaan

Lue myös: Voiko kierukka irrota seksin aikana? Gynekologi vastaa 10 väittämään, jotka jokaisen kierukkaehkäisyä harkitsevan on hyvä tuntea